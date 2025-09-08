ETV Bharat / bharat

अदरक की खेती से लाखों रुपये कमा रहे किसान

मुंबई: पारंपरिक खेती को आधुनिक तरीकों से जोड़ा जाए तो कम जमीन से भी अच्छी-खासी कमाई की जा सकती है. इसका एक बेहतरीन उदाहरण महाराष्ट्र कोपरगांव तालुका के ओगड़ी के किसान मनोज गोंटे हैं, जिन्होंने सिर्फ 30 गुंठा जमीन में खेती करके 280 क्विंटल अदरक का उत्पादन किया है. इसके साथ ही उन्होंने सिर्फ 14 महीनों में लगभग साढ़े चार लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है. बता दें कि मनोज गोंटे की पुश्तैनी खेती मक्का, प्याज, मूंग और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थी. हालांकि, लगातार गिरती कीमतों और बढ़ती लागत के कारण उन्हें अपेक्षित आय नहीं मिल रही थी. उस समय गांव के कुछ किसानों को अदरक की सफलतापूर्वक खेती करते देखकर, उन्होंने इस फसल की ओर रुख करने का फैसला किया. अदरक की खेती करने का फैसला

इन किसानों और कुछ कृषि सलाहकारों से खेती के बारे में जरूरी जानकारी लेने के बाद गोंटे ने अदरक की खेती करने का फैसला किया. गोंटे ने गांव के कुछ किसानों से 8 क्विंटल माहिम किस्म के अदरक के बीज खरीदे और उन्हें अपने 36 गुंठा रकबे में बोया. अदरक की खेती से लाखों रुपये कमा रहे किसान मनोज गोंटे (ETV Bharat)