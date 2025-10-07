ETV Bharat / bharat

मध्य प्रदेश में किसानों को रुला रही सोयाबीन, भावांतर योजना ने बढ़ाई नाराजगी

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द समर्थन मूल्य पर खरीदी करे शुरू.

भावांतर योजना को लेकर किसानों में नाराजगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 1:18 PM IST

उज्जैन: उज्जैन के महीदपुर में बागला गांव के एक किसान रामसिंह बांबी ने सोयाबीन का उम्मीद से कम उत्पादन होने से दुखी होकर जहर खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई. उन्होंने अपने 7 बीघा खेत में से 3 बीघा में सोयाबीन की फसल लगाई थी. लेकिन 6 क्विंटल की जगह सिर्फ 1 क्विंटल 20 किलो सोयाबीन की पैदावार हुई. साथ ही उन पर कर्ज भी था. प्रशासन ने परिवार को 2 लाख तक आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है.

उज्जैन में ही सोमवार को किसानों ने कांग्रेस के साथ मिलकर बारिश से बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली. मंदसौर में पीला मोजेक रोग से सोयाबीन फसल को भारी नुकसान हुआ है. किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर खेतों में लगी फसल नष्ट किया. मुनाफे की तुलना में फसल निकालने में आने वाली लागत से दुखी किसानों ने सोयाबीन की फसल को काटकर खेत में एक जगह जमा किया और आग लगा दी.

भावांतर योजना को लेकर किसान नाराज (ETV Bharat)

इसी तरह नीमच, रतलाम, हरदा और शाजापुर में भी फसल बारिश और पीला मौजेक की वजह से फसल बर्बाद होने और भावांतर योजना से नाराज किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया.

प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश ने सोयाबीन की फसल को कर दिया है बर्बाद

मध्य प्रदेश के मालवा को सोयाबीन प्रांत कहा जाता है. मालवा के पग-पग पर सोयाबीन है... हर खेत में सोयाबीन है. मध्य प्रदेश में पिछले साल 66.79 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 66.75 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ था. बीते दिनों कई हिस्सों में बारिश ने सोयाबीन की फसल को बर्बाद कर दिया है. राज्य के मालवा क्षेत्र में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है और यहीं पर सबसे ज्यादा बर्बादी सामने आई है. इस रिपोर्ट में प्रदेश में सोयाबीन से जुड़े किसानों के विरोध प्रदर्शन और सरकार की योजना से किसानों के लाभ के बारे में जानें.

मृत किसान रामसिंह बांबी (फाइल फोटो)

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बोले, समर्थन मूल्य पर शुरू की जाए खरीदी

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने कहा, इस वर्ष बारिश की वजह से किसानों को तगड़ी मार पड़ी है. फसले बर्बाद हो चुकी हैं. शासन समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रहा है. हम चाहते है जल्द समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू की जाए जिससे आगामी त्योहार किसान खुशी से मना सकें. हमारे किसान भाई ने आत्महत्या की है. सरकार को इसकी गंभीरता को समझना चाहिए. मालवा सोयाबीन प्रांत है. सरकार को विशेष पैकेज देना चाहिए जिससे यहां के लिए जिससे किसानों का उत्थान हो सके.

किसानों को सिर्फ समर्थन मूल्य पर ही भरोसा

किसान नेता भरत सिंह बैस ने बताया, पिछले साल भी सरकार ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की थी. इस वर्ष भी सरकार को समर्थन मूल्य पर ही खरीदी करना चाहिए. इससे फायदा यह होगा कि मार्केट में किसानों को अपनी फसल का रेट बढ़कर मिलेगा. भावांतर योजना शिवराज सिंह चौहान के समय आई थी. तब प्याज, मक्का और सोयाबीन की खरीदी हुई थी. प्याज पर जो 13 करोड़ की राशि उज्जैन के किसानों को मिलना था, सिर्फ 3 करोड़ ही मिल पाया. 10 करोड़ आज भी बाकी है. ऐसे में सिर्फ समर्थन मूल्य पर ही किसानों को भरोसा है क्योंकि महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार भी समर्थन मूल्य पर खरीदी कर रही है.

5300 रुपये है सोयाबीन समर्थन मूल्य!

