Fact Check: क्या रात में पोस्टमार्टम करना कानूनी था? करूर भगदड़ को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
तमिलना़डु सरकार ने पीड़ितों के पोस्टमार्टम से संबंधित आरोपों पर स्पष्टीकरण जारी किया है.
Published : September 29, 2025 at 6:26 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलगा वेत्री कझगम टीवीके प्रमुख विजय की शनिवार को एक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है. जबकि 67 अन्य घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. राज्य सरकार ने पीड़ितों के पोस्टमार्टम से संबंधित आरोपों पर स्पष्टीकरण जारी किया है.
दावा: तमिलनाडु में शाम 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता
तथ्य: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन के मुताबिक, कानून-व्यवस्था की चिंता वाली स्थितियों में रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है, बशर्ते अस्पताल में आवश्यक बुनियादी ढांचा हो.
27 सितम्बर को टीवीके कार्यक्रम के दौरान भीड़ में मची भगदड़ में अब तक 41 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है. घटना के दिन ही 39 पीड़ितों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, और उसी रात शवों का पोस्टमार्टम किया गया. इस निर्णय से पूरे राज्य में और सोशल मीडिया पर विवाद और बहस छिड़ गई.
घटना के बाद, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन करूर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के लिए राहत की घोषणा की और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. हालांकि, टीवीके के एक वकील द्वारा भगदड़ के पीछे एक साजिश का आरोप लगाने और यह जानने की मांग करने के बाद सवाल उठे कि शवों का पोस्टमार्टम रातोंरात क्यों किया गया. इन टिप्पणियों ने ऑनलाइन अटकलों को और हवा दे दी.
गलत सूचनाओं का खंडन करने के लिए, तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक फैक्ट चेक टीम ने एक बयान जारी कर कानूनी स्थिति स्पष्ट की. इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 15 नवंबर, 2021 के सर्कुलर का हवाला दिया गया है, जिसमें अस्पताल में पर्याप्त सुविधाओं के साथ रात में पोस्टमार्टम की स्पष्ट अनुमति दी गई है. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में, रात में पोस्टमार्टम की अनुमति है.
तमिलनाडु फैक्ट चेक एक्स पोस्ट
स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर रात में पोस्टमॉर्टम को गैरकानूनी बताने वाले दावे झूठे और भ्रामक हैं. इस बीच, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक आधिकारिक पोस्ट में जनता से करूर त्रासदी के बारे में अफवाहें या गलत सूचना न फैलाने की अपील की.
मुख्यमंत्री स्टालिन का एक्स पोस्ट
सरकार ने नागरिकों से जिम्मेदारी से काम लेने और पहले से ही दुखद स्थिति के बीच असत्यापित दावों को प्रसारित न करने का आग्रह किया है. बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गठित किया है जो तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
