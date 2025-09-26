ETV Bharat / bharat

'बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी बरतें', मोदी-पुतिन की बातचीत को लेकर मार्क रूट की टिप्पणी पर भारत का जवाब

विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 26, 2025 at 7:06 PM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: भारत ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन के रुख पर हुई कथित बातचीत पर नाटो प्रमुख मार्क रूट की टिप्पणी को खारिज करते हुए इसे तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार करार दिया. इस संबंध में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कथित फोन पर हुई बातचीत के बारे में नाटो महासचिव मार्क रूटे का बयान देखा है. यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह से निराधार है. बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी बरतें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से किसी भी समय उस तरीके से बात नहीं की जैसा बताया जा रहा है. ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है. हम नाटो जैसी महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित संस्था के नेतृत्व से अपेक्षा करते हैं कि वह सार्वजनिक बयानों में ज्यादा जिम्मेदारी और सटीकता बरते. प्रधानमंत्री की बातचीत को गलत ढंग से पेश करने वाली या ऐसी बातचीत का संकेत देने वाली अटकलबाजी या लापरवाही भरी टिप्पणियां अस्वीकार्य हैं जो कभी हुई ही नहीं.