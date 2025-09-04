ETV Bharat / bharat

Ground Report: फरीदाबाद में यमुना नदी का कहर, बसंतपुर समेत कई इलाके जलमग्न, नाव के जरिए किया जा रहा परिवारों का रेस्क्यू - FARIDABAD FLOODS UPDATES

Faridabad Floods Updates: फरीदाबाद में बाढ़ के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. प्रशासन और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2025 at 1:32 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है. हथिनी कुंड बैराज से लगातार डेढ़ लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी बह रहा है. जिसके चलते हालात और बिगाड़ रहे हैं. फरीदाबाद में यमुना नदी का सबसे ज्यादा असर बसंतपुर इलाके में देखने को मिल रहा है. जहां कई घर पूरी तरह डूब चुके हैं. यमुना का पानी सिर्फ गलियों में ही नहीं, लोगों के घरों तक पहुंच गया है.

प्रशासन अलर्ट, लोगों का रेस्क्यू जारी: हालांकि प्रशासन पहले ही अलर्ट जारी कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग घर खाली करने को तैयार नहीं थे. उन्हें उम्मीद थी कि पानी कम हो जाएगा, लेकिन जलस्तर लगातार बढ़ता चला गया. अब प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें मिलकर घर-घर जाकर लोगों को बाहर निकाल रही हैं.

Ground Report: फरीदाबाद में यमुना नदी का कहर, बसंतपुर समेत कई इलाके जलमग्न, जानें कैसे हैं हालात (Etv Bharat)

नाव से रेस्क्यू, जानवरों को भी बचाया गया: नवीन नगर चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र खुद एसडीआरएफ की टीम के साथ नाव चलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं. वो ना सिर्फ इंसानों को, बल्कि उनके पालतू जानवरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं. एक परिवार ऐसा भी था, जिसका बच्चा सिर्फ 13 दिन का था. उसे भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है.

एक परिवार ऐसा भी था, जिसका बच्चा सिर्फ 13 दिन का था. उनका भी रेस्क्यू किया गया. (Etv Bharat)

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग: ईटीवी भारत की टीम ने भी नाव पर सवार होकर मौके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की. इस दौरान नवीन नगर चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र ने बताया "हमारा ऑपरेशन लगातार जारी है. एक-एक व्यक्ति को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है. कुछ लोग अब भी अपने घरों में हैं, लेकिन जैसे ही जलस्तर और बढ़ा, वे बाहर आने को तैयार हो गए. पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को जारूक किया जा रहा है और बताया जा रहा कि वो अपने घरों से बाहर निकल जाए."

फरीदाबाद में यमुना नदी का कहर, कई इलाके जलमग्न (Etv Bharat)

लोगों की जुबानी और उम्मीद की कहानी: बाढ़ के पानी में फंसे बिसंबर (एनडीआरएफ की टीम ने जिनका रेस्क्यू किया) ने बताया "हमने कई बार घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से वापस घर लौट आए. एक बार फिर से हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ गया और हमें वापस लौटना पड़ा. अब प्रशासन ने रेस्क्यू किया है."

नाव के जरिए किया जा रहा लोगों का रेस्क्यू (Etv Bharat)

वहीं विजयलक्ष्मी (प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने जिनका रेस्क्यू किया) ने कहा "प्रशासन ने पहले ही कहा था कि घर खाली करो, लेकिन हमें लगा कि पानी नहीं बढ़ेगा. अब हालत गंभीर हो गए हैं. जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है."

राहत कैंप और हेल्पलाइन नंबर जारी: प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए रहने, खाने-पीने और मेडिकल की पूरी व्यवस्था की है. साथ ही दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं: 0129-2227937, 0129-2226262. इन नबरों पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति मदद मांग सकता है.

