पिता ने तीनों बच्चों की हत्या कर थाने में किया सरेंडर, पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गयी थी

कुछ माह पहले आरोपी की पत्नी को सोशल मीडिया पर एक दूसरे युवक से प्रेम हो गया था.

Tamil Nadu father kills children
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
Published : October 11, 2025 at 2:22 PM IST

तंजावुर: तमिलनाडु के तंजावुर में एक पिता ने कथित रूप से अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति का कथित रूप से किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध था. इस बात से वह काफी परेशान था. तीन बच्चों की हत्या की घटना से तंजावुर क्षेत्र में सनसनी फैल गयी. मदुक्कुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

कौन है आरोपीः

आरोपी तंजावुर जिले के मदुक्कुर के पास का रहने वाला है. उसकी उम्र करीब 38 वर्ष बतायी जा रही है. वह ड्राइवर का काम करता था. उसकी पत्नी की उम्र करीब 35 वर्ष है. उनके तीन बच्चे थे. दो लड़के थे जिनकी उम्र 12 वर्ष, और पांच वर्ष थी. एक बेटी थी जिसकी उम्र 8 वर्ष बतायी गयी.

क्या है मामलाः

बताया जाता है आरोपी की पत्नी को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से प्रेम हो गया. इस रिश्ते के चलते वह छह महीने पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी. लेकिन, वह अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहा था. उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी पत्नी से मुलाकात की थी और उसे अपने साथ वापस आने को कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया.

कैसे की हत्याः

10 अक्टूबर की शाम आरोपी पिता अपने बच्चों के लिए मिठाई लेकर घर आया. जब बच्चे अपने पिता द्वारा लाई गई मिठाई बड़े चाव से खा रहे थे, तभी उसने तीनों बच्चों का गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद, वह पुलिस स्टेशन गया. वहां बताया कि उसने अपने तीनों बच्चों की हत्या कर दी है. यह सुनकर पुलिस हैरान रह गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस कर रही जांचः

पट्टुकोट्टई के पुलिस उपाधीक्षक रविचंद्रन ने आरोपी पिता से गहन पूछताछ की. पुलिस ने तीनों मृत बच्चों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए पट्टुकोट्टई सरकारी अस्पताल भेज दिया.

