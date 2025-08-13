डिंडीगुल: तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एक पिता ने बेटी को गला घोंटकर जान से मार दिया उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया. मामला जिले के पलानी के पास कनिकाकनपट्टी की है. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

55 साल के पलानीअप्पन मजदूरी करते थे. वे डिंडीगुल जिले के पलानी के पास कनिकाकनपट्टी के रहने वाले थे. दंपती के तीन बच्चे हैं. एक बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है. वे अलग रह रहे थे. वहीं, 23 साल की छोटी बेटी माता-पिता के साथ रहती थी. उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी. वह हमेशा बीमार रहती थी.



बताया जाता है कि उसके माता-पिता उसकी शादी के लिए वर की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसकी खराब सेहत के कारण वर नहीं मिल पा रहा था. पिता पलानीअप्पन पिछले कुछ दिनों से अपनी बेटी की खराब सेहत और शादी में आ रही रुकावटों के कारण डिप्रेशन में थे. 10 अगस्त को शख्स की पत्नी अपने बेटे के साथ भगवान के दर्शन के लिए तिरुचेंदूर चली गई. घर पर केवल पिता और छोटी बेटी थी. इसी बीच, तिरुचेंदूर गई पत्नी ने अपने पति को उनके मोबाइल पर कॉल किया.

कई बार कॉल करने के बावजूद, किसी ने फोन नहीं उठाया. इस पर संदेह होने पर, पत्नी ने तुरंत अपने रिश्तेदारों को सूचित किया. इसके बाद उनके रिश्तेदार पलानीअप्पन के घर पहुंचे. घर अंदर से बंद था. इसके बाद, उन्होंने दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला.

रिश्तेदारों को जब शक हुआ तो उन्होंने तुरंत अयाकुडी पुलिस स्टेशन को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़ा. घर पर पलानीअप्पन फंदे से लटके हुए पाए गए. उनकी छोटी बेटी पास ही मृत पड़ी थी. लड़की के माथे पर चंदन और केसर का लेप लगा हुआ था. उसके सिर पर माला रखी मिली. ऐसा लग रहा था जैसे लड़की का अंतिम संस्कार किया गया है. पास में ही अगरबत्ती और एक दीपक भी जलाया गया था. यह देखकर पुलिस और रिश्तेदारों के होश उड़ गए.

सवाल है कि, क्या लड़की ने आत्महत्या की थी या शख्स ने अपनी बेटी की हत्या करने और उसका अंतिम संस्कार करने के बाद आत्महत्या कर ली. पुलिस को शक हुआ. इसके बाद, दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलानी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस मामले की गुत्थी लगभग सुलझ गई. आखिरकार यह पता चला कि पलानीअप्पन ने बेटी की रस्सी से हत्या करके बाद में आत्महत्या कर ली थी.

पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, "मृतक शख्स कुछ दिनों से बेटी की स्वास्थ्य समस्याओं और उसकी शादी में रुकावट के कारण उदास था. इसलिए उसने बेटी को जान से मारकर आत्महत्या करने का फैसला किया. उसके लिए उसने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटे को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर भेज दिया. फिर उसने घर पर मौजूद छोटी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दीय उसकीi मौत के बाद, उसने उसे एक नई रेशमी साड़ी में लपेटा, अग्नि जलाई.

उसके माथे पर चंदन, केसर और पवित्र जल लगाया और उसका अंतिम संस्कार किया. पुलिस ने बताया कि इसके बाद, उसने उसी रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिससे उसने अपनी बेटी की हत्या की थी.

