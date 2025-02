ETV Bharat / bharat

एक ही परिवार के पांच लोग झील में डूबे, गुजरात के वडावली गांव का मामला - FAMILY OF FIVE DROWNS IN POND

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By ETV Bharat Hindi Team Published : Feb 10, 2025, 9:49 PM IST | Updated : Feb 10, 2025, 9:56 PM IST

पाटन: गुजरात में बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई. मामला पाटन जिले के चाणसमा तालुका स्थित वडावली गांव की है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स झील में फिसल गया था. उसे बचाने के प्रयास में अन्य लोग भी झील में डूब गए. इस दुखद घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने बच्चों समेत डूबे पांच लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा. हालांकि, उन्हें बचाया नहीं जा सका. गांव में लोगों को झील में एक ही परिवार के पांच लोगो के डूबने की खबर मिली, आनन फानन में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. इस घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. बता दें कि, मरने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है. मृतकों के नाम 1. सोहेल रहीमभाई कुरैशी - 14 वर्ष 2. सिमरन सलीमभाई सिपाही-12 वर्ष

पाटन: गुजरात में बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई. मामला पाटन जिले के चाणसमा तालुका स्थित वडावली गांव की है. रिपोर्ट के मुताबिक, एक शख्स झील में फिसल गया था. उसे बचाने के प्रयास में अन्य लोग भी झील में डूब गए. इस दुखद घटना के तुरंत बाद ग्रामीणों ने बच्चों समेत डूबे पांच लोगों को बाहर निकाला और इलाज के लिए पास के अस्पताल भेजा. हालांकि, उन्हें बचाया नहीं जा सका. गांव में लोगों को झील में एक ही परिवार के पांच लोगो के डूबने की खबर मिली, आनन फानन में लोग घटनास्थल पर पहुंच गए. इस घटना की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई. बता दें कि, मरने वालों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है. मृतकों के नाम 1. सोहेल रहीमभाई कुरैशी - 14 वर्ष 2. सिमरन सलीमभाई सिपाही-12 वर्ष 3. मालेक फिरोजा कालूभाई-32 वर्ष 4. अब्दुल कादिर कालूभाई मालेक - 10 वर्ष 5. मेहरा कालूभाई मालेक-8 वर्ष खबर के मुताबिक, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. वहीं, एक ही परिवार के पांच लोगों के झील में डूबने से हुई मौत को लेकर पूरे गांव में मातम छा गया है. देश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं. ये भी पढ़ें: रिजवी कॉलेज के 4 NCC छात्र नदी में डूबे, पिकनिक मनाने रायगड आए थे

Last Updated : Feb 10, 2025, 9:56 PM IST