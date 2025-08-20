कोझिकोड: मलयालम नव वर्ष और ओणम का महीना 'चिंगम' केरल में खास माना जाता है. इस समय किसान अपने खेतों को 'सोना उगाने' यानी धान की बुआई के लिए तैयार करते हैं. इसी मौके पर कोझिकोड के किसान वेणु अपने अनोखे काम की वजह से चर्चा में हैं. वेणु ने चावल की 70 पारंपरिक किस्मों का संग्रह तैयार किया है. जैविक खेती से यह दिखा दिया है कि परंपरा और आधुनिकता साथ चल सकती है.
दुर्लभ और खास किस्में के चावल का संग्रहः
वेणु के संग्रह में भारत के अन्य राज्यों से प्राप्त पारंपरिक बीज और किस्में शामिल भी हैं. उनके खेतों में वर्तमान में चावल की विविध किस्में उगाई जाती हैं. जिनमें औषधीय नवरा, लौह-युक्त रक्तशाली और काले रंग की काली चमेली शामिल हैं. वे नियमित रूप से 60-आम कुरुवा, कुथिर, अन्नपूर्णा, ज्योति, कृष्णकामोद, अथिरा और उमा जैसी किस्मों की खेती करते हैं.
बीजों का अनोखा 'लेन-देन':
वेणु का तरीका भी दिलचस्प है. जब वे किसी किसान को बीज देते हैं तो बदले में उनसे एक नई किस्म मांगते हैं. इसी आदान-प्रदान से उनके पास चावल की इतनी विविधता जुटी है. अब मंदिरों में अनुष्ठानिक चावल की जरूरत हो या कृषि भवन में बीजों की मांग, वेणु सबसे पहले याद किए जाते हैं. धान की कुटाई भी वे खुद करते हैं और उसका चोकर बरकरार रखते हैं. चोकर के बारे में वे कहते हैं कि यही चावल को औषधीय और स्वादिष्ट बनाता है.
खेती से सेवा तकः
थिक्कोडी कृषि भवन उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ किसान' का सम्मान दे चुका है. लेकिन वेणु की असली पहचान उनके खेतों में लगने वाले छोटे-छोटे 'ज्ञान मेले' हैं. वे स्कूली बच्चों को खेत दिखाते हैं, उन्हें बीजों और खेती की कहानी सुनाते हैं और प्रदर्शनियां लगाते हैं. उनके लिए खेती सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है. वेणु जैसे किसान हमें याद दिलाते हैं कि यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि संस्कृति और विरासत भी है.
पारंपरिक चावल का औषधीय महत्व:
- वेणु का देशी चावल की किस्मों के प्रति जुनून उनके कथित औषधीय गुणों से उपजा है. उदाहरण के लिए, काले चावल की किस्म, ब्लैक जैस्मिन, कुछ बीमारियों के इलाज में मददगार मानी जाती है. दभरशाली चावल के भूसे में हरे और बैंगनी रंगों का अनोखा मिश्रण होता है.
- नवारा किस्म का बीज काला होता है, लेकिन इससे लाल चावल मिलता है. जिसका उपयोग मानसून में औषधि के रूप में किया जाता है. रक्तशली चावल, जो रक्त की मात्रा बढ़ाने के लिए जाना जाता है, अक्सर बच्चों को दिया जाता है.
- कृष्णकामोद, जिसे राजघरानों का प्रिय माना जाता है. इसका रंग आकर्षक बैंगनी होता है.
- वरिनेल्लु किस्म, जो थकान दूर करने के लिए जाना जाता है. इसकी जड़ में भी औषधीय गुण होते हैं.
जैविक खेती के प्रति समर्पितः
रासायनिक उर्वरकों से बेहतर उपज के वादे के बावजूद, वेणु जैविक खेती के प्रति समर्पित हैं. वे खेती के लिए जमीन पट्टे पर लेते हैं और पंपों व उर्वरकों का सारा खर्च खुद उठाते हैं. वे रोजगार गारंटी योजना से मिलने वाले सीमित श्रम सहित, समर्थन की कमी को भी रेखांकित करते हैं.
