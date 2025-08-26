नांदेड़: महाराष्ट्र के नांदेड़ में अवैध प्रेम संबंध के एक मामले में शादीशुदा युवती और उसके प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया है. इस दर्दनाक घटना को ऑनर किलिंग से जोड़ा जा रहा है.

आरोप है कि, पिता ने अपनी विवाहिता बेटी और उसके प्रेमी को जान से मारकर दोनों के शव कुएं में फेंक दिए. दोनों की हत्या करने के बाद पिता ने खुद पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया.

यह दिल दहला देने वाली घटना सोमवार (25 अगस्त) शाम उमरी तालुका के गोलेगांव में सामने आई. पिता ने जब पूरी घटना बताई, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई.

शादीशुदा लड़की और उसके प्रेमी की लाश मिली (ETV Bharat)

उमरी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर अंकुश माने ने इस घटना की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि, उमरी तालुका के बोरजुनी की एक युवती ने पिछले साल गोलेगांव के एक युवक से शादी की थी. हालांकि, युवती का गांव के ही एक युवक के साथ विवाह पूर्व प्रेम संबंध था. यह संबंध शादी के बाद भी जारी रहा.

इस मामले में युवती के पिता ने उसके प्रेमी को कई बार समझाया और यह रिश्ता खत्म करने को कहा. प्रेमी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था. ऐसे में वह सोमवार को युवती से मिलने उसके ससुराल पहुंचा. यहां घर में शादीशुदा युवती और उसका प्रेमी दोनों आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए. ससुराल वालों ने उन्हें रंगेहाथ पकड़ लिया और दोनों को बांध दिया. उन्होंने इसकी सूचना युवती के पिता को दी. युवती के पिता और दो अन्य लोग गोलेगांव पहुंचे.

ससुराल वालों ने उन्हें पूरी बात बताई और लड़की को ले जाने को कहा. इसके बाद, पिता और अन्य रिश्तेदार लड़की और उसके प्रेमी को गांव ले गए. बोरजुनी और गोलेगांव पड़ोसी गांव हैं. जब वे इन दोनों गांवों को जोड़ने वाली पनंद सड़क से गुजर रहे थे, तो करकला शिवारा में उन्होंने लड़की और प्रेमी की पिटाई शुरू कर दी.

इस पिटाई में दोनों की मौत हो गई. इसके बाद उन्होंने दोनों शवों को चालीस फुट गहरे कुएं में फेंक दिया. घटना के बाद शाम करीब पांच बजे युवती के पिता थाने पहुंचा और पूरी घटना बताई. इसके बाद पुलिस आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची. रात में ही युवक और युवती के शव बाहर निकाले गए. इस बीच, घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना पाटिल और उपविभागीय पुलिस अधिकारी दशरथ पाटिल ने घटनास्थल का दौरा किया.

उमरी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक अंकुश माने ने घटनास्थल पर पंचनामा किया. इस मामले में लड़की के दादा, उसके पिता और चाचा को उमरी पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

