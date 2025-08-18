ETV Bharat / bharat

भिवानी की टीचर मनीषा को किसने मारा ?, हरियाणा में कैसे फूटी जनाक्रोश की चिंगारी ?, "जस्टिस फॉर मनीषा" की क्यों हो रही डिमांड ?

भिवानी की टीचर मनीषा को आखिर किसने मारा. भिवानी पुलिस की जांच आखिर कहां तक पहुंची और जस्टिस फॉर मनीषा की क्यों हो रही डिमांड.

Explainer Who killed Bhiwani teacher Manisha public outrage erupt in Haryana demand for Justice for Manisha
भिवानी की टीचर मनीषा को किसने मारा ? (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 8:47 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 9:12 PM IST

भिवानी : 13 अगस्त का वो दिन, भिवानी के लोहारू कस्बे के सिंघानी गांव की नहर के पास से एक युवती की लाश बरामद होती है, पुलिस की तफ्तीश में सामने आता है कि ये लाश भिवानी के एक स्कूल में टीचर का काम करने वाली मनीषा की है.

जब मनीषा की मिली लाश : मनीषा की लाश मिलने की ख़बर के बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है. मृतका गांव ढाणी लक्ष्मण की रहने वाली थी और सिंघानी के एक निजी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी. शव की हालत बेहद भयावह थी, युवती की गर्दन पर जख्मों के निशान थे. मनीषा 11 अगस्त से लापता थी, वो स्कूल के लिए घर से निकली थी लेकिन फिर वो वापस कभी लौटकर अपने घर नहीं पहुंची और 13 अगस्त को उसकी लाश नहर के पास मिलती है. परिजनों ने बताया कि उन्होंने मनीषा की तलाश की लेकिन वो नहीं मिली, इसके बाद पुलिस में एफआईआर कराई गई. साथ ही मनीषा की डेड बॉडी मिलने के बाद परिजनों ने रास्ते पर जाम लगा दिया जिसे बाद में पुलिस ने खुलवाया.

डीएसपी ने क्या कहा ? : डीएसपी दलीप सिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक युवती की डेड बॉडी मिली है, उसमें जांच की जा रही है, लोहारू थाने में पहले ही युवती के गायब होने की एफआईआर दर्ज थी, और उसकी जांच करते हुए मनीषा की डेड बॉडी मिली है, जिस पर अब आगे का एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि लोगों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, कई टीमें बना दी गई है और अच्छे से जांच की जाएगी.

जब मनीषा की मिली लाश (Etv Bharat)

परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया : मनीषा की लाश मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया, वहीं घटनास्थल पर एफएसएल टीम ने भी पहुंचकर जांच की. लेकिन तब तक हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हुआ. वहीं 14 अगस्त को मनीषा के परिजनों ने लापरवाह पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने और हत्यारों की गिरफ़्तारी ना होने तक शव लेने और अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया. मनीषा के मामा ने बताया कि वो प्ले स्कूल में पार्ट टाइम टीचर थी और घटना के दिन बीएससी में एडमिशन लेने के लिए एक कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने गई थी. उसके बाद से ही उसका कोई अता-पता नहीं चला.

"मनीषा ने कॉल किया था" : उन्होंने आगे कहा कि मनीषा ने शाम को अपने पिता संजय को कॉल किया लेकिन वो उठा नहीं पाते और 10 सेकेंड के फासले में दोबारा मनीषा के मोबाइल पर कॉल करते हैं लेकिन मोबाइल फोन स्विच ऑफ आना शुरू हो जाता है. संजय को लगता है कि उनकी बेटी मुसीबत में है तो वे लोहारू से फौरन बस पकड़कर सिंघानी आते हैं

"सीसीटीवी दिखाने से मना किया" : मनीषा के मामा बताते हैं कि सिंघानी आने के बाद संजय 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस आती है, इसके बाद वे जब कॉलेज जाते हैं तो वे मना कर देते हैं कि यहां कोई लड़की नहीं आई है. उन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी दिखाने से मना कर दिया. मनीषा के मामा का आरोप है कि इसके बाद पुलिसकर्मी बिना कोई सवाल पूछे कॉलेज वालों से हाथ मिलाकर वहां से आ गए और संजय को सिंघानी में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि लोहारू जाकर एफआईआर कराओ.

