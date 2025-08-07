सिलचर: असम के सिलचर शहर के एक अस्पताल में सर्जरी करते समय एक फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया.

बदरपुर निवासी आरोपी पुलक मालाकार (43) ने खुद को स्त्री रोग विशेषज्ञ बताकर लोगों का इलाज करता था. इतना ही नहीं उसने कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र हासिल किया था.

कछार पुलिस ने मालाकार को सिलचर शहर के प्रसिद्ध शिवसुंदरी नारीशिक्षा सेवाश्रम से गिरफ्तार किया. उसे एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया.

गिरफ्तारी के बाद, एक अदालत ने आरोपी मालाकार को पुलिस को छह दिनों की हिरासत में सौंप दिया. इस बारे में कछार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नुमाल महत्ता के अनुसार, फर्जी डॉक्टर घोटाले में एक बड़ा गिरोह शामिल है, जो पूरी बराक घाटी में सक्रिय है.

उन्होंने बताया कि यह नेटवर्क पैसे के बदले देश भर के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फर्जी एमबीबीएस प्रमाण पत्र जारी करता है.

एसएसपी ने कहा, "मालाकार ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से एक, ओडिशा के कटक में श्रीराम चंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से फर्जी एमबीबीएस प्रमाणपत्र प्राप्त किया था.

हमारी जांच से साबित हो गया है कि प्रमाणपत्र फर्जी है. वह फर्जी स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रैक्टिस करते हुए लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था." उन्होंने कहा कि मालाकार ने पैसे के बदले बराक स्थित रैकेट से फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किया और 2016 से सिलचर में लोगों को धोखा दे रहा था.

उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही बराक घाटी में इस फर्जी एमबीबीएस सर्टिफिकेट रैकेट का पर्दाफाश करेगी और सिलचर व कछार में फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर प्रैक्टिस करने वाले अन्य धोखेबाज डॉक्टरों को भी गिरफ्तार करेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस की गहन जांच चल रही है.

