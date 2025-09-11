ETV Bharat / bharat

अखिलेश यादव से लेकर अंबुमणि तक, पिता ने ही बेटे-बेटी को पार्टी से किया बाहर

जानकारी के मुताबिक पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अंबुमणि को गुरुवार को पार्टी से बाहर कर दिया. इस दौरान रामदास ने कहा कि अंबुमणि पीएमके को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं. वह राजनेता बनने के लायक नहीं हैं.

पीएमके से बाहर हुए अंबुमणि दरअसल, पट्टाली मक्कल कच्ची (PMK) के संस्थापक एस रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी से निकाल दिया है. बता दें कि पीएमके तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है. बेटे को बाहर कर एस रामदास ने पार्टी की कमान अब अपने हाथ में ले ली है.

PMK के संस्थापक एस रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी से निकाल (ANI)

यूपी-बिहार से लेकर तमिलनाडु तक भारत तक कई ऐसीं मिसालें मौजूद हैं, जहां पिता ने अपने वारिस को सत्ता या अपनी सियासी विरासत सौंपी. हालांकि, कई बार ऐसा भी देखने को मिला, जब एक पिता ने अपने ही बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया. इसका ताजा उदाहरण तमिलनाडु से सामने आया है, जहां पीएमके के संस्थापक एस रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को पार्टी से निकाल दिया.

नई दिल्ली: भारतीय राजनीति में परिवारवाद और भाई-भतीजावाद का लंबा इतिहास रहा है. इसको लेकर लंबे अरसे से विमर्श होता रहा है. हालांकि, इस विमर्श को लेकर को ठोस नतीजा सामने नहीं आया है. इस बीच परिवारवाद और भाई-भतीजावाद ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अपनी जड़ें मजबूत की हैं.

पिता-पुत्र के बीच विवाद

पित-पुत्र के बीच उस समय विवाद हो गया था, जब अंबुमणि ने स्वतंत्र रूप से पार्टी कार्यक्रमों की अगुवाई करनी शुरू कर दी और वन्नियार समुदाय के लिए इटंरनल रिजर्वेशन की मांग को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया. इस आंदोलन में उनके पिता रामदास ने शामिल होने से इनकार कर दिया था.इसके बाद जुलाई में ही रामदास ने अंबुमणि पर अपनी जासूसी करने का आरोप भी लगाया है.

उल्लेखनीय है कि अंबुमणि अकेले ऐसे राजनेता नहीं हैं, जिनको उनके पिता ने ही पार्टी से बाहर कर दिया हो इससे पहले भी कई बार पिता ने अपने बेटे या बेटी को पार्टी से बाहर कर दिया था.

केसीआर और के कविता (ANI)

केसीआर ने बेटी कविता को किया सस्पेंड

हाल ही में भारत राष्ट्र समिति (BRS) प्रमुख और के चंद्रशेखर राव (KCR) ने अपनी बेटी के. कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया. दरअसल, कविता ने पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं की सार्वजनिक आलोचना की थी और अपने पिता को राक्षसों से घिरा बताया था.

उन्होंने अपने ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं हरिश राव और संतोष राव पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने दावा किया कि इन नेताओं ने उनके पिता और बीआरएस सुप्रीमो चंद्रशेखर राव की छवि को बर्बाद करने की साजिश रची है.

लालू यादव और तेज प्रताप (ANI)

RJD से तेज प्रताप की छुट्टी

इसी तरह का मामला बिहार से उस समय देखने को मिला, जब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित दिया था. दरअसल, तेज प्रताप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट कर 12 साल से अनुष्का यादव के साथ रिलेशनशिप में होने की बात कबूली थी. हालांकि, बाद नें तेज प्रताप यादव ने बाद में यह पोस्ट डिलीट कर एक अन्य पोस्ट में अकाउंट हैक किए जाने की बात कही थी.

अखिलेश यादव और मुलायम सिंह (ANI)

मुलायम सिंह नेअखिलेश को निकाला था

30 दिसंबर 2016 को सपा के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने अपने ही बेटे अखिलेश यादव को छह साल के लिए पार्टी से निकालने की घोषणा की थी. इस दौरान मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारे लिए पार्टी सबसे महत्वपूर्ण है, जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, उस समय अखिलेश यादव यूपी के मंत्री थे. मुलायम सिंह यादव के इस ऐलान के बाद अगले ही दिन अखिलेश ने सपा विधायक दल की बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के 229 में से 200 से ज्यादा विधायक पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन कर दिया.