"थाने में बुरा बर्ताव, लेट एफआईआर" : मनीषा के मामा ने आगे कहा कि संजय जब इसके बाद थाने जाते हैं तो एफआईआर नहीं की जाती है और 12 अगस्त को पुलिस एफआईआर दर्ज करती है. थाने जाने पर संजय के साथ बुरे बर्ताव का भी उन्होंने आरोप लगाया. मनीषा के मामा के मुताबिक पुलिसकर्मी कहते हैं कि आपकी बेटी कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ कहीं गई होगी, जबकि पूरा गांव जानता है कि मनीषा बहुत अच्छी लड़की थी. जब एएसआई शकुंतला कॉलेज जाती है तो उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर दिया जाता है. 13 अगस्त को जब प्रिंसिपल आएंगे तो हम आपको सीसीटीवी दिखा देंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि इसके बाद सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी की गई है.

दरिंदों को पकड़ने की मांग : मनीषा के मामा ने आगे कहा कि 13 अगस्त को शकुंतला ही उन्हें फोन कर बताती हैं कि सिंघानी में एक डेड बॉडी मिली है. वहां जाकर देखा तो चेहरा जला हुआ था, वहां हमने डेड बॉडी की शिनाख्त की. इसके बाद एसडीएम भी आए, सबने कहा कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस उन्हें सहयोग करती थी तो मनीषा आज उनके बीच में ज़िंदा होती और दरिंदों को पकड़ा जाता. उन्होंने प्रशासन से डिमांड करते हुए कहा कि 112 के स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, लोहारू थाने के स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, तभी वे मनीषा की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे.

बीजेपी सांसद ने लापरवाही बताया : परिजनों के साथ सैकड़ों ग्रामीण हत्यारों की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे, तभी भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई को लेकर एसपी मनवीर सिंह को मौके पर बुलाया. सांसद और एसपी ने जल्द कार्रवाई का फिर भरोसा दिया. इस दौरान खुद बीजेपी सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने इसे पुलिस की लापरवाही बताया. सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि एक बेटी की ऐसे हत्या करना बहुत ही निंदनीय और जघन्य अपराध है. उन्होंने खुद कहा कि पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती तो शायद ये बेटी जिंदा होती.

बीजेपी सांसद ने लापरवाही बताया (Etv Bharat)

पुलिसकर्मियों पर एक्शन : इसके बाद प्रशासनिक एक्शन देखने को मिलता है और भिवानी एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर लोहारू थाने के 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है. साथ ही लोहारू थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया जाता है. वहीं शनिवार 16 अगस्त को भिवानी और चरखी दादरी जिले के गांवों की ढिगावा कस्बे में महापंचायत होती है जिसमें पूर्व मंत्री जेपी दलाल भी आते हैं. महापंचायत में पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने भी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया पर पंचायत हत्यारों की गिरफ़्तारी पर अड़ी रही.

"सीएम ने लिया संज्ञान" : वहीं पंचायत में पहुंचे लोगों का कहना था कि लापरवाह पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बजाय टर्मिनेट करना चाहिए था. गुस्साए लोगों ने कहा कि मृतक मनीषा गऱीब की बेटी थी. गरीब की कौन सुनता है. यही बेटी किसी मंत्री की होती तो हत्यारे कब के गिरफ्तार हो चुके होते. इस बीच जेपी दलाल ने कहा कि खुद सीएम ने इस मामले पर संज्ञान लिया है. उन्होंने एसपी का तबादला कर कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार : वहीं रोहतक रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार ने एसपी के साथ घटनास्थल का दौरा किया और जानकारियां जुटाई. उन्होंने कहा कि अभी तक हत्या के सही वजहों का पता नहीं चला है. पोस्टमार्टम आने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा. उन्होंने कहा कि हमारी टीमें हर तकनीकी पहलू जुटा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा. जनता अफवाहों पर ध्यान ना दें और पुलिस को जांच करने दें.

