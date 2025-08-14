कोलकाता: पश्चिम बंगाल से जीवित रहते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर पीएफ की सेविंग हड़पने का मामला सामने है. आरोप है कि चाय के बागान में काम करने वाले 100 से अधिक लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए पीएफ और बीमा अकाउंट से करोड़ों रुपये निकाले गए हैं. इस आरोप को लेकर चाय मजदूरों ने पीएफ कमिश्नर से गुहार लगाई है.

घटना का खुलासा उस समय हुआ जब एक मजदूर अपने पीएफ अकाउंट का केवाईसी अपडेट कराने गया और उसे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है. जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा ब्लॉक के बंद पड़े धरणीपुर चाय बागान के एक-दो लोग नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए मरने वाले चाय श्रमिकों की संख्या 184 है.

मामला सामने आने के बाद चाय बागान श्रमिक अपनी समस्या लेकर पीएफ कार्यालय पहुंचे. इस बीच नागराकाटा विकास परिषद के नेता फर्जी पट्टे जारी करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे.

पहले भी लग चुके हैं ऐसे आरोप

यह पहली बार नहीं है, जब जीवित चाय श्रमिकों को मृत बताकर उनके पीएफ का पैसा निकाला गया हो. अलीपुरद्वार के सांसद मनोज तिग्या पहले भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं. इसमें किसी बड़े गिरोह के शामिल होने की आशंका है. वहीं. जिले की एक नगरपालिका द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का भी आरोप लगाया गया है.

आदिवासी विकास परिषद ने जलपाईगुड़ी क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त कार्यालय में जाकर सौ से ज़्यादा चाय श्रमिकों की पीएफ संबंधी समस्याओं की सूची सौंपी है. इसके अलावा, विकास परिषद के नेताओं ने चाय श्रमिकों के मोहल्ला में फर्जी पट्टे दिए जाने के आरोप को लेकर जलपाईगुड़ी के जिलाधिकारी से भी संपर्क किया है.

जमीन के पट्टे में भ्रष्टाचार

आदिवासी विकास परिषद की नागराकाटा ब्लॉक कमेटी के सचिव विकास बारला ने कहा, "धरणीपुर चाय बागान में जमीन के पट्टे में भ्रष्टाचार हुआ है. बांग्लादेश और नेपाल से आए लोगों को पट्टे दिए गए हैं, लेकिन आदिवासियों को पट्टे नहीं मिले हैं. हमारे पास सबूत हैं कि जीवित रिश्तेदारों को मृत दिखाकर पैसे निकाले गए. हम जानना चाहते हैं कि पैसा किसके अकाउंट में गया और कैसे गया, इसकी जांच होनी चाहिए."

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकतर निकाला पैसा

उन्होंने यह भी कहा, "184 लोगों को मृत दिखाकर और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उनके पीएफ का पैसा निकाल लिया गया है. हमने सबूतों के साथ पीएफ कार्यालय को मामले की सूचना दे दी है. हम इसकी जांच चाहते हैं. हम रिकॉर्ड निकलवाना चाहते हैं. हम राज्य में विपक्ष के नेता को भी इसकी जानकारी देंगे. हम केंद्र सरकार से भी संपर्क करेंगे. हम अगले महीने दिल्ली जाएंगे और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से भी संपर्क करेंगे."

क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त का बयान

वहीं, जलपाईगुड़ी क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त पवन कुमार बंसल ने कहा, "मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ सही नियमों के अनुसार आवेदन करने पर ही पीएफ का पैसा दिया जाता है. अब यह देखना जरूरी है कि मृत्यु प्रमाण पत्र कौन जारी कर रहा है. हम पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र की जांच करके भुगतान की प्रक्रिया करते हैं."

उन्होंने कहा कि सभी चाय बागानों का दौरा करने के बाद ही पैसा दिया जाता है. अगर कोई सबूत दिया जाता है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जाएगी. अभी तक मेरे पास कोई विशेष शिकायत नहीं की गई है. अब 95 प्रतिशत ऑनलाइन दावे किए जा रहे हैं. अगर ऐसी कोई घटना है, तो यह जांच का विषय है."

'मेरे पैसे निकाल लिए गए'

धरणीपुर चाय बागान की एक मजदूर सुशीला मुर्मू ने कहा, "मैं ज़िंदा हूं, लेकिन जब मैंने पीएफ खाते का केवाईसी कराया, तो पता चला कि मेरी मौत हो चुकी है. मेरे पैसे निकाल लिए गए हैं. मुझे नहीं पता कि पैसे किसने निकाले हैं. मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूं. मैंने बड़ी मुश्किल से पीएफ का पैसा जमा किया था, यह मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं. मुझे इसका कोई उपाय चाहिए."

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस की ज़िला अध्यक्ष महुआ गोप ने कहा, "राज्य के श्रम मंत्री मलय घटाक, राज्यसभा के तीन सांसद विभिन्न समस्याओं को लेकर पीएफ कार्यालय गए थे. केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए." वहीं, अलीपुरद्वार से भाजपा सांसद मनोज तिग्या ने कहा, "हमने बार-बार कहा है कि पीएफ कार्यालय में अनियमितताएं चल रही हैं. एक गिरोह पीएफ के पैसे का गबन कर रहा है."

