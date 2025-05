ETV Bharat / bharat

अंकिता भंडारी हत्याकांड, कल आएगा कोर्ट का फैसला, पिता की भावुक अपील, मेरे जीते जी बेटी के हत्यारों को फांसी हो - ANKITA BHANDARI MURDER CASE

अंकिता भंडारी हत्याकांड ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 29, 2025 at 3:57 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 4:18 PM IST 3 Min Read

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है. 30 मई को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट कोटद्वार का फैसला आने की उम्मीद है. कोर्ट का फैसला आने से पहले अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का बयान आया है. वीरेंद्र सिंह भंडारी ने भावुक अपील करते हुए बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है. वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि जिन तीन दरिंदों ने उनकी निर्दोष बेटी को मारा है, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए. 30 मई को अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट का फैसला आने वाला है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके जीते जी उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी की सजा हो. अंकिता भंडारी के पिता की भावुक अपील (ETV Bharat) वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका से पूरी उम्मीद है. तीनों आरोपियों को फांसी की ही सजा होनी चाहिए. वीरेंद्र भंडारी का आरोप है कि इस केस में सरकार वीआईपी का नाम छुपाकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है.

Last Updated : May 29, 2025 at 4:18 PM IST