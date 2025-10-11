ETV Bharat / bharat

पिता ने तीनों बच्चों की हत्या कर थाने में किया सरेंडर, पत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गयी थी

तंजावुर: तमिलनाडु के तंजावुर में एक पिता ने कथित रूप से अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी. बताया जाता है कि आरोपी व्यक्ति का कथित रूप से किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध था. इस बात से वह काफी परेशान था. तीन बच्चों की हत्या की घटना से तंजावुर क्षेत्र में सनसनी फैल गयी. मदुक्कुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

कौन है आरोपीः

आरोपी तंजावुर जिले के मदुक्कुर के पास का रहने वाला है. उसकी उम्र करीब 38 वर्ष बतायी जा रही है. वह ड्राइवर का काम करता था. उसकी पत्नी की उम्र करीब 35 वर्ष है. उनके तीन बच्चे थे. दो लड़के थे जिनकी उम्र 12 वर्ष, और पांच वर्ष थी. एक बेटी थी जिसकी उम्र 8 वर्ष बतायी गयी.

क्या है मामलाः

बताया जाता है आरोपी की पत्नी को सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से प्रेम हो गया. इस रिश्ते के चलते वह छह महीने पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी. लेकिन, वह अपनी पत्नी को नहीं भूल पा रहा था. उसने बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपनी पत्नी से मुलाकात की थी और उसे अपने साथ वापस आने को कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया.