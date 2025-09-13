ETV Bharat / bharat

Explainer : कमाल का "कपिध्वज", पानी में नहीं डूबने वाली गाड़ी बचा रही ज़िंदगी, सेना की बढ़ाई ताकत

"पहले मोटर स्पोर्ट्स के लिए गाड़ियां बनाई" : ईटीवी भारत ने जेएसडब्ल्यू गेको मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर जसकीरत सिंह से सवाल पूछा कि " जिस गाड़ी की चर्चा आज हर तरफ हो रही है, उसको बनाने का आइडिया आपको कैसे आया ?". इस पर वे कहते हैं कि "मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूं, मैने 22 साल तक उस फील्ड में काम भी किया, लेकिन मैं हमेशा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रखता था. साल 2015 में विचार आया कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं. उस वक्त मैने अपनी कंपनी शुरू की, जिसका काम मोटर स्पोर्ट्स के लिए गाड़ियां बनाना था. उस वक्त देश में मोटर स्पोर्ट्स पॉपुलर हो रहा था. कोशिश थी कि विश्वस्तरीय गाड़ियां बनाई जाएं ताकि इस मार्केट में जगह बना सकें. पांच साल काम करके हम उस क्षेत्र में अच्छी जगह बनाने में कामयाब हुए."

"कपिध्वज" के मैन्यूफैक्चरिंग हब पहुंचा ईटीवी भारत : ईटीवी भारत की टीम चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल सेक्टर (औद्योगिक क्षेत्र) में स्थित इसके मैन्यूफैक्चरिंग हब में पहुंची और "कपिध्वज" कहलाने वाली स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल (SMV) के बारे में ए टू जेड डिटेल्स हासिल की. इसके लिए जेएसडब्ल्यू गेको मोटर्स कंपनी के डायरेक्टर जसकीरत सिंह और मार्केटिंग हेड योगेश खट्टर से हमारे संवाददाता भूपेंद्र जिष्ठू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है.

बाढ़ के दौरान "कपिध्वज" ने दिखाया दम : हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ हो, उत्तरकाशी में आई आपदा हो या फिर जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ का हादसा, इन सभी जगहों पर इस गाड़ी ने अहम भूमिका निभाते हुए सैकड़ों लोगों को ना सिर्फ सुरक्षित निकाला है, बल्कि कई लोगों तक राहत सामग्री तक पहुंचाई है. पेट्रोलिंग के साथ मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना इसका खूब इस्तेमाल कर रही है.

सियाचिन, लद्दाख में इस्तेमाल : सेना में शामिल होने के बाद ये गाड़ी सेना के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुई है. कपिध्वज के जरिए आज सियाचिन, लद्दाख जैसे दुर्गम पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में सेना की आवाजाही की क्षमता कई गुना बढ़ गई है और ये सेना की ख़ासी मदद कर रही है.

"कपिध्वज" शब्द को जानिए : "कपिध्वज" दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें "कपि" यानि वानर और ध्वज का अर्थ पताका या झंडा होता है. पौराणिक कथाओं के मुताबिक "कपिध्वज" अर्जुन का एक उपनाम है. उनके रथ के ध्वज पर भगवान हनुमान का चिन्ह अंकित था. कहा जाता है कि स्वयं हनुमानजी ने अर्जुन के रथ पर अपना प्रतीक चिह्न अंकित किया था जिसके बाद से अर्जुन का नाम "कपिध्वज" पड़ गया.

चंडीगढ़ की कंपनी बना रही "कपिध्वज" : मेक इन इंडिया मिशन के तहत चंडीगढ़ की JSW गेको मोटर्स कंपनी भारतीय सेना के लिए एक ख़ास तरह की गाड़ी तैयार कर रही है. इस गाड़ी की खासियत ये है कि ये पहाड़, जंगल, जल, बर्फ, रेगिस्तान और दलदल में भी बड़े आराम से चल सकती है. इस गाड़ी को स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल (SMV) कहा जाता है. इसे ATOR N1200 के नाम से भी जाना जाता है जो एक एम्फीबियस व्हीकल है. एम्फीबियस इसलिए क्योंकि ये ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर आसानी से सरपट दौड़ती है. वहीं भारतीय सेना इस गाड़ी को "कपिध्वज" के नाम से बुलाती है.

