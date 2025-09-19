ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसा, अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा दायर, कंपनी पर लगे गंभीर आरोप

मुंबई : इस साल जून में एअर इंडिया विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों में चार के परिवारों ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग और विमान के पुर्जे बनाने वाली कंपनी हनीवेल इंटरनेशनल के खिलाफ अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया है. उन्होंने विमान में दोष का आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि दुर्घटना प्रोडक्ट डिफॉल्ट और नेगलिजेंस की वजह से हुआ है.

उन्होंने सीधे-सीधे आरोप लगाया है कि दुर्घटना की वजह ईंधन कट ऑफ स्विच में आई खराबी थी. लेकिन इसको लेकर कंपनी ने अपनी गलती नहीं मानी है. अमेरिका स्थित कानूनी कंपनी ‘द लैनियर लॉ फर्म’ ने एक बयान में बताया कि इस मुकदमे में फ्लाइट संख्या 171 पर चार यात्रियों की गलत तरीके से हुई मौत के लिए प्रतिवादियों (डिफेंडेंट) के खिलाफ प्रतिपूरक (कंपनसेटरी) और दंडात्मक (प्यूनिटिव) क्षतिपूर्ति का प्रावधान है.

प्रभावित परिजनों का आरोप है कि स्विच को सीधे थ्रस्ट लीवर के पीछे लगाया गया थ. इसकी वजह से कॉकपिट संचालन के दौरान ईंधन कटऑफ अनजाने में हो सकता था. उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना को रोकने के लिए हनीवेल और बोइंग कंपनी ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था. इस दुर्घटना में 241 यात्री मारे गए. यह विमान जिस भवन पर गिरा, वहां पर भी कुल 19 लोग मारे गए थे. एअर इंडिया टाटा समूह की कंपनी है. उन्होंने बोइंग कंपनी का विमान ले रखा है. इस दुर्घटना को भारत के इतिहास में भीषण विमानन दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है.

‘लैनियर लॉ फर्म’ द्वारा ‘डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट’ में दायर मुकदमे के अनुसार, फ्लाइट डेटा से संकेत मिलता है कि एअर इंडिया के पायलट ने गलती से बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर के इंजन में ईंधन बंद कर दिया था, जिससे उड़ान भरने के लिए आवश्यक ‘थ्रस्ट’ पूरी तरह से खत्म हो गया.