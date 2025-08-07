बनासकांठा: गुजरात के बनासकांठा जिले में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है. घटना में बेटी के प्यार से नाराज पिता और चाचा ने उसे नींद की गोलियां देकर मौत के घाट उतार दिया. इसका खुलासा तब हुआ जब प्रेमी के द्वारा प्रेमिका को पाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई.

बनासकांठा के थराद के दांतिया गांव की दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में जानकारी होने के बाद हड़कंप मच गया. प्रेमी को पाने की प्रेमिका की जिद ही उसकी मौत का कारण बनी. जब बेटी से नाराज पिता और चाचा ने मिलकर उसकी हत्या करनी साजिश रची.

बताया जाता है कि लड़की को पढ़ाई के दौरान पड़ोसी गांव के एक युवक से प्यार हो गया. हालांकि, समय के साथ लड़की के परिवार वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी. इतना ही नहीं उन्होंने लड़की का मोबाइल फोन भी छीन लिया था.

इसके बाद लड़की और लड़का अहमदाबाद में जाकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे. दूसरी तरफ लड़की के परिवारवालों ने पुलिस स्टेशन में इस बारे में शिकायत दर्ज कराई. इस पर पुलिस दोनों को ढूंढकर थराद थाने ले आई. यहां लाने के बाद पुलिस ने लड़की को उसके परिवारवालों को सौंप दिया. वहीं कुछ दिनों बाद प्रेमी लड़के ने लगातार लड़की से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उसको इसमें सफलता नहीं मिली.

थक-हारकर युवक हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बाद, हाईकोर्ट ने लड़की को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. लेकिन लड़की हाईकोर्ट में पेश नहीं हो सकी वहीं चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि लड़की की मौत हो गई है.

मामले में पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जिसमें पिता और चाचा ने लड़की को दूध में नींद की गोलियां देने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी. इतना ही नहीं, उसे रात में ही आग के हवाले भी कर दिया गया. पिता और चाचा के द्वारा हत्या की बात कबूल किए जाने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. वहीं दूसरी ओर इस ऑनर किलिंग की घटना ने जिले में हड़कंप मच गया है.

