नफरती प्रोपेगेंडा और भड़काऊ भाषणों से मणिपुर में हिंसा भड़की, फैक्ट-फाइडिंग रिपोर्ट में खुलासा - MANIPUR VIOLENCE

मणिपुर में हिंसा पर एक फैक्ट-फाइडिंग रिपोर्ट में पहाड़ी क्षेत्र में मणिपुर उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित करने का सुझाव दिया गया है.

fact-finding-report-on-ethnic-conflict-in-manipur-hate-propaganda-led-to-escalation-of-violence
मणिपुर में चेक पोस्ट गमगीफाई पर तैनात सीआरपीएफ जवान (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 7:04 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 7:24 PM IST

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: मणिपुर में जातीय संघर्ष पर एक फैक्ट-फाइडिंग रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में मणिपुर उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित की जानी चाहिए. रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट संघर्ष से जन्मे मामलों की निगरानी के लिए मणिपुर के अलावा अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) नियुक्त करे.

जस्टिस (सेवानिवृत्त) कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि नफरती प्रोपेगेंडा और भड़काऊ भाषणों के कारण हिंसा भड़की और बढ़ी. साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो इसे रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने में विफल रहे.

ट्रिब्यूनल ने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में मणिपुर उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ स्थापित की जानी चाहिए. किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय जांच के साथ-साथ आपराधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, न केवल प्रत्यक्ष भागीदारी से, बल्कि उचित कार्रवाई करने में चूक से भी.

रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हिंसा अपने आप नहीं भड़की थी, बल्कि योजनाबद्ध, जातीय रूप से लक्षित और राज्य सरकार की विफलताओं द्वारा सुगम बनाई गई थी. रिपोर्ट में साक्ष्यों के माध्यम से जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के बीच गहरी जड़ें जमाए बैठी इस धारणा को दर्ज किया गया है कि राज्य सरकार ने या तो हिंसा होने दी या उसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया.

रिपोर्ट में कहा गया है, "कई गवाहों ने हिंसा भड़कने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों को जिम्मेदार ठहराया है. राज्य सरकार ने हिंसा को कम करके आंका, और अरम्बाई टेंगोल और मैतेई लीपुन जैसे कट्टरपंथी समूह के नेताओं की कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं की. जनता द्वारा उन्हें हटाने की मांग के बावजूद, बीरेन सिंह ने फरवरी 2025 तक लंबे समय तक पद नहीं छोड़ा."

मणिपुर में लंबे समय तक चली जातीय हिंसा और संवैधानिक शासन की विफलता के गंभीर मुद्दों के संदर्भ में, 2024 में मानवाधिकार निकाय पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) द्वारा मणिपुर के लिए इंडिपेंडेंट पीपुल्स ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था.

जूरी के सामने कई ऐसे नैरेटिव प्रस्तुत किए गए जो संघर्ष से जुड़े विमर्श पर हावी रहे. रिपोर्ट में कहा गया है, "म्यांमार से कुकी-जो समुदायों के निरंतर प्रवास का नैरेटिव, मैतेई गवाहों की गवाही में आम तौर पर सुना गया. हालांकि, जूरी ने आंकड़ों के अध्ययन से पाया कि मैतेई लोगों द्वारा उठाए गए और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा प्रचारित जनसंख्या वृद्धि के आरोप बहुत कम आधार रखते हैं."

जूरी ने पाया कि मणिपुर में हिंसा प्रभावित समुदायों के लिए राहत और पुनर्वास के उपाय बेहद अपर्याप्त, देरी से और असमान रूप से वितरित किए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया है, "कई राहत शिविरों में साफ-सफाई और स्वच्छता की कमी, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता का अभाव और आजीविका व शिक्षा बहाली का अभाव था."

ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की कि ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है जो विशेष रूप से उन महिलाओं को पुनर्वास और आजीविका प्रदान करेगी, जिन्हें उनके घरों से उजाड़ दिया गया है. रिपोर्ट में संघर्ष के दौरान घाटी क्षेत्रों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर यौन हिंसा का जिक्र किया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "यौन हिंसा की कई घटनाएं भय, आघात और संस्थागत सहायता के अभाव के कारण दर्ज नहीं की गईं. जूरी ने पाया कि जब महिलाओं ने पुलिस और सुरक्षा बलों से सुरक्षा मांगी, तो उन्हें न सिर्फ सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया, बल्कि कई ऐसे मामले भी सामने आए जब पुलिस ने उन्हें हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया."

म्यांमार से आने वाले 42,000 लोगों की मैपिंग
उधर, असम राइफल्स (एआर) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा ने कहा कि पिछले साल दिसंबर से सरकारी एजेंसियों द्वारा बायोमेट्रिक्स और विभिन्न उपायों की मदद से म्यांमार से आने वाले 42,000 लोगों की मैपिंग (लोगों का रिकॉर्ड बनाना) की गई है.

मणिपुर विश्वविद्यालय में एक सेमिनार के दौरान लखेड़ा ने बुधवार को कहा, "नई मुक्त आवागमन व्यवस्था (एफएमआर) नीति लागू होने के बाद, सीमा पार करके भारत में प्रवेश करने वाले म्यांमार के नागरिकों की अब मैपिंग की जा रही है. दिसंबर से अब तक सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा बायोमेट्रिक्स और विभिन्न उपायों की मदद से 42,000 लोगों की मैपिंग की जा चुकी है. इसका डेटा सभी सरकारी एजेंसियों के साथ साझा किया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि म्यांमार के ये नागरिक मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों- मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रहते हैं और बाद में नई एफएमआर नीति के प्रावधानों के अनुसार अपने देश लौट जाते हैं.

केंद्र सरकार ने 2023 से मणिपुर में हुई जातीय अशांति के बाद एफएमआर नीति में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए थे. हालांकि एफएमआर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, लेकिन इसके नियमों को कड़ा कर दिया गया है. मुक्त आवाजाही की सीमा 16 किलोमीटर से घटाकर 10 किलोमीटर कर दी गई है. साथ ही सख्त सीमा नियंत्रण लागू किए गए हैं.

गौतम देबरॉय

