देवघर: झारखंड के देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड में स्थित मलहरा गांव फूलों की खेती के लिए एक अनूठी मिसाल बन चुका है. यह गांव न केवल अपनी धार्मिक आस्था के लिए जाना जाता है, बल्कि फूलों की खेती के जरिए आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अग्रसर है. मलहरा गांव की लगभग 90% आबादी फूलों की खेती पर निर्भर है और इसी से अपना जीवन यापन करती है.

गेंदा, अड़हुल, तगर जैसे पूजा-पाठ में उपयोग होने वाले फूलों के साथ-साथ गुलदस्ता और शादी में उपयोग होने वाले ग्लैडियोलस, जरबेरा जैसे फैंसी फूलों की खेती ने देवघर के इस गांव को क्षेत्रीय बाजार में एक खास पहचान दिलाई है. हालांकि, किसानों का कहना है कि सरकारी सहायता में कमी और पौधों की गुणवत्ता की समस्या उनकी आय पर असर डाल रही है. वे पूर्ववर्ती सरकारों की तरह प्रति एकड़ 10,000 रुपये की अनुदान राशि की मांग कर रहे हैं, ताकि वे बेहतर बीज और पौधे खरीद सकें.

देवघर से हितेष कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

फूलों की खेती का ऐतिहासिक महत्व

मलहरा गांव के किसानों का कहना है कि फूलों की खेती का इतिहास यहां भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है. देवघर का बैद्यनाथ धाम और दुमका का बासुकीनाथ धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल इस गांव के फूलों की मांग को बढ़ाते हैं. गांव के बुजुर्ग किसान रामदेव राउत बताते हैं, “जब से बाबा बैद्यनाथ की पूजा शुरू हुई, तब से इस गांव में फूलों की खेती का चलन रहा है. हमारी मिट्टी में पत्थर के अंश होते हैं, जो फूलों की खेती के लिए अनुकूल हैं. यही कारण है कि यहां की उपज की मांग आसपास के मंदिरों और बाजारों में रहती है.”

मलहरा गांव के फूल न केवल धार्मिक स्थलों पर चढ़ाए जाते हैं, बल्कि शादी-विवाह और सजावट के लिए भी उपयोग किए जाते हैं. गांव के किसान अनिल रावत कहते हैं, “हमारे फूल देवघर, दुमका, हरला जोड़ी और आसपास के जिलों में खूब बिकते हैं. गेंदा और अड़हुल जैसे फूलों की मांग साल भर रहती है, जबकि ग्लैडियोलस और जरबेरा जैसे फूल शादियों के मौसम में अच्छी कीमत देते हैं.”

फूलों को माला में पिरोती महिला (ईटीवी भारत)

सरकारी सहायता में कमी, किसानों की मांग

मलहरा गांव के किसानों का कहना है कि फूलों की खेती से उन्हें अच्छी आय होती है, लेकिन सरकारी सहायता में कमी के कारण उनकी कमाई प्रभावित हो रही है. अनिल रावत बताते हैं, “पहले सरकार प्रति एकड़ 10,000 रुपये अनुदान देती थी, जिससे हम अच्छी गुणवत्ता के बीज और पौधे खरीदते थे. लेकिन पिछले सात-आठ वर्षों से अनुदान बंद कर दिया गया है. अब सरकार पौधे उपलब्ध कराती है, लेकिन ये पौधे देर से मिलते हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती.”

किसान उपेंद्र राउत ने भी इस बात का समर्थन किया. वे कहते हैं, “हम कोलकाता और अन्य जगहों से अच्छी गुणवत्ता के बीज लाते हैं, जिससे उपज बेहतर होती है. लेकिन सरकारी पौधों से उपज कम होती है, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है. अगर सरकार अनुदान दे, तो हम अपने स्तर पर बेहतर बीज खरीद सकते हैं और खेती को और बढ़ा सकते हैं.”

फूलों की माला पिरोती बच्ची (ईटीवी भारत)

किसानों का कहना है कि फूलों की खेती में लागत कम और मुनाफा अधिक होता है. एक एकड़ में 25,000 रुपये की लागत से तीन महीने में 50,000 से 60,000 रुपये की आय हो सकती है. लेकिन इसके लिए सिंचाई, खाद और अच्छी गुणवत्ता के पौधों की जरूरत होती है. किसान दशरथ ठाकुर, जो सोनाराठाड़ी प्रखंड के सरसा गांव से हैं, कहते हैं, “अगर सरकार सिंचाई और खाद की व्यवस्था कर दे, तो देवघर का एक गांव पूरे जिले और आसपास के क्षेत्रों की फूलों की मांग पूरी कर सकता है.”

उद्यान मित्र की भूमिका और सरकारी योजनाएं

मलहरा गांव में फूलों की खेती को बढ़ावा देने में उद्यान मित्र सतीश यादव की अहम भूमिका है. वे बताते हैं, “इस गांव में ज्यादातर पूजा-पाठ से जुड़े फूलों की खेती होती है, जैसे गेंदा, अड़हुल और तगर. इनकी मांग बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ धाम और अन्य मंदिरों में रहती है. इसके अलावा, कुछ किसान अब ग्लैडियोलस और जरबेरा जैसे फैंसी फूलों की खेती भी कर रहे हैं, जो शादियों और सजावट में उपयोग होते हैं.”

