अदरक की खेती से लाखों रुपये कमा रहे किसान
मनोज गोंटे अदरक की खेती करके लाखों रुपये कमा रहे हैं. उन्होंने छोटी सी जमीन में 280 क्विंटल तक अदरक का उत्पादन किया.
Published : September 8, 2025 at 4:51 PM IST
मुंबई: पारंपरिक खेती को आधुनिक तरीकों से जोड़ा जाए तो कम जमीन से भी अच्छी-खासी कमाई की जा सकती है. इसका एक बेहतरीन उदाहरण महाराष्ट्र कोपरगांव तालुका के ओगड़ी के किसान मनोज गोंटे हैं, जिन्होंने सिर्फ 30 गुंठा जमीन में खेती करके 280 क्विंटल अदरक का उत्पादन किया है. इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 14 महीनों में लगभग साढ़े चार लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है.
बता दें कि मनोज गोंटे की पुश्तैनी खेती मक्का, प्याज, मूंग और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थी. हालांकि, लगातार गिरती कीमतों और बढ़ती लागत के कारण उन्हें अपेक्षित आय नहीं मिल रही थी. उस समय गांव के कुछ किसानों को अदरक की सफलतापूर्वक खेती करते देखकर, उन्होंने इस फसल की ओर रुख करने का फैसला किया.
अदरक की खेती करने का फैसला
इन किसानों और कुछ कृषि सलाहकारों से खेती के बारे में जरूरी जानकारी लेने के बाद गोंटे ने अदरक की खेती करने का फैसला किया. गोंटे ने गांव के कुछ किसानों से 8 क्विंटल माहिम किस्म के अदरक के बीज खरीदे और उन्हें अपने 36 गुंठा रकबे में बोया.
उन्होंने 6 गुंठा रकबे के बीज अपने दोस्तों को बेचे और उन्हें भी अदरक की खेती करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने खाद, बेसल खुराक और जैविक कीटनाशकों का सही इस्तेमाल करके और ड्रिप सिंचाई से पानी देकर फसल उगाई.
साढ़े चार लाख का मुनाफा
गोंटे ने बताया कि इस तरह खेती करने में 4.5 लाख रुपये का खर्च आया. अदरक की फसल 14 महीने बाद कटी. हालांकि, शुरुआत में बाजार में दाम गिरने से चिंता हुई. सवाल उठा कि क्या खर्चा निकल पाएगा, लेकिन गोंटे ने धैर्य बनाए रखा और अदरक को घर पर ही रखा. दाम बढ़ने का इंतजार करते-करते, जब अचानक बाजार में अदरक का भाव बढ़ गया. इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्होंने अपनी फसल देवगांव रंगारी के एक व्यापारी गोरख रावते को बेच दी.
उन्होंने बताया कि 280 क्विंटल अदरक 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका, जिससे उन्हें 9 लाख रुपये का मुनाफा हुआ. खर्चे घटाने के बाद गोंटे को 4.5 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ. पहले छोटे से क्षेत्र में आंवले की खेती करने वाले मनोज गोंटे ने न सिर्फ गांव में, बल्कि पूरे तालुका में इस फसल का सबसे ज़्यादा दाम पाने वाले किसान के रूप में नाम कमाया है.
