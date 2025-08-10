Essay Contest 2025

धराली आपदा की आंखों देखी, बाल-बाल बचा परिवार, सेना ने की मदद, उत्तराखंड CM मिलने आए, सुनाई पूरी दास्तान - DHARALI DISASTER EYEWITNESS STORY

उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में एक परिवार बाल-बाल बच गया. अब उन्होंने आपदा की आंखों देखी बताई है.

Eyewitness of Dharali disaster family narrowly escaped army helped narrated the whole story Watch Video
धराली आपदा की आंखों देखी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2025 at 9:07 PM IST

5 Min Read

पंचकूला/नोएडा : उत्तरकाशी जिले के धराली में बीते पांच अगस्त को बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा के बाद से अब तक राहत और बचाव कार्य जारी है. इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी तक लापता है, जिनकी तलाश जारी है. हालांकि कई लोग इस मामले में काफी लकी भी रहे जो वहां गए और उनकी जान बच गई. ऐसा ही एक परिवार उत्तरप्रदेश के नोएडा का था जो सेना की मदद से सही-सलामत अपने घर वापस लौट चुका है. इस परिवार ने ईटीवी भारत से जानकारी शेयर करते हुए वहां की आंखों-देखी बताई.

पत्नी और दो बेटियों के साथ घूमने गए : नोएडा सेक्टर 137 निवासी सुधीर ने बताया कि वे पत्नी और दो बेटियों के साथ बीते 2 अगस्त की दोपहर हर्षिल पहुंचे थे. उस दौरान मौसम काफी अच्छा था और उस समय उन्हें पता नहीं था कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है. उन्होंने बताया कि 3 और 4 अगस्त को उन्होंने परिवार के साथ गांव भगोड़ी, गंगोत्री धाम की यात्रा की और अच्छे से दर्शन भी किए. फिर 4 अगस्त की शाम करीब 4 बजे वे परिवार के साथ लौटने लगे तो हर्षिल में बारिश शुरू हो गई, जो रात भर चली.

धराली आपदा की आंखों देखी (Etv Bharat)
लैंडस्लाइड की सूचना देकर लौटने को कहा: सुधीर ने बताया कि 5 अगस्त की सुबह उन्होंने कुछ दूरी पर मौजूद एक गांव जाने की योजना बनाई थी. लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा और गंगा किनारे पर मौजूद अपने होटल में ही ठहर गए. यहां से उन्होंने देखा कि हर्षिल से काफी सामान लाया जा रहा है, तब जाकर उन्हें आपदा प्राकृतिक आपदा और लैंडस्लाइड के बारे में पता लगा. सुधीर ने बताया कि उस दौरान उनकी गाड़ी छोटे पुराने पुल के पास पार्क थी, जिसे स्थानीय प्रशासन और फौज द्वारा हटाने को कहा गया. करीब 20 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी से करीब 1 किलोमीटर दूर लोअर कैंप की ओर से निकलने की कोशिश की, जो हाईवे गंगोत्री से जोड़ता है. लेकिन वहां अचानक फौजियों को भागते देखा, जिन्होंने उन्हें लौटने का इशारा किया. ऐसे में उन्होंने तुरंत गाड़ी को बैक गियर में लेकर नीचे उतारा और फिर हर्षिल टाउन से होते हुए अपर कैंप की तरफ गए.
Eyewitness of Dharali disaster family narrowly escaped army helped narrated the whole story Watch Video
धराली में आई आपदा (ANI)
300 फीट ऊपर आर्मी ट्रेनिंग कैंप में ठहरे: सुधीर ने बताया कि करीब 300 फीट ऊपर आर्मी का ट्रेनिंग कैंप मौजूद है, जहां फौज (राज राफल्स) ने उन्हें गाड़ी पार्क करने की जगह दी. साथ ही उन्हें वहीं तीन दिन तक ठहराया. इसके बाद यहां 6 तारीख की शाम मौसम साफ होने पर घायलों व अन्यों को ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचने लगे. फिर 7 अगस्त की सुबह आर्मी ने उन्हें गांव भगोड़ी के पास हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचाया, जहां उन्हें मुख्यमंत्री स्वयं मिले. मुख्यमंत्री ने उन्हें मदद और सकुशल पहुंचाने का भरोसा दिया. इसके बाद 7 अगस्त की शाम सुधीर अपने परिवार के साथ देहरादून और फिर नोएडा अपने घर तक पहुंच सके. सुधीर ने भारतीय फौज (राज राइफल्स) समेत स्थानीय प्रशासन के राहत/बचाव कार्य के लिए उनका आभार प्रकट किया.
Eyewitness of Dharali disaster family narrowly escaped army helped narrated the whole story Watch Video
गौतमी बांगा (Etv Bharat)
बेटी ने घायलों के सकुशल होने की प्रार्थना की: सुधीर बांगा की बेटी गौतमी बांगा ने भी ईटीवी भारत से आंखों देखा हाल साझा किया. उन्होंने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा के दौरान स्थानीय प्रशासन और भारतीय फौज (राज राइफल्स) द्वारा सभी की हर संभव मदद की गई. उन्होंने कहा कि जब उनका परिवार हर्षिल पहुंचा और फिर 5 अगस्त को बादल फटने से आपदा आई तो आर्मी ने उन्हें हाइट पर स्थित मंदिर में स्टे कराया. साथ ही आर्मी ने हर गतिविधि पर नजर रखी. इसके बाद 7 अगस्त को हेलीकॉप्टर से उन्हें व उनके परिवार को रेस्क्यू कर उत्तरकाशी से देहरादून ले जाया गया. गौतमी ने भारतीय फौज की मदद की सराहना की और साथ ही जो लोग अब तक फंसे हुए हैं और घायल हैं, उनके सकुशल घर पहुंचने की प्रार्थना की.
Eyewitness of Dharali disaster family narrowly escaped army helped narrated the whole story Watch Video
सुधीर बांगा (Etv Bharat)