खेत में लगा फूल का पौधा (ईटीवी भारत)

सतीश यादव के अनुसार, राज्य सरकार की उद्यान विकास योजना और फूलों की खुले वातावरण में खेती योजना के तहत किसानों को मुफ्त पौधे दिए जाते हैं. जिला प्रशासन समय-समय पर किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है. हालांकि, वे भी मानते हैं कि अगर सरकार पौधों की जगह अनुदान दे, तो किसान बेहतर बीज खरीद सकते हैं, जिससे उनकी उपज और आय बढ़ेगी.

खेत में उगा फूल (ईटीवी भारत)

फूलों की खेती का आर्थिक प्रभाव

मलहरा गांव के किसानों ने फूलों की खेती को अपनी आजीविका का मुख्य आधार बनाया है. यहां के किसान प्रतिमाह 20,000 से 25,000 रुपये की आय कमा लेते हैं. गांव के एक युवा किसान रमेश ठाकुर कहते हैं, “फूलों की खेती से हमें नियमित आय मिलती है. बाजार में मांग हमेशा रहती है, खासकर धार्मिक स्थलों और शादी के मौसम में. लेकिन अगर सरकार हमें आर्थिक सहायता और बेहतर संसाधन दे, तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं.”

मलहरा गांव की सफलता ने आसपास के गांवों को भी प्रेरित किया है. मोहनपुर प्रखंड के अलावा सोनाराठाड़ी प्रखंड के सरसा और अन्य गांवों के किसान अब फूलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं. दशरथ ठाकुर बताते हैं, “हमारे गांव में फूलों की खेती देखकर पड़ोसी गांवों के लोग भी इसे अपना रहे हैं. यह खेती कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देती है, जो छोटे किसानों के लिए फायदेमंद है.”

चुनौतियां और किसानों की मांग

फूलों की खेती के बावजूद मलहरा गांव के किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे बड़ी समस्या है सरकारी पौधों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता. इसके अलावा, सिंचाई और खाद की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है. किसान रामलाल यादव कहते हैं, “हमारे पास खेती का अनुभव है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण हम पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते. अगर सरकार हमें आर्थिक सहायता दे, तो हम अपने स्तर पर सारी व्यवस्था कर सकते हैं.”

किसानों ने यह भी बताया कि फूलों की खेती में मौसम की मार का असर पड़ता है. बारिश या सूखे की स्थिति में फसल को नुकसान होता है. इसके लिए वे बेहतर सिंचाई सुविधा और बीमा योजना की मांग कर रहे हैं. किसान अनिल रावत कहते हैं, “फूलों की खेती में जोखिम कम है, लेकिन मौसम की अनिश्चितता और संसाधनों की कमी हमें परेशान करती है. सरकार को चाहिए कि वह हमें बीमा योजना और सिंचाई सुविधा दे.”

जिला प्रशासन का दृष्टिकोण

देवघर जिले के कृषि पदाधिकारी यशराज कुमार ने मलहरा गांव के किसानों की मेहनत की सराहना की. वे कहते हैं, “मलहरा गांव के किसान फूलों की खेती में एक मिसाल पेश कर रहे हैं. उनकी उत्साह को देखते हुए राज्य सरकार मुफ्त पौधे उपलब्ध करा रही है. भविष्य में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए और योजनाएं लाई जाएंगी, ताकि किसानों को अधिक लाभ हो.”

यशराज कुमार ने यह भी बताया कि जिला प्रशासन किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच प्रदान करने पर काम कर रहा है. वे कहते हैं, “हमारा लक्ष्य है कि मलहरा गांव के फूल न केवल झारखंड, बल्कि अन्य राज्यों में भी अपनी पहचान बनाएं. इसके लिए हम किसानों को मार्केटिंग और पैकेजिंग की सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं.”

भविष्य की संभावनाएं

मलहरा गांव के किसानों ने फूलों की खेती को न केवल अपनी आजीविका का साधन बनाया है, बल्कि इसे एक व्यवसायिक मॉडल के रूप में भी स्थापित किया है. उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि छोटे स्तर पर भी खेती से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है. हालांकि, सरकारी सहायता और संसाधनों की कमी उनकी राह में बाधा बनी हुई है.

किसानों का मानना है कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, तो मलहरा गांव न केवल देवघर, बल्कि पूरे झारखंड के लिए फूलों की आपूर्ति का केंद्र बन सकता है. उद्यान मित्र सतीश यादव कहते हैं, “अगर सरकार अनुदान, सिंचाई और खाद की व्यवस्था कर दे, तो यह गांव फूलों की खेती में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है.”



ये भी पढ़ें:

अब फूलों की खुशबू से महकेगा हजारीबाग! बंजर भूमि पर लहलहा रहा है 'मैरीगोल्ड', मालामाल हुए किसान दूसरों को भी दे रहे टिप्स

पारंपरिक खेती के साथ-साथ किसान कर रहे हैं फूलों की खेती, कम लागत में मिल रहा अच्छा मुनाफा