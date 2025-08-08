धराली, उत्तरकाशी (नवीन उनियाल): पांच अगस्त को उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा ने कई लोगों को सब कुछ ही छीन लिया हैं. ऐसी ही एक कहानी है नेपाल मूल के सुशील सिंह की. इस आपदा में सुशील सिंह ने अपना सब कुछ खो दिया. सुशील सिंह ने अपने पिता, चाचा और अपने जीजा को भी उसने इस त्रासदी में खो दिया.

सुशील सिंह मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है. सुशील सिंह के पिता और चाचा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. सुशील सिंह का परिवार धराली बाजार के पास ही गांव में रहता है. आपदा के दिन पांच अगस्त को सुनील के पास एक कॉल आया था, जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएगा. क्योंकि वो उसके पिता की आखिरी कॉल थी.

मलबे में दबे पिता ने सुनील सिंह को किया था फोन. (ETV Bharat)

सुशील सिंह उस पल को याद करते हुए बताते है कि अभी भी उनके कानों में अपने पिता के वो आखिरी शब्द गुज रहे हैं, जब पिता ने फोन कर सुशील सिंह को कहा था कि वह मलबे में आधे से ज्यादा दब चुके हैं और मुझे जल्दी बचाने आओ.

इसके बाद सुशील जो धराली के ऊपर के ही गांव में था, वह भागता हुआ अपने पिता को बचाने आया, लेकिन उसे अपने पिता नहीं मिले. इसके बाद उसने अपने बाकी रिश्तेदारों को भी खोजने की कोशिश की, लेकिन न तो उसके चाचा मिले और न ही उसके जीजा.

ईटीवी भारत के संवाददाता नवीन उनियाल करीब 37 किमी का पैदल सफर तय कर धराली पहुंचे थे. (ETV Bharat)

सुशील बताते हैं कि उनके पिता का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है. उनकी मां जो पास के ही गांव में रहती है, हर दिन धराली में आए मलबे को चारों तरफ से निहारती है और उसके बाद घर चली जाती है.

सुशील बताते हैं कि अब वह क्या करेंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. वैसे तो सुशील कक्षा दसवीं में पढ़ता है लेकिन वो इन दिनों धराली में पिता के साथ कुछ पैसे कमाने आया था. किसी को नहीं पता था कि उन्हें ये दिन देखना पड़ेगा.

धराली आपदा में सुशील जैसी न जानें कितनी ही कहानियां दफ्न हैं. ईटीवी भारत संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ऐसी हर एक कहानी को अपने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. इसके साथ ही धराली में अभी क्या हालात हैं, इसके बारे में भी विस्तार से रिपोर्ट कर रहा है. धराली आपदा में रेस्क्य ऑपरेशन के साथ ही मानवीय पहलू से जुड़ी घटनाओं पर ईटीवी भारत की पैनी नजर है. जिसे कवर करने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता नवीन उनियाल 37 किमी का पैदल सफर कर धराली तक पहुंचे हैं.

बता दें कि पांच अगस्त दोपहर को करीब 1.30 बजे खीरगंगा में पहाड़ी से अचानक पानी के सैलाब के साथ मलबा भी किया, जिसने पलभर में पूरे बाजार को खत्म कर दिया. पानी का सैलाब और मलबा इतनी तेजी से नीचे आया था कि लोगों को भागने तक का भी मौका नहीं मिला. पलभर में पूरा बाजार मलबे के ढेर में दब गया.

