ETV Bharat / bharat

दार्जिलिंग में भारी बारिश से भूस्खलन, चट्टानों की चपेट में आए पिता-बेटी की मौत - DEADLY LANDSLIDE STRIKES DARJEELING

दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण भूस्खलन ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 17, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 10:56 AM IST 3 Min Read

दार्जिलिंग: मॉनसून के चलते सभी जगह भारी बारिश जारी है. इस वजह से हालात बेहद खराब है. दार्जिलिंग की बात करें तो यहां लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक बिजनबाड़ी प्रखंड के गोके इलाके में भी भीषण भूस्खलन की खबर मिली है, जिसमें 28 वर्षीय प्रणील लिंबू और उनकी आठ वर्षीय बेटी सामंथा लिंबू की मौत हो गई. यह हादसा बुधवार दोपहर उस वक्त हुआ जब वे अपने घर के पास पेयजल पाइप की मरम्मत का काम कर रहे थे. भूस्खलन के दौरान हुई मौत

प्रनील लिंबू पहाड़ी की ढलान पर काम कर रहे थे, तभी अचानक भारी चट्टानें गिरने लगीं. दोनों पत्थरों के नीचे दब गए. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य किया और सामंथा को मलबे से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. प्रणील का शव बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से खाई से बाहर निकाला गया. भूस्खलन के कारण रास्ते बाधित

लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आईं. भूस्खलन के कारण रास्ते बाधित हो गए थे, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ. पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से शवों को बरामद किया गया. प्रशासन और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के पार्षद केशवराज पोखरेल ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. जीटीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा भी मृतक परिवार से मिलने जाएंगे. स्थानीय लोग लगातार बारिश और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंतित हैं.

बारिश और भूस्खलन का बढ़ता खतरा

दार्जिलिंग सहित आसपास के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है. इससे कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. इस साल दार्जिलिंग में यह भूस्खलन से हुई पहली मौत है. पिछले साल भी कई मजदूर इसी वजह से जान गंवा चुके हैं. भूस्खलन के कारण लगभग 10 घर क्षतिग्रस्त

दार्जिलिंग नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 में भूस्खलन के कारण लगभग 10 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. साथ ही, बंगाल-सिक्किम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर भी मलबे के कारण यातायात बाधित हुआ, जिसे हटाने के बाद यातायात सामान्य किया गया. प्रशासन ने लोगों से बिना जोखिम लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. सुरक्षा और सावधानी की जरूरत

स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक जोखिम लेने से बचना जरूरी है. साथ ही प्रशासन और ग्रामीण मिलकर सुरक्षा के बेहतर उपाय करने पर जोर दे रहे हैं. यह भी पढ़ें- भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित

दार्जिलिंग: मॉनसून के चलते सभी जगह भारी बारिश जारी है. इस वजह से हालात बेहद खराब है. दार्जिलिंग की बात करें तो यहां लगातार बारिश के चलते भूस्खलन हो रहे हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक बिजनबाड़ी प्रखंड के गोके इलाके में भी भीषण भूस्खलन की खबर मिली है, जिसमें 28 वर्षीय प्रणील लिंबू और उनकी आठ वर्षीय बेटी सामंथा लिंबू की मौत हो गई. यह हादसा बुधवार दोपहर उस वक्त हुआ जब वे अपने घर के पास पेयजल पाइप की मरम्मत का काम कर रहे थे. भूस्खलन के दौरान हुई मौत

प्रनील लिंबू पहाड़ी की ढलान पर काम कर रहे थे, तभी अचानक भारी चट्टानें गिरने लगीं. दोनों पत्थरों के नीचे दब गए. स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य किया और सामंथा को मलबे से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. प्रणील का शव बाद में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से खाई से बाहर निकाला गया. भूस्खलन के कारण रास्ते बाधित

लगातार बारिश के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आईं. भूस्खलन के कारण रास्ते बाधित हो गए थे, जिससे राहत कार्य प्रभावित हुआ. पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से शवों को बरामद किया गया. प्रशासन और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) के पार्षद केशवराज पोखरेल ने इस घटना को बेहद दुखद बताया और मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. जीटीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनित थापा भी मृतक परिवार से मिलने जाएंगे. स्थानीय लोग लगातार बारिश और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को लेकर चिंतित हैं. बारिश और भूस्खलन का बढ़ता खतरा

दार्जिलिंग सहित आसपास के पहाड़ी इलाकों में मंगलवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है. इससे कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं. इस साल दार्जिलिंग में यह भूस्खलन से हुई पहली मौत है. पिछले साल भी कई मजदूर इसी वजह से जान गंवा चुके हैं. भूस्खलन के कारण लगभग 10 घर क्षतिग्रस्त

दार्जिलिंग नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 में भूस्खलन के कारण लगभग 10 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. साथ ही, बंगाल-सिक्किम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 पर भी मलबे के कारण यातायात बाधित हुआ, जिसे हटाने के बाद यातायात सामान्य किया गया. प्रशासन ने लोगों से बिना जोखिम लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. सुरक्षा और सावधानी की जरूरत

स्थानीय प्रशासन ने भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में अनावश्यक जोखिम लेने से बचना जरूरी है. साथ ही प्रशासन और ग्रामीण मिलकर सुरक्षा के बेहतर उपाय करने पर जोर दे रहे हैं. यह भी पढ़ें- भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे दिन भी स्थगित

Last Updated : July 17, 2025 at 10:56 AM IST