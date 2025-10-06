ETV Bharat / bharat

झारखंड में कफ सिरप की जांच के लिए है मशीनें, फिर भी नहीं हो रही टेस्टिंग, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौतों के बाद उठे सवाल

झारखंड में कफ सिरप या अन्य लिक्विड दवाओं की जांच की क्या सुविधा है. स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में पढ़ें.

एचपीएलसी मशीन (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 6, 2025 at 6:11 PM IST

Updated : October 6, 2025 at 6:45 PM IST

उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट

रांची: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत की खबर इन दिनों सुर्खियों में है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसे लेकर पूरी तरह अलर्ट हो गया है. रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हाई लेवल स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और जरूरी निर्देश जारी किए.

बैठक में शामिल झारखंड औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक रितु सहाय ने बताया कि झारखंड के लिए यह राहत की बात है कि जिस कफ सिरफ में डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा ज्यादा पाई गई, उसरी सप्लाई झारखंड में नहीं हुई है. बैठक में यह बात सामने आई कि तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ सिरप के एक बैच का मध्य प्रदेश में जांच किया गया और जिसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा 46.28% w/v पाई गई, जबकि अधिकतम लिमिट 0.1% w/v होनी चाहिए.

जानकारी देतीं झारखंड राज्य औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक रितु सहाय (ईटीवी भारत)

झारखंड को नहीं हुई ये दवा सप्लाई

उन्होंने बताया कि यह दवा देश के केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की गई थी. झारखंड को इसकी आपूर्ति नहीं की गई है. ओडिशा को सप्लाई की गई सभी दवाओं को जब्त कर लिया गया है और पुडुचेरी तथा तमिलनाडु से भी दवा वापस मंगा ली गई है. साथ ही मध्य प्रदेश में भी जांच और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

झारखंड राज्य औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक रितु सहाय ने बताया कि यद्यपि मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे सिरप की सप्लाई झारखंड को नहीं की गई है, फिर भी निदेशालय ने एहतियात के तौर पर राज्य के सभी औषधि निरीक्षकों और सभी प्रमंडलों के सहायक औषधि निदेशकों को पूरी सतर्कता बरतने, दवाओं के सैंपल लेकर जांच के लिए लैंब में भेजने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सावधानी बरतने के निर्देश

उन्होंने बताया कि राज्य की सभी दवा कंपनियों को संशोधित जीएमपी-2026 मानकों के अनुरूप अपनी सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जनों, निजी अस्पताल संचालकों और दवा विक्रेताओं को भी सावधानी बरतने और सभी दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है.

उन्होंने बताया कि कोल्ड्रिफ नामक दवा के एक बैच में अनियमितताएं पाए जाने के बाद, उस कंपनी की दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन अन्य दवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्दी-खांसी की दवाओं के रैशनल इस्तेमाल की सलाह देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है और राज्य के मुख्य स्वास्थ्य निदेशक उस एडवाइजरी के आलोक में झारखंड के लिए अलग से निर्देश जारी करेंगे.

क्या झारखंड में होती है सिरप या लिक्विड दवाओं की जांच?

इन सबके बीच एक सच्चाई ये भी है कि करीब 4 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में लिक्विड यानी तरल दवाओं की जांच की कोई सुविधा नहीं है. सर्दी-खांसी से राहत के लिए मरीजों को दिए जाने वाले कफ सिरप हों या फिर दवा के तौर पर बेचे जाने वाले टॉनिक और अन्य सिरप, झारखंड में इनकी जांच नहीं होती. राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत ड्रग इंस्पेक्टर (डीआई) अगर गुणवत्ता जांच के लिए कफ सिरप या किसी अन्य सिरप के सैंपल एकत्र भी करते हैं, तो उन्हें जांच के लिए कोलकाता या अन्य राज्यों में भेजना पड़ता है.

ईटीवी भारत संवाददाता ने एक्सक्लूसिव पड़ताल में पाया कि सरकार ने सिरप जैसी दवाओं की जांच के लिए स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री के लिए करीब 30 लाख रुपये में अत्याधुनिक एचपीएलसी (हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमैटोग्राफी) मशीन खरीदी तो है. रांची के नामकुम स्थित स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री में लगभग छह महीने पहले इसे स्थापित किया गया था, लेकिन आज तक यह कफ सिरप या अन्य तरल दवाओं की गुणवत्ता की जांच नहीं कर पाई है.

जानकारी देते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ईटीवी भारत)

केमिकल का अभाव

स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री के औषधि विश्लेषक भोला बताते हैं कि उनकी एचपीएलसी मशीन पूरी तरह से काम कर रही है, लेकिन किसी भी सिरप की जांच के लिए जिन रसायनों की जरूरत पड़ती है, वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है. नतीजतन, लैब कफ सिरप या अन्य लिक्विड दवाओं की गुणवत्ता की जांच नहीं कर पा रही है.

राज्य औषधि निदेशालय की संयुक्त निदेशक डॉ. ऋतु सहाय ने बताया कि स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री का अपग्रेडेशन किया जा रहा है और इसे अत्याधुनिक लैब में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने बताया कि कई मशीनें खरीदी जा चुकी हैं.

केमिकल की कमी के कारण राज्य में कफ सिरप और अन्य लिक्विड दवाओं की गुणवत्ता की जांच नहीं हो पाने के सवाल पर उन्होंने बताया कि कुछ केमिकल आ गए हैं और कुछ की खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने बताया कि जब तक सिरप जांच सुविधा चालू नहीं हो जाती, तब तक दूसरे राज्यों के साथ हुए एमओयू के अनुसार सिरप के सैंपल की जांच के लिए दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं.

मशीन चालू करने की जरूरत

जानकार बताते हैं कि अगर राज्य की अपनी स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री में सिरप जांच के लिए एचपीसीएल द्वारा मंगवाई गई मशीन चालू होती, तो राज्य के 24 जिलों से कफ या अन्य सिरप को समय-समय पर कोलकाता या दूसरे राज्यों में जांच के लिए भेजने की जरूरत नहीं पड़ती और जांच के लिए भेजे गए सिरप की रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती.

हैरानी की बात यह है कि राज्य की स्टेट ड्रग टेस्टिंग लेबोरेट्री हो या स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित फूड टेस्टिंग लैब, यहां दवाओं और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए लाखों-करोड़ों की मशीनें तो खरीद ली जाती हैं, लेकिन इनके संचालन के लिए जरूरी केमिकल और गैस के बिना ये मशीनें बेकार पड़ी रहती हैं. औषधि निदेशालय के संयुक्त निदेशक द्वारा राज्य में सिरप जांच जल्द शुरू होने के आश्वासन पर भरोसा करें तो देखना होगा कि झारखंड सरकार की अपनी लैब कब कफ सिरप और अन्य लिक्विड दवाओं की जांच शुरू कर पाती है.

