भिवानी : बवाल, बवाल और बवाल...जी हां 13 अगस्त से भिवानी में यही चल रहा है. भिवानी के एक स्कूल में टीचर के तौर पर काम करने वाली मनीषा की सिंघानी गांव की नहर के पास स्वतंत्रता दिवस के ठीक दो दिन पहले लाश मिलती है जिसके बाद से जनाक्रोश की चिंगारी भिवानी में ऐसी फूटी है कि जिसने हरियाणा के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया. हालात ये हो गए कि लोग "जस्टिस फॉर मनीषा" की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं. लोगों के विरोध को बढ़ता देख आखिरकार हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े हैं और मनीषा की डेड बॉडी को तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स भिजवाना पड़ा है.

चीत्कार, आंसुओं का सैलाब और गुस्सा : 13 अगस्त का वो दिन शायद ही अब भिवानी के लोग भूल पाए क्योंकि इस दिन ने उन्हें वो दर्द दिया है जिसके जख्म शायद ही कभी भर पाए. लाडली मनीषा की डेड बॉडी जिसने भी देखी, उसके मन में आक्रोश भर गया. पिता मौके पर पहुंचे तो उनकी चीख ही निकल गई, चीत्कार, आंसुओं का सैलाब और गुस्सा यही इमोशन बस नज़र आ रहे थे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनीषा की हत्या हुई है और वे चाहते हैं कि जिन दरिंदों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, उन्हें ऐसी सज़ा मिले कि सारा ज़माना याद रखे और फिर कोई दरिंदा किसी बेटी की ऐसे मौत ना दे सके.

जब मिली मनीषा की लाश (Etv Bharat)

परिजनों ने की मांग : मनीषा के परिजनों ने इसके बाद पुलिस पर आरोप लगाते हुए पूरे मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग के साथ गुनहगारों को पकड़ने की मांग की और कहा कि जब तक ऐसा नहीं हो जाता, वे डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तक नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनकी बेटी मनीषा की हत्या की गई है. इसके पीछे उन्होंने कई वजह भी गिनाई.

परिजनों ने क्या कुछ बताया ? : अब जानते हैं कि आखिर कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातें उनके परिजनों ने बताई. मनीषा के मामा ने बताया कि 11 अगस्त को वो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए एक कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने गई थी, तब से ही वो घर नहीं लौटी. उसने अपने पिता संजय को आखिरी बार कॉल किया था, पर जब वापस उन्होंने कॉल किया तो उसका मोबाइल फोन बंद हो गया. जब वे पुलिसकर्मियों के साथ कॉलेज गए तो उन्हें सीसीटीवी नहीं दिखाया गया. बाद में थाने में पुलिसकर्मियों ने मिसिंग की एफआईआर दर्ज करने से भी आना-कानी की, बुरा बर्ताव किया गया और देर से केस दर्ज किया गया. उन्होंने कॉलेज की सीसीटीवी से छेड़खानी का आरोप भी लगाया. मनीषा के मामा के मुताबिक जब उन्होंने घटनास्थल पर डेड बॉडी जाकर देखी तो चेहरा जला हुआ था.

पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज़ : इसके बाद परिजन और गांव वाले मनीषा का अंतिम संस्कार ना करने पर अड़ गए और बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया. खुद भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने भी माना कि पुलिस से मामले में लापरवाही हुई है. इसके बाद भिवानी एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और लोहारू थाने के 4 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया गया. साथ ही लोहारू थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया.

फैलती चली गई विरोध की चिंगारी : वहीं मामले में सियासत भी एक्टिव हो गई और फिर जहां जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, वहीं बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने कहा कि मामले में किसी भी हालत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं लापरवाही के चलते पुलिसकर्मियों पर हुए एक्शन के बावजूद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और भिवानी में शुरू हुई विरोध-प्रदर्शन की चिंगारी धीरे-धीरे आसपास के जिलों में भी फैलने लगी. पहले चरखी दादरी, फिर करनाल, जींद समेत कई जिलों में लोगों ने कैंडल मार्च और सड़क पर उतरकर मामले में अपना विरोध जताया.

#JusticeforManisha हुआ ट्रेंड : इस बीच सोशल मीडिया पर भी लोगों को गुस्सा मनीषा की मौत के मामले में फूट पड़ा और #JusticeforManisha सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. लोगों ने मामले में नाराज़गी जताते हुए मनीषा के लिए न्याय की मांग की और सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की डिमांड की.

धरने पर बैठे लोग (Etv Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खुलासा : लोगों के भारी दबाव के बाद मनीषा की डेड बॉडी का भिवानी के बाद रोहतक के पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया गया. रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि दो बार मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया है. स्पेशल मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है. मनीषा के पेट से कीटनाशक मिला है. मामला सुसाइड का लग रहा है. मनीषा के साथ किसी भी तरह का कोई यौन उत्पीड़न नहीं किया गया है, ये बात रिपोर्ट में साफ हो गई है. सुसाइड नोट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उनके पास सुसाइड नोट था लेकिन जांच के दौरान वे इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे. इसमें हैंडराइटिंग भी मनीषा की थी. साथ ही मनीषा के शरीर से किसी भी तरह का कोई बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं था. जहां तक चेहरे पर एसिड डाले जाने की बात है तो ये बात भी पूरी तरह से गलत है.

