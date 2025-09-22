ETV Bharat / bharat

फारूक अब्दुल्ला बोले- पीएम को राष्ट्र के नाम संबोधन में जम्मू-कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में बात करनी थी

फारूक अब्दुल्ला ( ANI )

Published : September 22, 2025

श्रीनगर : नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के बारे में बात करनी चाहिए थी. मोदी ने रविवार शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लोगों को जीएसटी सुधारों के लाभ बताए. संशोधित जीएसटी दरें सोमवार से लागू हो गईं. अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, "आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, बेहतर होता कि आप (मोदी) अपने भाषण में हमारे राज्य के दर्जे के बारे में बात करते." यह पूछे जाने पर कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को सर्वोच्च न्यायालय से अनुकूल निर्णय मिलने की उम्मीद है - जहां इस मामले पर एक याचिका अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है - अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का प्रत्येक नागरिक उम्मीद कर रहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा, "न केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस, बल्कि हर किसी को उम्मीद है कि हमें अपना राज्य का दर्जा वापस मिल जाएगा." जेकेएलएफ के अध्यक्ष यासीन मलिक के मामले के बारे में पूछे जाने पर पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर फैसला अदालत को करना है. उन्होंने कहा, "अदालतें फ़ैसला लेती हैं. अदालत ही फ़ैसला करेगी. इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है."