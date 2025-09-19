ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत झूठे दावों की 'बाढ़', वनाधिकार के सामने आए हैरतअंगेज आंकड़े!

उत्तराखंड के लिहाज से फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत दावों को लेकर सामने आए आंकड़ों पर नजर डालें तो चौंकाने वाले हैं.

Forest Rights Act
वनाधिकार कानून (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 8:38 PM IST

7 Min Read
नवीन उनियाल, देहरादून: वनाधिकार कानून को लेकर उत्तराखंड में यूं तो हजारों मामले सामने आए हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि पेश किए गए दावों में 3 प्रतिशत दावे भी सही साबित नहीं हो सके. उधर, राष्ट्रीय स्तर पर 49 फीसदी मामलों में टाइटल वितरित किए गए हैं. जिससे ये साफ है कि इस 71 फीसदी वन आच्छादित राज्य उत्तराखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत झूठे दावों की बाढ़ सी आई हुई है.

उत्तराखंड में वनों पर स्थानीय लोगों के हक हकूक का अधिकार हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है. पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर वनवासी और स्थानीय लोगों की इसके लिए मांग भी रही है, लेकिन इसकी आड़ में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का फायदा उठाने वालों की भी कोई कमी नहीं है. ऐसा उन आंकड़ों को देखकर समझ जा सकता है, जिससे पता चलता है कि राज्य में किस तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत झूठे दावों की बाढ़ आई हुई है. हैरानी की बात ये है कि तुलनात्मक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे दावों की स्थिति को भी देखें तो उत्तराखंड गलत दावो के आंकड़े में बेहद ऊपर दिखाई देता है.

आंकड़ों में वनाधिकार से जुड़े दावे (वीडियो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में वन अधिकार के दावों की समीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 97 फीसदी दावों को खारिज किया गया है. राज्य में कुल दावों में से बेहद कम सिर्फ लगभग 3 फीसदी को ही मंजूरी मिली है. प्रदेश के कुल आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तराखंड में करीब 6,800 दावे पेश किए गए हैं. इनमें 186 दावों को टाइटल दिया गया है. जबकि, 40 दावे ऐसे हैं, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है. इस तरह कुल मिलाकर देखा जाए तो करीब 6,574 दावे अस्वीकृत कर दिए गए. इस मामले में उत्तराखंड वन विभाग के मुखिया प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा ने अहम जानकारी दी.

Forest Rights Act in Uttarakhand
प्रकृति की गोद में बसा गांव (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पेश किए गए दावों का तीन चरणों में परीक्षण होता है. ऐसे में यदि अधिकतर दावे गलत साबित हो रहे हैं तो इसमें या तो दावे पेश करने वाले लोग साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं या फिर दावे ही गलत किए गए हैं. समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत दावों का परीक्षण विभिन्न स्तर पर किया जाता है. उनके सही पाए जाने पर ही संबंधित लोगों को टाइटल दिए जाते हैं."- समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, उत्तराखंड वन विभाग

राष्ट्रीय स्तर पर वनाधिकार के दावों की स्थिति: वनाधिकार के दावों को राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देशभर में एक्ट के तहत लाखों दावे किए गए हैं. देश में व्यक्तिगत रूप से 49,11,495 दावे किए गए हैं. इसी तरह कुल 2,11,609 कम्युनिटी की ओर से वनों पर अधिकार के दावे किए गए हैं. इस तरह से कुल मिलाकर 51,23,104 दावे किए गए हैं. जिसमें से 25,11,375 दावों को सही पाते हुए स्वीकार किया गया है. जबकि 18,62,056 दावों को रिजेक्ट कर दिया गया. देश में कुल 7,49673 दावे ऐसे हैं, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है.

Forest Rights Act in Uttarakhand
उत्तराखंड में वन अधिकार के दावों के आंकड़े (फोटो- ETV Bharat GFX)

हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वनाधिकारी से जुड़े दावों की स्थिति: पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखें तो यहां भी 5,566 वनाधिकार से जुड़े दावे हुए हैं, जिसमें से 808 दावों को स्वीकृति मिली है. जबकि, केवल 54 दावे ही अस्वीकृत किए गए हैं. हिमाचल प्रदेश में 4,704 मामले ऐसे हैं, जिन पर अभी विचार चल रहा है. अगर उत्तर प्रदेश की स्थिति को भी देखें तो कुल 94,166 दावे यहां पेश किए गए. जिसमें 23,430 दावों को स्वीकार भी कर लिया गया. वहीं, 736 दावों को अस्वीकृत किया गया.

