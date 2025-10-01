ETV Bharat / bharat

फरीदाबाद का वायरल बॉय "इंस्टाग्राम" पर मचा रहा धूम, गाना गाकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए कलेक्ट कर रहा फंड

फरीदाबाद : पंजाब में बाढ़ की वजह से लाखों परिवार बेघर हो गए. ऐसे में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए देश और विदेश से लोग सामने आ रहे हैं और किसी न किसी तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. इसी कड़ी में फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड इलाके में रहने वाले तेजस सिंह ने भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक अनोखा तरीका निकाला और 1 घंटे में लगभग 40 हजार फंड जुटा लिया. तेजस ने भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाकर लोगों का मन पसंदीदा गाना गया और उसके एवज में उनसे बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए डोनेशन मांगा और इस तरह से 1 घंटे में तेजस ने लगभग 40 हजार रुपए जमा कर लिए. उनके इन गानों की रील अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खासी वायरल हो गई है और इन्हें कई मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं.

"पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहता था": तेजस सिंह फरीदाबाद के ग्रीन फील्ड कॉलोनी के रहने वाले हैं और वे कई एल्बम निकाल चुके हैं. उन्होंने बीटेक कर रखा है. ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तेजस सिंह ने बताया कि "सभी लोग किसी ना किसी तरह से बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं. ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कुछ करूं, ताकि उनकी मदद हो सके और ऐसे में दिल्ली की एक संस्था के साथ मिलकर मैंने दिल्ली के खान मार्केट को चुना. वहां मुझे गाना गाने के लिए एक घंटे की परमिशन मिली और मैंने लगभग 45 मिनट तक रैंडम लोगों से कहा कि मैं आपका मनपसंद गाना गाऊंगा, उसके बदले आप पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए जितना हो सके डोनेशन दें. उसके बाद मैंने उनका फेवरेट सॉन्ग गाया और उन्होंने उसके एवज में पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए डोनेशन दिया."

पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गाने गाकर वायरल हुए तेजस सिंह (Etv Bharat)

पसंदीदा गाना गया और डोनेशन लिया : उन्होंने कहा कि "हमारे धर्म में कहा जाता है कि फ्री में कोई भी सामान किसी से नहीं लेना चाहिए और यही वजह है कि मैंने उन लोगों का पसंदीदा गाना गया और उसके बदले उन्होंने हमें डोनेशन दिया और ये डोनेशन सीधा बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंच गया है. मुझे बचपन से ही गाने का शौक था और पांचवीं क्लास से ही मैं गाना गा रहा हूं. मेरे दो कजिन ब्रदर गिटार बजाते हैं और उनसे ही मैंने गिटार बजाना भी सीखा है. पंजाब में बाढ़ को आता देख मैंने सिर्फ उनकी मदद करने की सोची और इसलिए गिटार बजाया."

वीडियो वायरल होने से मिला सरप्राइज़ : वीडियो की पॉपुलरिटी के बारे में बताते हुए तेजस ने कहा कि "वहां का वीडियो मैंने रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर डाल दिया और सो गया. सुबह जब आंख खुली और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो पता चला कि वहां ढेरो नोटिफिकेशन और कमेंट आए थे. मेरी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी और लोगों ने उसे खासा पसंद किया. मैं काफी खुश था. यहां तक कि विदेश में बैठे लोगों ने भी मुझे मैसेज किया और काम की तारीफ की. कई लोगों ने मेरा वीडियो देखकर मेरा नंबर पता किया और कहा कि हम भी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहते हैं. मैंने उन्हें बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रही संस्था का नंबर दिया और बड़ी तादाद में लोगों ने उसमें डोनेट किया है जिससे बाढ़ पीड़ितों की मदद होगी."