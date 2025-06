ETV Bharat / bharat

IMA POP 2025: लाडलों के कंधों पर सितारे सजाने के लिए माता-पिता उत्साहित, गौरवान्वित कर रहे महसूस - IMA POP 2025

देहरादून आईएमए पासिंग आउट परेड ( Photo-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : June 14, 2025 at 8:38 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 9:07 AM IST 2 Min Read

देहरादून (उत्तराखंड): भारतीय सैन्य अकादमी में ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड के बाद देश को 419 सैन्य अफसर मिल जाएंगे. तमाम जेंटलमैन कैडेट्स विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत से खुद को तराशकर इसके हकदार बने हैं. वहीं युवा अफसरों के कंधों पर उनके माता-पिता और परिजनों ने सितारे सजाएंगे, जिसके बाद वो देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे. अपने बेटों के कंधों पर सितारे सजाने की खुशी माता-पिता के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है. उत्तराखंड के लिए आज का दिन बेहद खास है, आज पासिंग आउट परेड के साथ ही भारतीय सेना को जांबाज सैन्य अधिकारी मिलने जा रहे हैं. भारतीय सैन्य अकादमी में पीपिंग व ओथ सेरेमनी के बाद 419 जेंटलमैन कैडेट सेना का हिस्सा बन जाएंगे. आईएमए में पीपिंग व ओथ सेरेमनी के बाद देश-विदेश के 451 कैडेट्स पासिंग आउट होंगे. जेंटलमैन कैडेट्स के परिजनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है. जो इस खास पल के गवाह बने हैं. देश सेवा के लिए बेटे को समर्पित करने वाले माता-पिता के लिए ये गौरव का क्षण है.

देहरादून आईएमए पासिंग आउट परेड (Video-ETV Bharat) भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के साथ ही 419 सैन्य अफसर मिल जाएंगे. इस तरह अकादमी से 32 विदेशी कैडेट्स भी पासिंग आउट होंगे. विदेशी कैडेट्स को मिलाकर कुल 451 कैडेट्स पासिंग आउट होंगे. गौर हो कि आइएमए से पासिंग आउट पल परिजनों व जेंटलमैन कैडेट्स के लिए भी ऐतिहासिक पल है. इस गौरवशाली पल के साक्षी तमाम सैन्य अफसर और परिजन बने हैं. बेटे के सेना में अफसर बनने से माता-पिता अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं. पढ़ें-IMA POP 2025: ऐतिहासिक पल का गवाह होंगे तमाम सैन्य अफसर, कैडेट्स की वर्दी पर सजेंगे सितारे

