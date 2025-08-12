ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) 15 अगस्त 2025 को FASTag एनुअल पास के लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह पास उन प्राइवेट वाहन मालिकों को किफायती सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अक्सर राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं. यह टोल प्लाजा पर रुक-रुक कर होने वाली देरी को कम करके सुगम और तेज राजमार्ग यात्रा को बढ़ावा देकर, यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करता है.

रेगुलर FASTag रिचार्ज सिस्टम के विपरीत एनुअल पास एक प्रीपेड योजना प्रदान करता है जो 200 टोल क्रॉसिंग या एक साल की वैधता, जो भी पहले हो की अनुमति देता है. इस पहल का उद्देश्य टोल पेमेंट को सुव्यवस्थित करना, बार-बार ऑनलाइन लेनदेन को कम करना और यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है.

इसके अलावा यह पास कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट को सपोर्ट करता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के दौरान सुरक्षित यात्रा में योगदान देता है और आसान प्रबंधन के लिए मौजूदा FASTag अकाउंट के साथ इंटिग्रेट होता है.

FASTag एनुअल पास क्या है?
FASTag एनुअल पास भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रीपेड टोल पेमेंट योजना है, जो विशेष रूप से कार, जीप और वैन जैसे नॉन-कमर्शियल, निजी वाहनों के लिए है. यह पास यात्रियों को 200 टोल लेनदेन या एक्टिवेशन डेट से एक साल की वैधता (जो भी पहले हो) के लिए एक निश्चित राशि 3,000 रुपये भुगतान करने की सुविधा प्रदान करता है.

एनुअल पास के लिए यूजर्स को वर्ष के दौरान अपने FASTag अकाउंट को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अक्सर हाइवे यूजर्स के लिए टोल पेमेंट आसान हो जाएगा. यह पास मौजूदा FASTag के साथ मिलकर काम करता है, जिसका अर्थ है कि नया टैग खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है. इसके बजाय एनुअल पास यूजर्स के मौजूदा FASTag से जुड़ा होगा, बशर्ते वह सभी पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता हो.

फास्टैग एनुअल पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर NHAI और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा संचालित टोल प्लाजा पर लागू होता है, लेकिन उन स्थानीय टोल सड़कों या राज्य राजमार्गों पर लागू नहीं होता जो फास्टैग प्रणाली से इंटिग्रेट नहीं हैं.

यूजर्स आधिकारिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने एनुअल पास को डिजिटल रूप से आसानी से प्रबंधित और रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे बार-बार टोल भुगतान की परेशानी के बिना निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होती है.

ऑनलाइन कर सकते हैं खरीदारी
FASTag एनुअल पास की खरीदारी यूजर्स के अनुकूल और पूरी तरह से ऑनलाइन डिजाइन की गई है. इसमें शामिल चरण सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक हैं, जिससे यूजर रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक की पूरी प्रक्रिया बिना किसी फिजिकल लोकेशन पर जाए पूरी कर सकते हैं.

इसके अलाव यह प्लेटफॉर्म रीयल-टाइम ग्राहक सहायता, तत्काल डिजिटल रसीदें और मोबाइल ऐप के माध्यम से आसान योजना प्रबंधन प्रदान करता है, जिससे समग्र उपयोगकर्ता अनुभव बेहतर होता है और नियमित यात्रियों के बीच इसे व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलता है.

कई पेमेंट ऑप्शन के साथ इंटिग्रेट और नियमित अपडेट प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाते हैं, जिससे यह सभी वाहन मालिकों के लिए सुलभ हो जाता है. यह डिजिटल दृष्टिकोण टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को काफी कम करता है और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देता है, जिससे व्यस्त राजमार्गों पर दक्षता बढ़ती है.

15 अगस्त 2025 से पहले एनुअल FASTag पास कैसे खरीदें?
यूजर्स राजमार्ग यात्रा ऐप या आधिकारिक NHAI/MoRTH पोर्टल के माध्यम से वार्षिक पास खरीद सकते हैं. ये प्लेटफ़ॉर्म FASTag सर्विस तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करते हैं. पोर्टल पर जाने के बाद यूजर को अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा या अगर लॉग इन नहीं हैं तो सीधे अपना वाहन पंजीकरण नंबर और FASTag आईडी दर्ज करनी होगी.

सिस्टम यह जांचता है कि क्या FASTag एक्टिव है, ठीक से लगा है और सही वाहन पंजीकरण से जुड़ा है. यह इस बात की भी पुष्टि करता है कि FASTag ब्लैकलिस्टेड तो नहीं है. पात्रता की पुष्टि के बाद यूजर UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे कई पेमेंट विकल्पों का उपयोग करके 3,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.

पेमेंट के बाद एनुअल पास मौजूदा FASTag अकाउंट और वाहन पंजीकरण से लिंक हो जाता है. इसके बाद यूजर को एक एसएमएस पुष्टिकरण प्राप्त होगा, जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि पास 15 अगस्त, 2025 को एक्टिव हो जाएगा. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक्टिवेशन डेट फिक्स है और खरीद डेट पर निर्भर नहीं करती है यानी पास केवल स्वतंत्रता दिवस पर ही चालू होगा.

FASTag एनुअल पास के लिए पात्रता मानदंड
FASTag एनु्अल पास के लिए पात्र होने के लिए वाहन पर मौजूदा FASTag एक्टिवेट होना चाहिए और किसी भी उल्लंघन या बकाया राशि के कारण ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो. FASTag को वाहन के विंडशील्ड पर ठीक से चिपकाया जाना चाहिए, ताकि टोल प्लाजा पर इसे बिना किसी समस्या के स्कैन किया जा सके.

वाहन पंजीकरण संख्या (VRN) FASTag अकाउंट से सही ढंग से जुड़ी होनी चाहिए. यह लिंक टोल कलेक्शन के दौरान सुचारू वेरिफिकेशन की अनुमति देता है. यह पास केवल निजी, गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध है. कमर्शियल व्हीकल, ट्रक और बसें इस प्रीपेड वार्षिक पास के लिए पात्र नहीं हैं.

