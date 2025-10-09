ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश: पटाखा फैक्ट्री विस्फोट केस में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 8, जांच जारी

आंध्र प्रदेश के पटाखा फैक्ट्री विस्फोट घटना की घटना में हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है. फिलहाल जांच जारी है.

आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में बुधवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना के बाद का दृश्य (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 2:12 PM IST

रायवरम: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले में बुधवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. भीषण अग्निकांड में गुरुवार को एक और घायल महिला हो गई. इस त्रासदी से पूरे इलाके में मातम छा गया है और पीड़ितों के परिवार अपने प्रियजनों के लिए शोक मना रहे हैं.

हादसा बुधवार दोपहर पटाखा निर्माण इकाई में हुए एक भीषण विस्फोट के बाद हुआ. छह मजदूरों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राजामहेंद्रवरम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनमें से एक, पोतनुरी वेंकटरमण (56) ने उसी रात दम तोड़ दिया और एक अन्य पीड़ित की गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई.

मृतकों की पहचान बिक्कावोलु मंडल के कोमारीपलेनी निवासी वेलुगुबंतला सत्तीबाबू (65), अनापर्थी मंडल के सावरम निवासी चित्तूरी श्यामला (38), ओडिशा निवासी कुडिपुडी ज्योति (38), पेनके शेषरत्नम, के. सदानंद (48) और सोमेश्वरम निवासी पाका अरुणा के रूप में हुई. पुलिस ने बताया कि विस्फोट के समय घटनास्थल पर मौजूद अन्य श्रमिकों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं.

प्रारंभिक जाँच के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक उपकरण का उपयोग करके पटाखों में विस्फोटक भरे जा रहे थे. अधिकारियों का मानना ​​है कि मशीन से निकली चिंगारियों से आस-पास रखे पटाखों और कच्चे माल में आग लगा गई होगी. इससे धमाकों का सिलसिला शुरू हो गया. बिजली के शॉर्ट सर्किट का भी संदेह है, जिससे आग और भड़क गई होगी.

हालाँकि फैक्टरी प्रबंधन ने अग्नि सुरक्षा मानदंडों का पालन करने का दावा किया है. अधिकारियों को तय सीमा से अधिक उत्पादन और खतरनाक कामों में अप्रशिक्षित कर्मचारियों को लगाए जाने का संदेह है. विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आस-पास के शेडों की छतें ढह गईं और खिड़कियाँ टूट गई. इससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई.

अमलापुरम और कोठापेटा से दमकलकर्मी मौके पर पहुँचे और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. मामला दर्ज कर लिया गया है और राजस्व, पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने दुर्घटना के कारणों और सुरक्षा में संभावित चूक का पता लगाने के लिए संयुक्त जाँच शुरू कर दी है.

जिला कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और विस्तृत जाँच के आदेश दिए. सरकार ने अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने और लापरवाही साबित होने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

