Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं सुनाया है, यह अंतरिम फैसला है. देखना होगा आगे क्या होगा. विस्तार से पढ़ें.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 12:16 PM IST

6 Min Read
हैदराबाद: देश की सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी, लेकिन कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम से जुड़े मामले पर अंतरिम आदेश पारित किया.

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, उनमें केवल पिछले पांच साल से इस्लाम का पालन करने वालों को ही वक्फ बनाने की अनुमति देने वाला प्रावधान भी शामिल है. पीठ ने उस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट में अतिक्रमण की पुष्टि न हो जाए.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले (PTI Videos)

यानी ये कि कोर्ट ने अधिकारी को किसी संपत्ति को सरकारी भूमि घोषित करने और राजस्व अभिलेखों में बदलाव करने का अधिकार देने पर भी रोक लगा दी है. इसके साथ-साथ वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम भागीदारी पर पीठ ने प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ सीमाएं तय की है.

मुस्लिम समुदाय ने किया वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर उच्चतम न्यायालय के वकील अदील अहमद ने कहा कि ये अंतरिम निर्देश पारित किए गए हैं. बड़ा मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है और हम सभी को उम्मीद है कि इसे एक बड़ी पीठ, संभवतः एक संविधान पीठ को भेजा जाएगा और जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें आदेश अपलोड होने के बाद ही मिलेगी. उन्होंने कहा कि अब तक कुछ मुद्दों पर निर्देश बहुत स्पष्ट रहे हैं. कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे कि ऐसे बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसी मुस्लिम के अभ्यास मानदंड या योग्यता मानदंड को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है. अब पांच साल की जरूरत नहीं है. दूसरे, कलेक्टर की रिपोर्ट से संबंधित निर्देश या अधिनियम के प्रावधान, जिनके आधार पर किसी वक्फ संपत्ति का हस्तांतरण किया जा सकता था, उस पर भी रोक लगा दी गई है. तीसरा, उम्मीद पोर्टल में पंजीकरण के लिए सभी संपत्तियों को, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो, समय दिया गया है और इस प्रकार देश में वक्फ की मान्यता जारी है.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले (ETV Bharat)

अदील अहमद ने कहा कि पारित आदेशों के अनुसार, परिषद में चार से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. ये अल्पसंख्यक अधिकारों का सम्मान करता है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के धार्मिक पहलुओं का सम्मान करता है. ये मानता है कि बोर्ड, प्रबंधन, ट्रस्ट का संचालन मुस्लिम समुदाय के लाभ के लिए मुसलमानों द्वारा किया जाना चाहिए. वहीं, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि उसका अंतरिम आदेश याचिकाकर्ताओं या सरकार को अंतिम सुनवाई के दौरान कानून की संवैधानिक वैधता पर पूर्ण तर्क प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगा.

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले (IANS)

वक्फ कानून पर सर्वोच्च अदालत

  1. कौन-कौन बन सकेगा बोर्ड का सदस्य?
    वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में पहले यह प्रावधान था कि पांच साल से ज्यादा इस्लाम धर्म का अनुसरण करने वाला शख्स ही वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. अब कोर्ट के मुताबिक जब तक राज्य की सरकारें इस मामले में कोई ठोस नियम नहीं बना लेती, तब तक वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए किसी भी नियम का पालन नहीं होता.
  2. वक्फ बोर्ड में कितने हो सकते हैं गैस मुस्लिम सदस्य
    पहले यह प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में गैर- मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते. इसके साथ-साथ केंद्रीय वक्फ परिषद मे भी यह संख्या 4 से ज्यादा नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो बोर्ड का सदस्य मुस्लिम ही होना चाहिए.
  3. अब जिला कलेक्टर के अधिकारों का क्या होगा?
    अभी तक वक्फ बोर्ड जिस भी संपत्ति को अपना बताता था, वह संपत्ति सरकार की है या नहीं, इसका अधिकार सिर्फ जिला कलेक्टर को होता था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर फैसला लेने की इजाजत जिला कलेक्टर को कतई नहीं दी सकती.

इसी साल अप्रैल 2025 में बना था कानून
जानकारी के लिए बता दें, वक्फ संशोधन बिल 2025 को बजट सत्र 2025 के दौरान सदन में पेश किया गया था. दोनों सदनों से यह बिल बहुमत से पास हो गया था. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल 2025 को इसे कानून के रूप में अपनी मंजूरी दे दी थी.

वक्फ संशोधन अधिनियम पर रिजिजू का बयान
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मामले पर कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. उन्होंने कहा कि यह देश के लोकतंत्र और मुस्लिम समुदाय के लिए सकारात्मक है. रिजिजू ने आगे कहा कि कोर्ट ने जो भी तय किया है वह शुभ संकेत है.

कांग्रेस पार्टी का पक्ष
इस मामले पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने टिप्पणी की. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि देश की सर्वोच्च अदालत के अंतरिम आदेश ने देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की है. उन्होंने कहा कि यह वहीं मुद्दा है, जिसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना किसी भेद-भेदभाव के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी है.

