अहमदाबाद के चंदोला में बुलडोजर एक्शन में बेघर हुए परिवारों का प्रदर्शन, आवास देने की मांग

उन्होंने कहा कि स्थायी समिति में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी रखा गया है, लेकिन उनके घरों को तोड़े जाने के 5 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक आवास आवंटित नहीं किया गया है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है. मानवीय आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें तुरंत आवास आवंटित करना नगर निगम का कर्तव्य है.

शहजाद पठान ने इस संबंध में कहा, "चंदोला में 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे गरीब भारतीयों के घर तोड़ दिए गए हैं. जिसके कारण निर्दोष भारतीयों के परिवार संकट में सड़क पर आ गए हैं, इसलिए अहमदाबाद नगर निगम ने 2010 की नीति के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत चंदोला में गरीब भारतीयों को ईडब्ल्यूएस आवास योजना के तहत आवास प्रदान करने का निर्णय लिया है."

बेघर हुए लोगों ने अहमदाबाद नगर निगम में नेता विपक्ष शहजाद खान पठान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया. चंदोला तोड़फोड़ अभियान में प्रभावित हुए गरीब परिवारों को घर आवंटित करने में हो रही देरी और अन्याय के संबंध में नगर आयुक्त और उपायुक्त दक्षिण क्षेत्र को एक ज्ञापन सौंपा.

अहमदाबाद: गुजरात के अहमदाबाद शहर में चंदोला इलाके में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जिसके कारण हजारों लोग बेघर हो गए. ये लोग आज भी दर-दर भटकने को मजबूर हैं. बुधवार को चंदोला झील के आसपास के हजारों निवासी अहमदाबाद नगर निगम दक्षिण क्षेत्र के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया. बेघर हुए लोगों ने घर दिए जाने की मांग की और नगर निगम के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा.

उन्होंने कहा, 'ईडब्ल्यूएस आवास दिलाने के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा प्रभावित लोगों को 10 किश्तों में कुल तीन लाख रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. लेकिन वे गरीब परिवारों के लोग हैं. वे हर महीने 30,000 रुपये देने में असमर्थ हैं. साधारण मजदूरी करके गुजर-बसर करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं.

नगर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए शहजाद खान पठान (ETV Bharat)

किश्त देने की अवधि 36 महीने करने की मांग

उन्होंने कहा कि मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाले लोगों के लिए, यदि मानवीय आधार पर किश्त की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर कुल 36 महीने कर दी जाए, तो वे आसानी से किश्त की राशि चुका सकेंगे और हर महीने उन पर आर्थिक बोझ भी कम होगा, जिससे वे अपने परिवार का पालन-पोषण भी आसानी से कर सकेंगे.

शहजाद पठान ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रभावित परिवारों को तत्काल आवास आवंटित करने के लिए किश्त की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर कुल 36 महीने की जाए और उन्हें तुरंत आवास आवंटित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए. इसके लिए नगर आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) को एक याचिका प्रस्तुत की गई है.

चंदोला में बुलडोजर एक्शन में बेघर हुए लोगों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

नगर उपायुक्त ने क्या कहा

नगर उपायुक्त भरत परमार ने कहा, "चंदोला झील क्षेत्र में जो लोग अवैध रूप से रह रहे थे. उन्हें अप्रैल और मई महीने में हटा दिया गया था." अहमदाबाद नगर निगम ने 2010 से पहले रहने वाले और उसके प्रमाण रखने वाले लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आवास देने की नीति घोषित की गई थी. इस चंदोला क्षेत्र के लोगों के लिए फॉर्म भी जारी किए गए थे और कैंप लगाकर लगातार फॉर्म भरने का काम किया गया. इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई थी.

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक प्रमाण जमा करने की मोहलत दी गई थी, जिसमें से लगभग 2300 फॉर्म भरे जा चुके हैं. इन 2300 में से अभी भी लगभग 700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम इन लोगों से प्रमाण लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी प्रभावित परिवारों को मकान मिल सके. समय सीमा पूरी होते ही उन्हें मकान दिलाने का काम शुरू कर दिया जाएगा.

