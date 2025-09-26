'बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी बरतें', मोदी-पुतिन की बातचीत को लेकर मार्क रूट की टिप्पणी पर भारत का जवाब
विदेश मंत्रालय ने नाटो महासचिव मार्क रूटे बयान गलत और पूरी तरह से निराधार बताया है.
Published : September 26, 2025 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन के रुख पर हुई कथित बातचीत पर नाटो प्रमुख मार्क रूट की टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार करार दिया.
इस संबंध में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कथित फोन पर हुई बातचीत के बारे में नाटो महासचिव मार्क रूटे का बयान देखा है. यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार है.
बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी बरतें
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय उस तरीके से बात नहीं की जैसा बताया जा रहा है. ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है. हम नाटो जैसी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्था के नेतृत्व से अपेक्षा करते हैं कि वह सार्वजनिक बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी और सटीकता बरते. प्रधानमंत्री की बातचीत को गलत ढंग से पेश करने वाली या ऐसी बातचीत का संकेत देने वाली अटकलबाजी या लापरवाही भरी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं जो कभी हुई ही नहीं.
#WATCH | Delhi | MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal says, " we have seen the statement by nato secretary general mark rutte regarding a purported phone conversation between prime minister narendra modi of india and president vladimir putin of russia. this statement is… pic.twitter.com/cuWzj3SeoB— ANI (@ANI) September 26, 2025
क्या ऊर्जा आयात का उद्देश्य?
जैसा कि पहले कहा गया है, "भारत के ऊर्जा आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है. भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करता रहेगा."
दवाओं के आयात पर टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एक अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की घोषणा पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने कल सोशल मीडिया पर एक नोटिस देखा, जिसमें नए टैरिफ के बारे में बात की गई थी. फार्मा और अन्य उत्पादों पर रिपोर्ट देखी है और संबंधित मंत्रालय और विभाग मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और इसके प्रभाव की जांच कर रहे हैं.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, "कश्मीर पर हमारा बयान स्पष्ट है. पिछले 10 वर्षों में हमारी स्थिति से सभी वाकिफ हैं... उत्तरी साइप्रस के संबंध में हमारे विदेश मंत्री ने साइप्रस के विदेश मंत्री से मुलाकात की... विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की सहमति के अनुसार एक व्यापक और स्थायी समाधान होना चाहिए..."
