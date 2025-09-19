अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसा, अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर, कंपनी पर लगे गंभीर आरोप
एअर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाले चार यात्रियों के परिवारों ने बोइंग पर मुकदमा किया
Published : September 19, 2025 at 7:16 PM IST
मुंबई : इस साल जून में एअर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों में चार के परिवारों ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग और विमान के पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल इंटरनेशनल के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया है. उन्होंने विमान में दोष का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि दुर्घटना प्रोडक्ट डिफॉल्ट और नेगलिजेंस की वजह से हुआ है.
उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगाया है कि दुर्घटना की वजह ईंधन कट ऑफ स्विच में आई खराबी थी. लेकिन इसको लेकर कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी है. अमेरिका स्थित कानूनी कंपनी ‘द लैनियर लॉ फर्म’ ने एक बयान में बताया कि इस मुकदमे में फ्लाइट संख्या 171 पर चार यात्रियों की गलत तरीके से हुई मौत के लिए प्रतिवादियों (डिफेंडेंट) के खिलाफ प्रतिपूरक (कंपनसेटरी) और दंडात्मक (प्यूनिटिव) क्षतिपूर्ति का प्रावधान है.
प्रभावित परिजनों का आरोप है कि स्विच को सीधे थ्रस्ट लीवर के पीछे लगाया गया थ. इसकी वजह से कॉकपिट संचालन के दौरान ईंधन कटऑफ अनजाने में हो सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को रोकने के लिए हनीवेल और बोइंग कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.
विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. इस दुर्घटना में 241 यात्री मारे गए. यह विमान जिस भवन पर गिरा, वहां पर भी कुल 19 लोग मारे गए थे. एअर इंडिया टाटा समूह की कंपनी है. उन्होंने बोइंग कंपनी का विमान ले रखा है. इस दुर्घटना को भारत के इतिहास में भीषण विमानन दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है.
‘लैनियर लॉ फर्म’ द्वारा ‘डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट’ में दायर मुकदमे के अनुसार, फ्लाइट डेटा से संकेत मिलता है कि एअर इंडिया के पायलट ने गलती से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के इंजन में ईंधन बंद कर दिया था, जिससे उड़ान भरने के लिए आवश्यक ‘थ्रस्ट’ पूरी तरह से खत्म हो गया.
हनीवेल द्वारा निर्मित और बोइंग द्वारा स्थापित ईंधन ‘कटऑफ स्विच’ को ‘लॉकिंग तंत्र’ के साथ डिजाइन किया गया है, ताकि उड़ान के बीच में इंजन को ईंधन की आपूर्ति में अनपेक्षित रुकावट को रोका जा सके.
भारत की नोडल विमान जांच एजेंसी, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा था कि विमान के इंजन के ईंधन स्विच उड़ान भरने के तुरंत बाद एक सेकंड के अंतराल में कट गए थे और विमान के एक इमारत से टकराने से पहले कॉकपिट में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी.
दुर्घटना से ठीक पहले एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहे थे कि आपने ईंधन स्विच क्यों बंद कर दिया, इस पर उन्हें जवाब मिला कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है. इसके बाद पायलट ने तुरंत मेडे-मेडे बोलकर मैसेज प्रेषित किया. इसका मतलब होता है कि विमान में कुछ अप्रत्याशित खराबी आई है और यह ठीक नहीं हो रहा है. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.
ये भी पढ़ें : अहमदाबाद विमान दुर्घटना : मारे गए पायलट के बुजुर्ग पिता ने केंद्र को लिखा भावुक पत्र
(एक्स्ट्रा इनपुट - पीटीआई)