मनीषा हत्याकांड पर महापंचायत (Etv Bharat)

लोगों ने दिया धरना : इस बीच भिवानी में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम से संतुष्ट ना होने पर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भिजवाया गया. इस बीच परिजन और गांव के लोग लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करते रहे. लोगों ने धरना देते हुए प्रशासन को चक्काजाम करने की चेतावनी दी. धरने पर क्षेत्र के अलग-अलग संगठन के लोग पहुंचे और भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची. इस दौरान कांग्रेस के विधायक राजबीर फरटीया, पूर्व विधायक सोमवीर सिंह, कांग्रेस के जिला प्रधान अनिरुद्ध चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद, भाजपा नेता वरुण ने भी मनीषा को न्याय दिलाने की सरकार से मांग की.

खाप पंचायत ने दी चेतावनी : वहीं 17 अगस्त को मनीषा हत्याकांड पर चरखी दादरी में खाप पंचायत हुई. फोगाट खाप ने कार्यकारिणी की मीटिंग करते हुए सरकार और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. कहा गया कि अगर मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सर्वखाप महापंचायत बुलाकर कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे.

चरखी दादरी में प्रदर्शन : भिवानी जिले के सिंघानी में हुए लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड के विरोध में सामाजिक संगठनों ने दादरी में सड़कों पर उतरते हुए विरोध जताया. इस दौरान उन्होंने मार्च निकालते हुए सरकार और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाये. मार्च में शामिल लोगों ने मांग करते हुए कहा कि हत्यारों को जल्द पकड़ा जाए और दोषियों को फांसी हो. मामले में तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

भिवानी में निकला कैंडल मार्च : इस बीच भिवानी में व्यापारियों और युवकों ने मनीषा हत्याकांड के विरोध में भिवानी के बासिया भवन से लेकर हांसी चौक तक कैंडल मार्च निकाला और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो सभी व्यापारी मिलकर बाजार बंद कर देंगे.

"लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी" : वहीं हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक और दर्दनाक घटना है, जिस पर पूरा प्रदेश स्तब्ध है. इस मामले पर शासन और प्रशासन से लगातार बात हो रही है. मुख्यमंत्री ने भी कड़ा कदम उठाते हुए लापरवाह अफसरों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है. रेणु भाटिया ने बताया कि महिला आयोग ने भिवानी पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि असली गुनहगार की पहचान कर गिरफ्तारी करें.

"आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी" : वहीं हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि ये एक दर्दनाक घटना है. इस मामले में जो भी आरोपी हैं, उनको पकड़ने और कड़ी सजा दिलवाने के लिए काम किया जाएगा. इसको लेकर खुद उनकी और राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की मुख्यमंत्री से बात भी हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा.

"मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी चाहिए" : वहीं जननायक जनता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए.

भिवानी के नए एसपी ने किया घटनास्थल का दौरा : इस बीच भिवानी के नए पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने जिले की कमान संभालते ही एसडीएम मनोज कुमार और सीआईए टीम के सदस्यों के साथ घटना स्थल का दौरा किया. एसपी सुमित कुमार ने ढिगावा के रेस्ट हाउस में धरना कमेटी के 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से भी बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मामले में पुलिस जल्दी ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी. पत्रकारों से बातचीत में एसपी सुमित कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ये है कि बदमाशों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए.

चरखी दादरी की सड़कों पर मार्च : वहीं आज मनीषा हत्याकांड के विरोध में चरखी दादरी में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने शहर की सड़कों पर मार्च निकाला. ये मार्च शहर के बाजारों से होते हुए परशुराम चौक तक निकाला गया. यहां मनीषा को श्रद्धांजलि देते हुए छात्र-छात्राओं ने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फांसी की सजा दिलाने की मांग की.

भिवानी में फिर विरोध-प्रदर्शन : इस बीच भिवानी में सर छोटू राम चौक के बाहर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के कारण भिवानी-हांसी मार्ग पर जाम लग गया. हाथों में बैनर लिए प्रदर्शनकारी छात्र-छात्राएं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे.

करनाल की सड़कों पर उतरी आशा वर्कर : भिवानी के मनीषा मर्डर केस के विरोध की हवा लगातार फैलती चली जा रही है. सोमवार को करनाल में आशा वर्कर्स यूनियन की महिलाएं सड़क पर उतरीं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. इन महिलाओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स यूनियन की नेता सरेखा ने कहा कि मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. हमारी मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए.