Forest Rights Act in Uttarakhand
राष्ट्रीय स्तर पर वनाधिकार के दावों की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

विधायक किशोर उपाध्याय लगातार उठाते आए हैं मुद्दा: उत्तराखंड में लोगों को जंगलों पर हक हकूक का अधिकार देने को लेकर कई बार आवाज भी उठी है. बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय तो इसके लिए बकायदा बड़ा आंदोलन भी कर चुके हैं. इस मामले पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेकर केंद्र तक को भी पत्र लिख चुके हैं. पूरे मामले पर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय कहते हैं कि जिस तरह वन विभाग से जुड़े इस मामले को समाज कल्याण विभाग को निर्णय के लिए दिया गया, वो सही नहीं है. वो मुख्यमंत्री से यह निवेदन करते हैं कि इसके स्वरूप को सही करने के लिए वे भी अपने स्तर पर प्रयास करें.

Forest Rights Act in Uttarakhand
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दावों की स्थिति (फोटो- ETV Bharat GFX)

"जिन लोगों के दावे खारिज किए गए हैं, उनके पास अब कोर्ट जाने का ही एकमात्र रास्ता बचा है. यदि वो कोर्ट के ही चक्कर लगाते रहेंगे तो उन्हें न्याय मिलने में लंबा समय लग जाएगा. इसलिए जरूरत है कि उत्तराखंड में फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को नए रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए."- किशोर उपाध्याय, बीजेपी विधायक

दावों के खारिज होने के पीछे कई कारण: उत्तराखंड में करीब 97 फीसदी दावों के खारिज होने के पीछे कई कारण माने जा रहे हैं. इसमें पहला दस्तावेजों की कमी वजह हो सकती है. दावों को साबित करने के लिए आवश्यक तीन पीढ़ियों के रिकॉर्ड होने चाहिए. ऐसे में पुराने राजस्व रिकॉर्ड नहीं मिलने के कारण भी दावे गलत साबित हो रहे हैं. इसी तरह कई मामलों में दावा की गई जमीन फॉरेस्ट रिकॉर्ड में नहीं होती या ग्राम सभा, तहसील, जिला समिति में यह नहीं पाया जाता कि व्यक्ति या समुदाय तीन पीढ़ियों से जंगलों में निवास कर रहा था.

Forest Rights Act in Uttarakhand
चमोली का खूबसूरत गांव (फाइल फोटो- ETV Bharat)

इस तरह देखा जाए तो तीन चरणों में परीक्षण के बाद ही दावों की पुष्टि मानी जाती है. इसमें संभव है कि कई वनवासियों या लोगों को दस्तावेज कमी के कारण यह अधिकार न मिल पा रहा हो, लेकिन अस्वीकृति की इतनी बड़ी संख्या या आंकड़े को देखकर ये भी कहना गलत नहीं होगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का गलत तरीके से लाभ लेने की भी कोशिश की गई होगी. शायद तभी इतनी बड़ी संख्या में पेश किए गए दावे फेल साबित हुए.

Forest Rights Act in Uttarakhand
घास लेकर जाती महिलाएं (फाइल फोटो- ETV Bharat)

कौन कर रहे फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत दावा: फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत वनों पर अपने अधिकार को लेकर दावा करने वाले वो लोग हैं, जो या तो वन क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे हैं या फिर वन क्षेत्र के आसपास निवास करते हैं. इसमें वन गुर्जर, तमाम जनजाति से जुड़े लोग और कुछ दूसरे लोग भी शामिल हैं. जिनका सीधा ताल्लुक वन क्षेत्र से है. इसमें वनों में जमीन का अधिकार और लीज के साथ पट्टों का अधिकार से जुड़े लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है. लिहाजा, यह साफ है कि ऐसे दावा करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं लोगों की है, जो वन क्षेत्र में खुद रह रहे हैं.

Forest Rights Act in Uttarakhand
हरे भरे पेड़ों के जंगल (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वनाधिकार कानून कब पास हुआ? गौर हो कि आदिवासियों या दूसरे परंपरागत वनवासियों के लिए जंगलों में रहने के अधिकार समेत उन्हें आजीविका का अधिकार देने को लेकर साल 2006 में वन अधिकार कानून संसद में पास किया गया था. केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने साल 2008 में इसे नोटिफाई करवाया, फिर इसे लागू भी करवाया दिया था, लेकिन कई सालों बाद भी राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में इसे लागू नहीं किया.