चंडीगढ़ : पीएम मोदी के आह्वान पर देश में मेक इन इंडिया की मुहिम शुरू हुई जिसने देश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है. अगर बात डिफेंस सेक्टर की करें तो इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान गेमचेंजर साबित हो रहा है. डिफेंस फोर्सेस के लिए इन दिनों भारत में एक ख़ास गाड़ी ऐसी बनाई जा रही है जो उत्तराखंड, जम्मू और पंजाब में आई आपदा के बाद सुर्खियों में आ गई है. इस गाड़ी के जरिए सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. ये गाड़ी सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, बल्कि पानी पर भी आसानी से चलती है. ये गाड़ी कहां बन रही है ?, कैसे इस गाड़ी को बनाने का सफर शुरू हुआ ?, इस गाड़ी की क्या-क्या खासियत है और कैसे ये गाड़ी सेना के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो रही है, इन सवालों को जानने के लिए ईटीवी भारत ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और इस यूनिक गाड़ी के प्रोडक्शन हब में जाकर सारी डिटेल्स हासिल की है.

चंडीगढ़ की कंपनी बना रही "कपिध्वज" (Etv Bharat)

"सेना की मदद करना चाहता था ": जसकीरत सिंह आगे कहते हैं कि " मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूं, जिसका नाता भारतीय सेना से रहा है. मेरे पिता सेना से ब्रिगेडियर के तौर पर रिटायर्ड हुए हैं. साल 2020 में चीन की सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प हुई. उस विवाद को लेकर घर पर बातें होती रहती थीं कि हमारी सेना को उस दौरान किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा. उस इलाके में तब सबसे बड़ी समस्या सेना की मूवेबिलिटी को लेकर थी. मुझे लग रहा था कि इसे लेकर कुछ करने की जरूरत है. ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे सेना की मदद हो सके."

"पहले गेको मोटर्स बनाई" : वे आगे कहते हैं कि "उसी समय यूक्रेन की एक कंपनी भारत में अपना बिजनेस शुरू करना चाह रही थी. उस कंपनी ने मुझे अप्रोच किया, और मिलकर काम करने की बात कही. मैंने भी उनके प्रतिनिधि के तौर पर भारत में काम शुरू किया. 2021 में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब मेरे एक खास दोस्त इस बिजनेस में मेरे पार्टनर बने. फिर हमने एक कंपनी गेको मोटर्स इस बिजनेस के लिए बनाई. हमें महसूस हो गया था कि भारत सरकार और भारत में इस गाड़ी को अगर बेचना है तो इसे भारत में बनाना पड़ेगा, ये काफी जरूरी था."

"कपिध्वज" के मैन्यूफैक्चरिंग हब पहुंचा ईटीवी भारत (Etv Bharat)

मुश्किल से मुश्किल हालातों में ट्रायल : वे कहते हैं कि "उसके बाद उन्होंने जॉइंटवेंचर किया, जिसके तहत गाड़ियां सेना और पैरामिलिट्री के लिए बनाने की तैयारी हुई. हमने इसे लेकर कड़ी मेहनत की और गाड़ी का तीन साल देश के हर कोने और अलग-अलग हालातों में ट्रायल किया. मुश्किल से मुश्किल रास्तों पर इसका ट्रायल किया गया, जहां पर सेना इसका इस्तेमाल करना चाहती थी. रेगिस्तान से लेकर नदियों में, पहाड़ों के खतरनाक रास्तों और बर्फ में इसका ट्रायल किया गया. हमारी मेहनत से तैयार हुई गाड़ी ने भी हमें निराश नहीं किया और शानदार प्रदर्शन किया. इसके बाद भारतीय सेना ने इस गाड़ी को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए सिलेक्ट किया. हमें सेना का 2023 में ऑर्डर मिला. इस बीच हमें एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी मिल गया. इसके बाद ये जेएसडब्ल्यू गेको मोटर्स बनी. जनवरी 2024 में हमने प्रोडक्शन शुरू की. हमने भारतीय सेना का पहला और दूसरा ऑर्डर पूरा किया.

