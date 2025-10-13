ETV Bharat / bharat

जिस स्कूल में पिता ने जलाया था ज्ञान की मशाल, अब बेटा उसकी 'रोशनी' फैला रहा

शिक्षा ऐसा पेशा नहीं, जब एक पीढ़ी इसे दूसरे को सौंप दे. मगर, आंध्र प्रदेश के एक युवक ने इस उपलब्धि को हासिल की है.

Father and son teachers
पिता-पुत्र शिक्षक जोड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 1:34 PM IST

2 Min Read
बोब्बिली: आंध्र प्रदेश के बोब्बिली की यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, एक विरासत की है. जहां कंधे से कंधा मिलाकर पिता और पुत्र दोनों ज्ञान की मशाल जला रहे हैं. पिता पहले से छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, वहीं बेटा भी अब उन्हीं राहों पर चलकर बच्चों का भविष्य गढ़ रहा है. पिता-पुत्र की जोड़ी की लोग मिसाल देते हैं.

बांकुरू रामकृष्ण और उनके बेटे राकेश अब बोब्बिली शहर के गोल्लापल्ली वेणुगोपाल म्युनिसिपल हाई स्कूल में साथ मिलकर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं. रामकृष्ण लंबे समय से अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं. उनके बेटे ने हाल ही में मेगा डीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें जिला स्तर पर प्रभावशाली सातवीं रैंक हासिल की है और उसी स्कूल में पोस्टिंग हुई.

राकेश ने बताया कि उनके पिता के स्कूल में अंग्रेज़ी शिक्षकों के दो पदों में से एक रिक्त था. राकेश ने कहा, "मेरे पिता, जो मेरी प्रेरणा रहे हैं, के साथ काम करना एक अद्भुत एहसास है. मुझे उसी स्कूल में योगदान देने का मौका मिलने पर बहुत खुशी हो रही है जहां वे वर्षों से युवा मन को आकार दे रहे हैं."

मई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले बांकुरू रामकृष्ण ने अपने बेटे को अपने पदचिन्हों पर चलते देखकर गर्व और खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा, "अपने बेटे को उसी स्कूल में अपना सहकर्मी बनाना एक अनोखा और यादगार अनुभव है. इससे हमारे रिश्ते, पेशेवर और व्यक्तिगत, दोनों ही तरह से मज़बूत होते हैं."

पिता-पुत्र की यह जोड़ी न केवल स्थानीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रही है, बल्कि छात्रों और सहकर्मियों को भी प्रेरित कर रही है. उनकी कहानी शिक्षा में साझा जुनून, समर्पण और मार्गदर्शन के महत्व को उजागर करती है. छात्र दोनों शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्साहित हैं और पिता-पुत्र के संयुक्त अनुभव और कक्षा में उनके नए दृष्टिकोण से लाभान्वित हो रहे हैं.

स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने भी शिक्षण में पारिवारिक सहयोग के इस दुर्लभ उदाहरण की सराहना की है. वो कहते हैं ऐसे उदाहरण छात्रों के लिए एक प्रेरक वातावरण बनाता है. बोब्बिली के लोगों के लिए, यह यह पारिवारिक विरासत, शिक्षा और समर्पण का उत्सव है.

