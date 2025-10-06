ETV Bharat / bharat

झारखंड में कफ सिरप की जांच के लिए है मशीनें, फिर भी नहीं हो रही टेस्टिंग, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद उठे सवाल

उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

रांची: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत की खबर इन दिनों सुर्खियों में है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसे लेकर पूरी तरह अलर्ट हो गया है. रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई लेवल स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और जरूरी निर्देश जारी किए.

बैठक में शामिल झारखंड औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक रितु सहाय ने बताया कि झारखंड के लिए यह राहत की बात है कि जिस कफ सिरफ में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई, उसरी सप्लाई झारखंड में नहीं हुई है. बैठक में यह बात सामने आई कि तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप के एक बैच का मध्य प्रदेश में जांच किया गया और जिसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 46.28% w/v पाई गई, जबकि अधिकतम लिमिट 0.1% w/v होनी चाहिए.

जानकारी देतीं झारखंड राज्य औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक रितु सहाय (ईटीवी भारत)

झारखंड को नहीं हुई ये दवा सप्लाई

उन्होंने बताया कि यह दवा देश के केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की गई थी. झारखंड को इसकी आपूर्ति नहीं की गई है. ओडिशा को सप्लाई की गई सभी दवाओं को जब्त कर लिया गया है और पुडुचेरी तथा तमिलनाडु से भी दवा वापस मंगा ली गई है. साथ ही मध्य प्रदेश में भी जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

झारखंड राज्य औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक रितु सहाय ने बताया कि यद्यपि मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे सिरप की सप्लाई झारखंड को नहीं की गई है, फिर भी निदेशालय ने एहतियात के तौर पर राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों और सभी प्रमंडलों के सहायक औषधि निदेशकों को पूरी सतर्कता बरतने, दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैंब में भेजने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सावधानी बरतने के निर्देश

उन्होंने बताया कि राज्य की सभी दवा कंपनियों को संशोधित जीएमपी-2026 मानकों के अनुरूप अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जनों, निजी अस्पताल संचालकों और दवा विक्रेताओं को भी सावधानी बरतने और सभी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने बताया कि कोल्ड्रिफ नामक दवा के एक बैच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद, उस कंपनी की दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अन्य दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्दी-खांसी की दवाओं के रैशनल इस्तेमाल की सलाह देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है और राज्य के मुख्य स्वास्थ्य निदेशक उस एडवाइजरी के आलोक में झारखंड के लिए अलग से निर्देश जारी करेंगे.

क्या झारखंड में होती है सिरप या लिक्विड दवाओं की जांच?

इन सबके बीच एक सच्चाई ये भी है कि करीब 4 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में लिक्विड यानी तरल दवाओं की जांच की कोई सुविधा नहीं है. सर्दी-खांसी से राहत के लिए मरीजों को दिए जाने वाले कफ सिरप हों या फिर दवा के तौर पर बेचे जाने वाले टॉनिक और अन्य सिरप, झारखंड में इनकी जांच नहीं होती. राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत ड्रग इंस्पेक्टर (डीआई) अगर गुणवत्ता जांच के लिए कफ सिरप या किसी अन्य सिरप के सैंपल एकत्र भी करते हैं, तो उन्हें जांच के लिए कोलकाता या अन्य राज्यों में भेजना पड़ता है.