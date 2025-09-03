मरकापुरम: एक असामान्य और दुखद घटना में एक एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनावश गिरे एक यात्री को बचाने के लिए लगभग डेढ़ किलोमीटर तक पीछे लौटना पड़ा. दुर्भाग्य से रेलवे कर्मचारियों और साथी यात्रियों के अथक प्रयासों के बावजूद उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका. यह घटना सोमवार देर रात प्रकाशम जिले के गज्जलकोंडा और मरकापुरम रेलवे स्टेशनों के बीच हुई.

मरकापुरम रेलवे पुलिस के अनुसार पीड़ित कमलाकांति हरिबाबू (35) अपने तीन साथियों माओबाबू, वेंकटेश्वरलू और विमलराजू के साथ सोमवार शाम गुंटूर में कोंडावीडु एक्सप्रेस में सवार हुए थे. चारों गुंटूर जिले के पोन्नूर मंडल के ब्राह्मण कोडुर के निवासी थे और निर्माण कार्य के लिए कर्नाटक के येलहंका जा रहे थे.

गज्जलकोंडा पार करने के बाद हरिबाबू ने खाना खत्म किया और वॉशबेसिन की तरफ चले गए. कुछ ही देर बाद उन्हें डिब्बे के दरवाजे के पास खड़े देखा गया, मानो वे ताजी हवा का आनंद ले रहे हों. तभी ट्रेन में जोरदार झटका लगा. हरिबाबू का संतुलन बिगड़ गया और वे चलती ट्रेन से अचानक गिर पड़े.

कुछ यात्रियों ने उसे गिरते हुए देखा और तुरंत उसके साथियों को सूचित किया. हालाँकि, तब तक ट्रेन लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी थी. उन्होंने तुरंत आपातकालीन चेन खींचकर ट्रेन रोक दी. सूचना मिलने पर लोको पायलटों ने तुरंत गुंटूर रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया. उन्होंने ट्रेन को रिवर्स करने की अनुमति दे दी. इसके बाद कोंडावीडु एक्सप्रेस को सावधानीपूर्वक उस स्थान पर वापस लाया गया जहां हरिबाबू गिरे थे.

यात्रियों को राहत तब मिली जब हरिबाबू को पटरियों के पास पड़ा देखा गया. उन्हें धीरे से उठाकर एक डिब्बे में बिठाया गया. जब ट्रेन मरकापुरम स्टेशन पहुंची तो एक 108 एम्बुलेंस पहले से ही इंतजार कर रही थी. उन्हें तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया.

डॉक्टरों ने उन्हें स्थिर करने की पूरी कोशिश की लेकिन उनकी हालत तेजी से बिगड़ती गई. समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने के बावजूद इलाज के दौरान हरिबाबू की मौत हो गई.

रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक गिरे हुए यात्री के लिए ट्रेन को पीछे मोड़ने के इस दुर्लभ कदम ने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कई लोगों ने इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की. हालाँकि, इस दुखद अंत ने उसके साथियों और सहयात्रियों को गहरा सदमा पहुंचाया, जिससे जो एक चमत्कारिक बचाव हो सकता था, वह एक हृदयविदारक क्षति में बदल गया.