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने बताया, सरकार ने 5300 रुपए में सोयाबीन समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही थी. खरीदी तो नहीं हो रही लेकिन भावांतर योजना बीच में लाई गई. इस योजना में भी मॉडल रेट तैयार किया गया है 4300 रुपये. अगर 43 सौ तक सोयाबीन की खरीदी होती है तो उसके ऊपर 1000 रुपए तक देने का दावा सरकार कर रही है. लेकिन किसानों की सोयाबीन तो सिर्फ 3500 से 4000 रुपयों के बीच में ही बिक रही है. ऐसे में दोनों में अंतर समझना होगा. या तो सरकार 4300 मॉडल रेट के हिसाब से बिक्री करवाए और बाकी की राशि खाते में दे. या फिर 5300 समर्थन मूल्य पर खुद खरीदी करे.

क्या है भावांतर योजना

अधिसूचित तिलहनी फसलों के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत वर्ष 2018-19 से भावांतर योजना लागू की गई. अभियान के तहत भारत सरकार ने घोषित एमएसपी और राज्य के मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य अंतर की राशि कृषकों को दिलवाने का प्रावधान किया है. किसान पहले जैसे अपनी उपज मंडियों में बेचेंगे. एमएसपी और मंडी के मॉडल भाव/विक्रय मूल्य के बीच के अंतर की राशि का भुगतान किसानो को डीबीटी से किया जाएगा.

सरकार की भावंतर योजना और समर्थन मूल्य दोनों में अंतर...

कमल सिंह आंजना ने कहा, सरकार की समर्थन मूल्य और भावान्तर योजना में बड़ा फर्क है. भावंतर में तिलहन मिशन के अंतर्गत खरीदी की जा रही है. ये एक्चुअल में भावंतर नहीं PDPS एक योजना है उसके तहत खरीदी हो रही है. हमारा मानना है कि जब समर्थन मूल्य घोषित है तो सरकार को इस पर खरीदना चाहिए. पीडीपीएस के तहत तो मूंगफली रेडा वी सोयाबीन भी अगर दागी है तो इसकी खरीदारी सरकार कर सकती है भावांतर के माध्यम से.

2 सरकार के बीच फंसा किसानों का 250 करोड़?

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने यह भी कहा, हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 2 सालों से 18 व 19 का पैसा किसानों को मिला ही नहीं. दो सरकारों में फंस गए थे पैसे. पूरे प्रदेश के 250 करोड़ और बात उज्जैन की तो यहां 10 करोड़ है. यह सब देखकर ऐसा लगता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है. इसलिए अब किसानों का सरकार से भरोसा उठ गया है. पैसा मिलेगा भी या नहीं.

भावंतर भुगतान पंजीयन शुरू...

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर भावांतर भुगतान के लिए पंजीयन शुरू कर दिया गया है. उज्जैन में 147 केंद्र बनाए गए हैं. 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हुआ है. किसान भाई केंद्रों पर जाकर अपनी सोयाबीन की फसलों का नि:शुल्क पंजीयन करवाएं. इस योजना की अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलेगी. इस बीच जो भी किसान मंडी में जाकर सोयाबीन की फसल देगा उसका भावांतर किसानों के खाते में डायरेक्ट जमा किया जाएगा. इसमें कैश और चेक की सुविधा नहीं है. पंजीयन के समय समग्र आधार, बैंक पासबुक, खसरा की कॉपी व मोबाइल नंबर जरूर दें.

फसलों के सर्वे की मांग

किसान नेता ने कहा, सरकार को फसलों का सर्वे एक-एक खेत पर जाकर करवाना चाहिए. 15 सितंबर से हम यह मांग उठा रहे हैं. कितने अधिकारी सर्व करने जा रहे हैं वीडियोग्राफी होनी चाहिए. उनके साइन होने चाहिए उनके नाम से पंचनामा बनना चाहिए. प्रदेश में अभी सर्वे के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है. इसको धरातल पर ले जाने की जरूरत है. जब तक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी किसान संतुष्ट नहीं होगा.

किसनों की खराब हुई फसलों के सर्वे की मांग को लेकर कांग्रेस ने भी सोमवार को उज्जैन में प्रदर्शन किया. रैली निकाल कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था. महिदपुर में किस की मौत सहित फसलों के सर्वे की मांग की थी कांग्रेस का ही प्रदर्शन उज्जैन में कांग्रेस विधायक दिनेश जैन विधायक एवं ग्रामीण अध्यक्ष महेश परमार एवं नगर अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में हुआ था.

