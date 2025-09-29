ETV Bharat / bharat

Fact Check: क्या रात में पोस्टमार्टम करना कानूनी था? करूर भगदड़ को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

चेन्नई: तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलगा वेत्री कझगम टीवीके प्रमुख विजय की शनिवार को एक रैली में हुई भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है. जबकि 67 अन्य घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है. राज्य सरकार ने पीड़ितों के पोस्टमार्टम से संबंधित आरोपों पर स्पष्टीकरण जारी किया है. दावा: तमिलनाडु में शाम 6 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता

तथ्य: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आधिकारिक ज्ञापन के मुताबिक, कानून-व्यवस्था की चिंता वाली स्थितियों में रात में भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है, बशर्ते अस्पताल में आवश्यक बुनियादी ढांचा हो. 27 सितम्बर को टीवीके कार्यक्रम के दौरान भीड़ में मची भगदड़ में अब तक 41 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है. घटना के दिन ही 39 पीड़ितों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, और उसी रात शवों का पोस्टमार्टम किया गया. इस निर्णय से पूरे राज्य में और सोशल मीडिया पर विवाद और बहस छिड़ गई. घटना के बाद, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन करूर पहुंचकर पीड़ित परिवारों के लिए राहत की घोषणा की और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. हालांकि, टीवीके के एक वकील द्वारा भगदड़ के पीछे एक साजिश का आरोप लगाने और यह जानने की मांग करने के बाद सवाल उठे कि शवों का पोस्टमार्टम रातोंरात क्यों किया गया. इन टिप्पणियों ने ऑनलाइन अटकलों को और हवा दे दी.