"पंजाब बाढ़ में 270 लोगों की जान बचाई": जसकीरत कहते हैं कि "अब हम इस गाड़ी को लेकर पैरामिलिट्री और एनडीआरएफ से भी बातचीत कर रहे हैं. एनडीआरएफ के लिए किसी भी हालत में राहत पहुंचने के लिए ये सबसे बेहतर गाड़ी है. ये गाड़ी वहां जा सकती है, जहां मोटरबोट भी नहीं जा सकती, ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं. अभी हमने बाढ़ में देखा कि जान बचाने के लिए किस-किस तरह की परिस्थिति में ये गाड़ी पहुंची. इस गाड़ी ने पंजाब बाढ़ में 270 लोगों को बचाया और राहत सामग्री भी पहुंचाई. वे कहते हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये गाड़ी मेड इन इंडिया है और हम इसकी सर्विस भी वहां प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां-जहां ये गाड़ी तैनात है. ये गाड़ियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. हमें उम्मीद है कि आगे भी ये गाड़ी लोगों की जान बचाने में मददगार साबित होगी. ये गाड़ी बर्फ पर तो चलती ही है और पानी में भी चलती है. मेरे पिता सेना में थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस वाले कई इनपुट्स दिए जिससे मुझे इस गाड़ी को बनाने में खासी मदद मिली है.

"पानी की गहराई भी चुनौती नहीं" : ये ख़ास गाड़ी आज सेना के लिए वरदान बन रही है, इसके साथ ही पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में अपना दम दिखा चुकी है. इसकी क्या खासियत है, ये कैसे काम करती है, इसे जानने के लिए हमने जेएसडब्ल्यू गेको मोटर्स कंपनी के मार्केटिंग हेड योगेश खट्टर से बात की है. योगेश खट्टर कहते हैं कि "इस वाहन का नाम स्पेशल मूवेबिलिटी व्हीकल है. ये नाम इसलिए है, क्योंकि ये किसी भी तरह की परिस्थिति में कहीं भी जा सकती है. कीचड़ में चल सकती है, पानी में चल सकती है, बर्फ हो या पहाड़, या रेगिस्तान, पथरीला रास्ता, सड़क, ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है. वे कहते हैं कि पानी की गहराई इस वाहन के लिए कोई चुनौती नहीं है. वे कहते हैं कि इसके अंदर जो स्टेयरिंग सिस्टम है, उसमें लिवर लगा हुआ है जिससे ये ऑपरेट होता है."

कपिध्वज की खासियत (Etv Bharat)

"360 डिग्री के एंगल पर घूमती है गाड़ी" : योगेश खट्टर ने आगे बताया कि "ये गाड़ी 360 डिग्री के एंगल पर घूम जाती है. वे कहते हैं कि जो इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो नीचे से बोट की तरह बना हुआ है जिससे टायर पानी में पैडल की तरह काम करते हैं. जब हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाते हैं तो टायर की हवा को एडजस्ट करना होता है. इसके लिए गाड़ी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है. गाड़ी के अंदर लगी नॉब से ही ये काम हो जाता है. ये गाड़ी डीज़ल से चलती है और इसकी कैपेसिटी 327 लीटर फ्यूल की है. ये गाड़ी एक घंटे में एवरेज 5 से 6 लीटर तेल कंज्यूम करती है जो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से बहुत कम है. इसका इंजन 55 हॉर्स पावर का है. "

माइनस 40 डिग्री में भी काम करती है : वे आगे कहते हैं कि "इस गाड़ी में ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर के साथ पीछे 7 लोग बैठ सकते हैं. इसमें ये ऑप्शन भी रहता है कि गाड़ी से सीटों को हटाकर इसमें सामान भी रखा जा सकता है. इसमें एसी और हीटर भी लगा हुआ है जिसके चलते ये गाड़ी माइनस 40 डिग्री से 45 डिग्री तक के तापमान में आराम से काम कर सकती है. वे कहते हैं कि हमने इसका एम्बुलेंस वर्जन भी तैयार किया है. साथ ही फायर फाइटिंग वर्जन भी बनाया गया है. इसमें गाड़ी के नीचे भी स्टोरेज स्पेस है."

कमाल का "कपिध्वज" (Etv Bharat)

"90 फीसदी से ज्यादा पार्ट बनाते हैं" : योगेश खट्टर ने आगे बताया कि "आज के वक्त में हम इसके 90 फीसदी से ज्यादा पार्ट खुद तैयार कर रहे हैं और यहीं इसे असेंबल करते हैं. वे कहते हैं कि अभी तक भारतीय सेना ने हमसे 120 गाड़ियां ली हैं जिनमें कुछ गाड़ियां देश से बाहर वे इस्तेमाल कर रहे हैं. ज्यादातर देश के अंदर ही इस्तेमाल हो रही हैं.

