नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच सियासी तनाव चरम पर पहुंच गया है. इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने बिहार में विपक्षी गठबंधन, खासकर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए 'पर्दाफाश कार्यक्रम' की योजना बनाई है.

इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे और इसका उद्देश्य विपक्ष की कथित नाकामियों और जनता के बीच उनकी छवि को धूमिल करना है. जिस तरह से संसद सत्र लगभग आधे से ज्यादा हंगामे की भेंट चढ़ गया है उसे देखते हुए भाजपा ने ये रणनीति बनाई है ताकि जनता के कार्यों को लेकर इंडिया ब्लॉक कितना गंभीर हैं इस बात को जनता तक पहुंचा सके.

बिहार को लेकर जारी सियासी हलचल पर ईटीवी भारत की रिपोर्ट... (ETV Bharat)

संसद के मानसून सत्र में हंगामा बरकरार है. उसे देखते हुए भाजपा ने भी बिहार के चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है. सूत्रों की माने तो 'पर्दाफाश कार्यक्रम' बीजेपी की ओर से एक सुनियोजित अभियान है, जिसके तहत पार्टी विपक्षी दलों, विशेष रूप से आरजेडी और कांग्रेस, पर भ्रष्टाचार, कुशासन और लालू राज के समय जंगल राज बताते हुए उसे प्रचारित करेगी और विपक्ष पर आक्रामक ढंग से हमला बोलेगी.

यह कार्यक्रम बिहार के विभिन्न हिस्सों में रैलियों, जनसभाओं और सोशल मीडिया अभियानों के माध्यम से आयोजित किया जाएगा. बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जैसे केंद्रीय मंत्री, बिहार के नेता और अन्य प्रमुख चेहरे इस अभियान का नेतृत्व करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, यह कार्यक्रम नवंबर 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है.

इस अभियान की रणनीति की जरूरत क्यों पड़ी. इस पर जवाब देते है हुए भाजपा के एक बिहार के नेता ने कहा कि, इसके माध्यम से विपक्ष की नाकामियों का खुलासा किया जाएगा और लालू राज में जिस तारा स्टेट स्पॉन्सर क्राइम पूरे राज्य में था उसे जनता अभी भूली नहीं है. भाजपा अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों को जनता के बीच बताएगी और ये सर्वे भी करेगी कि सबको इसका फायदा मिल रहा या नहीं. उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकाल में विकास कितना पिछड़ा था और राज्य कितना पीछे था जनता जानती है उन्हें फिर याद दिलाया जाएगा.

बहरहाल यदि देखें तो बीजेपी का मुख्य फोकस इस अभियान के तहत आरजेडी और कांग्रेस के पिछले शासनकाल में कथित भ्रष्टाचार, अपराध और विकास के अभाव को उजागर करना होगा. पार्टी विशेष रूप से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले शासन पर निशाना साधेगी, जिसमें चारा घोटाला और बिहार में 'जंगलराज' जैसे मुद्दों को फिर से उठाया जाएगा.

इसके अलावा पार्टी के लिए सूत्रों की माने तो बिहार में जातीय समीकरण भी चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा. बीजेपी इस अभियान के जरिए अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), दलित और अन्य छोटे समुदायों को लुभाने की कोशिश करेगी. इसके लिए पार्टी स्थानीय नेताओं और सहयोगी दलों, जैसे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (एचएएम) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), के साथ मिलकर काम करेगी.

इसके अलावा सूत्रों की माने तो बीजेपी की रणनीति में सोशल मीडिया का बड़ा रोल होगा. पार्टी युवा मतदाताओं तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप, एक्स, और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विपक्ष के खिलाफ वीडियो, मीम्स और ग्राफिक्स का उपयोग करेगी. यह अभियान खास तौर पर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रभावी होगा. साथ ही पार्टी ने एनडीए के सभी नेताओं के साथ अलग अलग टोलियां बनाई है. ये समितियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने लाएगी. सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में नीतीश सरकार की उपलब्धियों को 'पर्दाफाश कार्यक्रम' का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि इंडिया ब्लॉक के दावों को कमजोर किया जा सके.

इसके तहत सूत्रों की माने तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अन्य नेता भी, इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. ये नेता बिहार के प्रमुख शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रैलियां करेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और मतदाताओं का विश्वास जीता जाए.

पार्टी का मानना है कि इंडिया ब्लॉक, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, और वाम दल शामिल हैं, इस समय आंतरिक कलह से जूझ रहा है. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने पर कांग्रेस की ओर से असहमति और वीआईपी नेता मुकेश सहनी की उपमुख्यमंत्री पद की मांग ने गठबंधन में तनाव बढ़ा दिया है. बीजेपी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और 'पर्दाफाश कार्यक्रम' के जरिए विपक्ष की एकता पर सवाल उठाएगी. हालांकि बीजेपी इस अभियान के जरिए विपक्ष पर हमला बोल रही है, लेकिन एनडीए के भीतर भी सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है.

चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच हालिया बयानबाजी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने गठबंधन में दरारें उजागर की हैं. बीजेपी को इस अभियान के दौरान अपने सहयोगी दलों को साथ रखने की चुनौती का सामना भी करना होगा. 'पर्दाफाश कार्यक्रम' बीजेपी की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में एनडीए को मजबूत करना है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, जिसमें बीजेपी को 101 और जेडीयू को 102 सीटें मिल सकती हैं.

इस अभियान के जरिए बीजेपी न केवल विपक्ष को कमजोर करना चाहती है, बल्कि अपने सहयोगी दलों के बीच समन्वय को भी मजबूत करना चाहती है. बीजेपी का 'पर्दाफाश कार्यक्रम' बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति है, जिसके जरिए पार्टी विपक्ष की कमजोरियों को उजागर करने और अपने विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी.

हालांकि, एनडीए के भीतर एकता बनाए रखना और जातीय समीकरणों को साधना इस अभियान की सफलता के लिए जरूरी होगा. दूसरी ओर, इंडिया ब्लॉक को इस आक्रामक रणनीति का जवाब देने के लिए अपनी एकता और रणनीति को मजबूत करना होगा.

