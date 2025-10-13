ETV Bharat / bharat

जिस स्कूल में पिता ने जलाया था ज्ञान की मशाल, अब बेटा उसकी 'रोशनी' फैला रहा

बोब्बिली: आंध्र प्रदेश के बोब्बिली की यह कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं, एक विरासत की है. जहां कंधे से कंधा मिलाकर पिता और पुत्र दोनों ज्ञान की मशाल जला रहे हैं. पिता पहले से छात्रों को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, वहीं बेटा भी अब उन्हीं राहों पर चलकर बच्चों का भविष्य गढ़ रहा है. पिता-पुत्र की जोड़ी की लोग मिसाल देते हैं.

बांकुरू रामकृष्ण और उनके बेटे राकेश अब बोब्बिली शहर के गोल्लापल्ली वेणुगोपाल म्युनिसिपल हाई स्कूल में साथ मिलकर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं. रामकृष्ण लंबे समय से अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं. उनके बेटे ने हाल ही में मेगा डीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसमें जिला स्तर पर प्रभावशाली सातवीं रैंक हासिल की है और उसी स्कूल में पोस्टिंग हुई.

राकेश ने बताया कि उनके पिता के स्कूल में अंग्रेज़ी शिक्षकों के दो पदों में से एक रिक्त था. राकेश ने कहा, "मेरे पिता, जो मेरी प्रेरणा रहे हैं, के साथ काम करना एक अद्भुत एहसास है. मुझे उसी स्कूल में योगदान देने का मौका मिलने पर बहुत खुशी हो रही है जहां वे वर्षों से युवा मन को आकार दे रहे हैं."

मई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले बांकुरू रामकृष्ण ने अपने बेटे को अपने पदचिन्हों पर चलते देखकर गर्व और खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा, "अपने बेटे को उसी स्कूल में अपना सहकर्मी बनाना एक अनोखा और यादगार अनुभव है. इससे हमारे रिश्ते, पेशेवर और व्यक्तिगत, दोनों ही तरह से मज़बूत होते हैं."