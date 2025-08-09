Essay Contest 2025

चाय का नया स्वाद: असम के किसान ने बांस के पत्तों से बनाई खास चाय - BAMBOO LEAVES TEA

जोरहाट में कई तरह की चाय का उत्पादन होता है। यहाँ लिली के फूलों और ऑर्गेनिक चाय के मिश्रण से भी चाय बनाई जाती है।

Assam Tea
कृष्ण प्रसाद सरमा द्वारा उत्पादित चाय. (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025 at 2:46 PM IST

जोरहाट: असम के लिए चाय सिर्फ़ एक उद्योग नहीं, बल्कि एक पहचान है. समृद्ध स्वाद और सुगंध के लिए दुनिया भर में इसकी प्रशंसा होती है. लेकिन, ऐसे दौर में जब बागानों में रसायनों के इस्तेमाल ने गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी हैं, जोरहाट के एक छोटा चाय उत्पादक ने स्वाद का ताज़ा विकल्प पेश किया है.

मरियानी के नागडेरा निवासी कृष्ण प्रसाद सरमा, परंपरागत तरीकों से हटकर बांस के पत्तों से, जैविक चाय का उत्पादन कर रहे हैं. उनकी रचनात्मक दृष्टिकोण न केवल जैविक चाय में रुचि जगा रहा है, बल्कि असम की विरासत को नए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक भी पहुंचा रहा है.

Assam Tea
कृष्ण प्रसाद सरमा द्वारा उत्पादित चाय. (ETV Bharat)

बगीचे से वैश्विक पहचान तकः

सरमा का चाय का सफ़र 1996 में शुरू हुआ. लगभग पांच साल पहले उन्होंने पूरी तरह से जैविक खेती अपनाने का फ़ैसला किया. अपने घर के पास दो बीघा के एक छोटे से बगीचे में चाय की खेती शुरू की. वे कहते हैं, "कोविड से पहले, मैंने अपना जैविक चाय का बगीचा लगाया. ग्रीन टी के साथ प्रयोग करना शुरू किया. अपने खुद के मिश्रण शुरू करने से पहले मैंने अलग-अलग जगहों पर प्रशिक्षण लिया."

बेटी के नाम पर ब्रांडिंगः

हरी चाय से शुरुआत करते हुए, सरमा ने जल्द ही पारंपरिक चाय को भी शामिल कर लिया. अपनी बेटियों के नाम पर ब्रांड बनाया. लिपि ऑर्गेनिक टी और दीपी ऑर्गेनिक टी- के नाम से चाय पत्ती बेचने लगे. उनकी चाय को जल्द ही न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र के अतिथि विद्वानों, असम कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों और होलोंगापार गिब्बन अभयारण्य में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों के बीच भी बाज़ार मिल गया.

बढ़ती मांग के साथ, सरमा ने चाय की संभावनाओं को और तलाशा. अपने बगीचे के अपराजिता (बटरफ्लाई पी) के फूलों के साथ हरी चाय को मिलाकर नीली चाय का उत्पादन शुरू किया. वे कहते हैं, "आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हैं. वे रसायन-मुक्त चाय के लिए ज़्यादा पैसे देने को तैयार हैं."

Assam Tea
कृष्ण प्रसाद सरमा द्वारा उत्पादित चाय. (ETV Bharat)

नये प्रयोग से मिली प्रसिद्धिः

नीली चाय का यह उद्यम सफल रहा. जिससे उन्हें आगे और खोज करने की प्रेरणा मिली. उनका नवीनतम प्रयोग 'बांस के पत्तों से बनी चाय' है. अध्ययन और परीक्षण करने के बाद, उन्होंने पाया कि यह चाय स्वाद से भरपूर है. स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है. हालांकि यह अभी परीक्षण के चरण में है, सरमा को उम्मीद है कि यह जल्द ही बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी.

सरमा अपनी अगले प्रयोग पर काम कर रहे हैं. एक हरी चाय जिसमें रात में खिलने वाले चमेली के फूल शामिल हैं. वे कहते हैं, "अगर सब कुछ ठीक रहा, तो मैं इसे आने वाले साल में लॉन्च करुंगा." साथ ही वे यह भी बताते हैं कि उनका चाय बागान एक पारिवारिक प्रयास है, जिसमें हर सदस्य इस प्रक्रिया में शामिल है.

चाय के नये बाजारः

असम के चाय बागानों में रसायनों का इस्तेमाल राज्य की कड़ी मेहनत से अर्जित वैश्विक प्रतिष्ठा के लिए खतरा बनी हुई है. वहीं कृष्ण प्रसाद जैसे उत्पादक आगे की राह दिखा रहे हैं. जैविक, स्थानीय और स्वास्थ्य-उन्मुख उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके, वे न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि भारत और विदेशों में असम चाय के लिए नए बाज़ार भी खोल रहे हैं.