मनीषा के गांव की सड़कें बंद की गई : डबल टाइम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पहले तो मनीषा के पिता उसके अंतिम संस्कार को मान गए लेकिन जल्द ही उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए तथ्यों पर सवाल खड़े कर दिए. इस दौरान आंदोलन की आग फैलने लगी और मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण की सड़कें ब्लॉक कर दी गई. ग्रामीणों ने पत्थर लगाकर और पेड़ों की टहनियों को काटकर सड़कों को पूरी तरह से बंद कर दिया.

लोगों ने पेड़ काटकर बंद किए रास्ते (Etv Bharat)

भिवानी-चरखी दादरी में इंटरनेट बंद : वहीं हरियाणा सरकार ने हालात बिगड़ते देख भिवानी के साथ चरखी दादरी में 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक इंटरनेट बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए ताकि हालात को संभाला जा सके. वहीं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पड़ोसी जिलों से पुलिस बल को भी बुलाया गया. लेकिन लोग धरने पर डटे रहे और मनीषा का अंतिम संस्कार करने से ही मना कर दिया. इस दौरान मौके पर किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी पहुंच गए और ग्रामीणों के साथ मनीषा की डेड बॉडी का एम्स में पोस्टमार्टम कराने और मामले में सीबीआई जांच की मांग की. ऐसा ना होने पर हरियाणा के हर गांव में 21 अगस्त को धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी सरकार को दी गई. वहीं सरकार ने रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और 3 जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है. गांव के बंद रास्तों से लोगों को हटाने के लिए जेसीबी भी मंगवा ली गई.

भिवानी की टीचर मनीषा (Etv Bharat)

रात ढाई बजे CM ने किया पोस्ट : वहीं लोग भी धरने पर डटे रहे. ऐसे में सरकार पर दबाव लगातार बढ़ता चला गया और फिर हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने देर रात 2.30 बजे एक्स पर पोस्ट कर मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे डाले. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि "भिवानी की हमारी बेटी मनीषा और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार तथा पुलिस प्रशासन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं. मैं स्वयं लगातार इस मामले की रिपोर्ट ले रहा रहा हूं. परिवार की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार निष्पक्ष जांच के लिए इस केस को CBI को सौंपने जा रही है. इस मामले में पूरा न्याय किया जाएगा.

"सीबीआई जांच के आदेश दिए गए" : वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने भी मनीषा की डेथ केस पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा सीएम ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ तथ्य आए हैं. सीबीआई अपनी अलग से जांच करेगी और अगर कोई इस मामले में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मनीषा का होगा अंतिम संस्कार : इसके बाद मनीषा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के एम्स भेज दिया गया जहां पर करीब 2 घंटे तक मनीषा का पोस्टमार्टम किया गया. मनीषा की डेड बॉडी रात 9 बजे भिवानी लाई जाएगी और गुरूवार(21 अगस्त) की सुबह 8 बजे मनीषा के गांव में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा. वहीं पोस्टमार्टम के बाद गांव की पंचायत में धरने को ख़त्म करने का फैसला लिया गया है. किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने इसकी जानकारी दी है.

गुरूवार को होगा मनीषा का अंतिम संस्कार (Etv Bharat)

सीबीआई रिपोर्ट का इंतज़ार : अब देखने वाली बात ये रहेगी कि भिवानी अस्पताल और रोहतक पीजीआई के बाद दिल्ली एम्स में हुए मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है और क्या मनीषा के परिजन इससे संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं. वहीं सीबीआई भी मामले की जांच करेगी जिसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा. फिलहाल तो यही लग रहा है कि 8 दिन के लगातार बवाल के बाद विरोध की चिंगारी बुझती हुई दिख रही है और उम्मीद की जा रही है कि भिवानी की फ़िज़ा में शांति वापस लौटेगी.

दिल्ली के एम्स में पोस्टमार्टम (Etv Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा मौत केस में रोहतक रेंज के IG का बड़ा खुलासा, A टू Z बता डाली पूरी सच्चाई

ये भी पढ़ें : भिवानी की टीचर मनीषा को किसने मारा ?, हरियाणा में कैसे फूटी जनाक्रोश की चिंगारी ?, "जस्टिस फॉर मनीषा" की क्यों हो रही डिमांड ?

ये भी पढ़ें : करनाल में भिवानी मनीषा केस जैसा मामला, इंद्री में झाड़ियों से मिली नाबालिग लड़की की लाश, सिर पर मिले चोट के निशान