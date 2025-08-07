Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

असम में 'मुन्ना भाई' MBBS गिरफ्तार, स्त्री रोग विशेषज्ञ बन कर रहा था सर्जरी - FAKE GYNAECOLOGIST

आरोपी ने ओडिशा के कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र हासिल किया था.

Police arrested fake doctor Pulak Malakar in Assam
असम में फर्जी डॉक्टर पुलक मालाकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 12:01 AM IST

2 Min Read

सिलचर: असम के सिलचर शहर के एक अस्पताल में सर्जरी करते समय एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया.

बदरपुर निवासी आरोपी पुलक मालाकार (43) ने खुद को स्त्री रोग विशेषज्ञ बताकर लोगों का इलाज करता था. इतना ही नहीं उसने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र हासिल किया था.

कछार पुलिस ने मालाकार को सिलचर शहर के प्रसिद्ध शिवसुंदरी नारीशिक्षा सेवाश्रम से गिरफ्तार किया. उसे एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया.

गिरफ्तारी के बाद, एक अदालत ने आरोपी मालाकार को पुलिस को छह दिनों की हिरासत में सौंप दिया. इस बारे में कछार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नुमाल महत्ता के अनुसार, फर्जी डॉक्टर घोटाले में एक बड़ा गिरोह शामिल है, जो पूरी बराक घाटी में सक्रिय है.

उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क पैसे के बदले देश भर के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फर्जी एमबीबीएस प्रमाण पत्र जारी करता है.

एसएसपी ने कहा, "मालाकार ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से एक, ओडिशा के कटक में श्रीराम चंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र प्राप्त किया था.

हमारी जांच से साबित हो गया है कि प्रमाणपत्र फर्जी है. वह फर्जी स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस करते हुए लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था." उन्होंने कहा कि मालाकार ने पैसे के बदले बराक स्थित रैकेट से फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया और 2016 से सिलचर में लोगों को धोखा दे रहा था.

उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही बराक घाटी में इस फर्जी एमबीबीएस सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश करेगी और सिलचर व कछार में फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर प्रैक्टिस करने वाले अन्य धोखेबाज डॉक्टरों को भी गिरफ्तार करेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस की गहन जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें- रामेश्वरम के 14 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार, पीड़ित परिवारों की सरकार से हस्तक्षेप की मांग

सिलचर: असम के सिलचर शहर के एक अस्पताल में सर्जरी करते समय एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया.

बदरपुर निवासी आरोपी पुलक मालाकार (43) ने खुद को स्त्री रोग विशेषज्ञ बताकर लोगों का इलाज करता था. इतना ही नहीं उसने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र हासिल किया था.

कछार पुलिस ने मालाकार को सिलचर शहर के प्रसिद्ध शिवसुंदरी नारीशिक्षा सेवाश्रम से गिरफ्तार किया. उसे एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया.

गिरफ्तारी के बाद, एक अदालत ने आरोपी मालाकार को पुलिस को छह दिनों की हिरासत में सौंप दिया. इस बारे में कछार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नुमाल महत्ता के अनुसार, फर्जी डॉक्टर घोटाले में एक बड़ा गिरोह शामिल है, जो पूरी बराक घाटी में सक्रिय है.

उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क पैसे के बदले देश भर के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फर्जी एमबीबीएस प्रमाण पत्र जारी करता है.

एसएसपी ने कहा, "मालाकार ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से एक, ओडिशा के कटक में श्रीराम चंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र प्राप्त किया था.

हमारी जांच से साबित हो गया है कि प्रमाणपत्र फर्जी है. वह फर्जी स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस करते हुए लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था." उन्होंने कहा कि मालाकार ने पैसे के बदले बराक स्थित रैकेट से फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया और 2016 से सिलचर में लोगों को धोखा दे रहा था.

उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही बराक घाटी में इस फर्जी एमबीबीएस सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश करेगी और सिलचर व कछार में फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर प्रैक्टिस करने वाले अन्य धोखेबाज डॉक्टरों को भी गिरफ्तार करेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस की गहन जांच चल रही है.

ये भी पढ़ें- रामेश्वरम के 14 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने किया गिरफ्तार, पीड़ित परिवारों की सरकार से हस्तक्षेप की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

FAKE DOCTORFAKE MBBS CERTIFICATESILCHAR IN ASSAMमुन्ना भाई एमबीबीएसFAKE GYNAECOLOGIST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.