Explainer : समझें पाकिस्तान से लगते राजस्थान के बॉर्डर का गणित, सरहद से सटे जिलों में रहेगी यह चुनौती - OPERATION SINDOOR

Published : May 8, 2025 at 2:01 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 2:39 PM IST

जयपुर : पाकिस्तान के खिलाफ भारत की थल सेना, वायु सेना और नौसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पूरी तरह से अलर्ट है. इस दौरान पाकिस्तान से लगी राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी बॉर्डर लाइन पर अलर्ट के मद्देनजर, राज्य में अंतरराष्ट्रीय सरहद से सटे और नजदीकी 6 जिलों में स्कूल अग्रिम आदेश तक बंद कर दिए गए हैं. सरहद पर तनाव की हालत को मद्देनजर रखते हुए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और जोधपुर जिले में कलेक्टर के आदेश पर स्कूल बंद हैं. वहीं, अग्रिम आदेश तक हर रोज ब्लैकआउट किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा जरूरी : राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर सुरक्षा प्रबंधन की तस्वीर को काफी अहम माना जा रहा है. पाकिस्तान की सरहद से लगने वाले श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले में 7 में बुधवार को मॉकड्रिल के बाद ब्लैकआउट की भी ड्रिल हो गई है. सुरक्षा एजेंसी नागरिक सुरक्षा बल के साथ-साथ सरहदी जिलों के लोगों को भी सतर्क रहने और सचेत रहने की हिदायत दी गई है. सबसे अहम बात यह है कि मरुस्थली जिलों में जमीनी पहुंच के कारण पाकिस्तान के लिए यहां से भारत की सरहद पर सीधी नजर रहती है. इससे पहले 1965 और 1971 की जंग के दौरान भी राजस्थान पर लगा इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट टारगेट रहा था. पढे़ं. ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट: गुजरात में प्रशिक्षण छोड़ जयपुर पहुंचे सीएम, उच्च स्तरीय बैठक ली, दिए निर्देश रेडक्लिफ लाइन पर कई चुनौती : राजस्थान के जिन जिलों से पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले आते हैं. राजस्थान की यह अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबी है, जिसे रेडक्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा के नाम से भी जाना जाता है, यह सीमा श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट से बाड़मेर के शाहगढ़ तक फैली हुई है. एक तरह से समझा जाए तो पंजाब प्रांत के खत्म होने के बाद राजस्थान से गुजरते हुए यह सरहद गुजरात को छूती है. इस जगह प्रमुख रूप से भारत की सीमाओं की हिफाजत का काम बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल के पास है. राजस्थान-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा (ETV Bharat GFX) पढ़ें. सरहद पर तनाव: ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर-बाड़मेर-बीकानेर के स्कूलों में छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित दोनों देशों के बीच 3310 किमी लंबी रेखा : गौरतलब है कि भारत-पाकिस्‍तान के बीच सीमांकन या बंटवारे का काम सर सिरिल रेडक्लिफ को सौंपा गया था. 17 अगस्‍त 1947 को दोनों देशों के बीच कुल 3310 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा निर्धारित की गई थी. भारत-पाकिस्‍तान के बीच रेडक्लिफ रेखा भारत के चार राज्‍यों से होकर गुजरती है. इसकी लंबाई जम्‍मू-कश्‍मीर-लद्दाख में 1216 किलोमीटर, गुजरात में 512 किलोमीटर, राजस्‍थान में 1070 और पंजाब में 547 किलोमीटर है.

