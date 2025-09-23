ETV Bharat / bharat

थरूर ने भारत पर टिप्पणी को लेकर ट्रंप और नवारो पर साधा निशाना, कहा- 'बेहद आपत्तिजनक'

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो द्वारा भारत पर दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर कड़ी आपत्ति जतायी. उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों देश करीब आ रहे हैं.

एएनआई से बात करते हुए थरूर ने कहा कि टैरिफ लगाने के मामले में भारत के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'इस अनुचित व्यवहार ने निश्चित रूप से भारत में बहुत तीव्र प्रतिक्रिया पैदा की है और साथ ही ट्रंप के बयानों और ट्वीट में उनकी अपनी भाषा के माध्यम से अपमान भी हुआ है.'

इसके बाद उनके सलाहकार (पीटर) नवारो के बेहद आपत्तिजनक बयानों की पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई. कांग्रेस सांसद ने कहा, 'अगर 30 साल पुराने रिश्ते में जो अब और भी गहरा होता जा रहा है. कोई खास समस्या नहीं है, तो आप भारत के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों करेंगे? यह बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया.'

अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए थरूर ने कहा कि ट्रंप टैरिफ को जादुई उपकरण मानते हैं जो कई समस्याओं को हल कर सकता है, जैसे कि उनके देश में घाटे को कम करना और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना. थरूर ने जोर देकर कहा कि ट्रंप अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करना चाहते हैं, जहाँ अमेरिकी निर्माता विनिर्माण प्रक्रिया को तेज करने के लिए अमेरिकी मजदूरों को नियुक्त करते हैं. उन्होंने कहा, 'अमेरिकी राष्ट्रपति आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाकर उन्हें और महंगा बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिकी निर्माता अमेरिका में ही काम करने के लिए प्रेरित हों.'