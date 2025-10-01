Explainer: करूर भगदड़ में क्या भीड़ प्रबंधन ना होना बना इतनी बड़ी त्रासदी की वजह?
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ने सभी मृतकों के परिजनों को 20 लाख की मदद देने का ऐलान किया है.
Published : October 1, 2025 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: तमिलनाडु के करूर की शनिवार 27 सितंबर की वो भयावह रात कोई नहीं भूल सकता. इस रात को अभिनेता से नेता बने और तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के अध्यक्ष विजय की रैली में अचानक भगदड़ मच गई. इस भगदड़ ने 41 से ज्यादा लोगों को हमेशा के लिए नींद के आगोश में सुला दिया. जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 60 लोग घायल भी हुए हैं. बता दें, करूर जिला राजधानी चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर है.
इस हादसे पर टीवीके प्रमुख विजय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि, उन्होंने अपने जीवन में ऐसी दर्दनाक स्थिति का सामना कभी नहीं किया. वह बहुत दुखी है. वह जल्द ही पीड़ितों से मुलाकात करेंगे. वह उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं जो इस नुकसान से दुखी हैं. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 20 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. वहीं, पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के करूर पश्चिम जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार किया है. इस बीच खबर है कि टीवीके के एक कार्यकर्ता ने आत्महत्या की, जिससे खलबली मच गई है.
ताजा जानकारी के मुताबिक टीवीके महासचिव एन. आनंद (जिन्हें बुस्सी आनंद भी कहा जाता है) ने मद्रास उच्च न्यायालय के मदुरै सत्र में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. बता दें, 27 तारीख को करूर घटना को लेकर टीवीके महासचिव बुस्सी आनंद, संयुक्त सचिव सी.टी.आर. निर्मल कुमार और टीवीके करूर जिला सचिव मथियाझागन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
करूर हादसे ने देश को हिलाकर रख दिया
इस भगदड़ ने राज्य ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया कि कैसे एक सामूहिक समारोह कुछ ही सेकेंड में जानलेवा बन गया. करूर में हुई ये घटना कई सवाल तो खड़े करती ही है साथ ही सोचने पर भी मजबूर करती है कि आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों जाती हैं. वहीं, विशेषज्ञों का मानना है कि दहशत अक्सर गलत सूचना से शुरू होती है जिसमें एक अफवाह होती है. एक अचानक पैदा हुआ डर होता है. जो पूरी की पूरी भीड़ में भ्रम पैदा कर देता है.
भ्रामक जानकारियां भी पैदा करती हैं समस्याएं
इस मामले पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के डॉ. सूर्य प्रकाश गुप्ता ने कहा कि अगर कोई अफवाह, गलत जानकारी या भ्रामक जानकारी फैलती है, तो उससे भी समस्याएं पैदा होती हैं. अब लोग कुछ अफवाहों के फैलने से घबरा जाते हैं कि उन्हें खतरा हो सकता है. इसलिए आप जानते हैं, वे उस जगह से बाहर निकलने और एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं.
बहुत महत्वपूर्ण होते हैं संचार माध्यम
अब सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है. विशषज्ञों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें लाउडस्पीकरों के जरिए स्पष्ट निर्देश देना, मोबाइल फोन पर समय पर अलर्ट पहुंचाना और जमीनी स्तर पर लोगों को उचित मार्गदर्शन देना, ये सभी उपाय ऐसी त्रासदियों को रोकने में मददगार हो सकते हैं.
भीड़ नियंत्रण की बात नहीं, अब यह भीड़ प्रबंधन की बात है: पूर्व IPS डॉ. किरण बेदी
करूर भगदड़ पर पूर्व आईपीएस डॉ. किरण बेदी का कहना है कि तो आप कह सकते हैं, सिर्फ इतने लोगों को ही अनुमति है, इससे ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. मत आइए, मत आइए, कमजोर, बीमार या कमजोर लोगों को इस कार्यक्रम में मत लाइए और मुझे लगता है कि यही सबसे जरूरी है. यही संचार व्यवस्था है. प्रसारण, सोशल मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति, टेलीविजन संदेश, ये सब काम करते हैं.
हालांकि इन संचार माध्यमों पर अलर्ट देने के बावजूद कभी कभी भीड़ बेकाबू हो जाती है, ऐसे में सावधानी एक मात्र रास्ता बचता है और इसलिए आयोजकों को आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखकर भी पहले से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए और सुरक्षा बढ़ाने जैसे फैसलों पर भी फोकस करना चाहिए.
डॉ. किरण बेदी ने आगे कहा कि ये भीड़ नियंत्रण की बात नहीं है, अब यह भीड़ प्रबंधन है और अब यह सिर्फ कुछ भीड़ को नियंत्रित करने की बात नहीं है. यह पूरी तरह से इवेंट मैनेजमेंट है. उत्सव प्रबंधन, धार्मिक उत्सव कार्यक्रम प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन, राजनीतिक प्रबंधन भी है. और यह लगभग उन प्रबंधनों में से एक है, जहां कोई लोकप्रिय चेहरा भीड़ खींचने में सक्षम हो.
कुछ विशेषज्ञों का कहना है, हर एक त्रासदी एक ही सबक सिखाती है, कि पहले से सुरक्षात्मक तैयारी हर ऐसी घटना को टाल सकती है. आयोजकों को पिछली घटनाओं से सीखना, संचार माध्यमों में सुधार करना और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को मजबूत करना ही ऐसी घटनाओं को रोकना एकमात्र उपाय है.
नड्डा ने 8 सदस्यीय समिति का किया गठन
वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद हेमा मालिनी ने इस हादसे पर दावा किया कि करूर में तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख विजय की रैली के दौरान आयोजन स्थल के संकरा होने और कार्यक्रम के दौरान बिजली गुल हो जाने में ‘कुछ तो गड़बड़’ लगता ही है, क्योंकि ये बातें स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं. हेमा मालिनी 27 सितंबर को वेलुसामीपुरम में हुई भगदड़ से जुड़ी परिस्थितियों की जांच के लिए यहां आये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के आठ-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं. इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने करूर में हुई भगदड़ की जांच के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सांसदों की आठ सदस्यीय समिति गठित की है. समिति भगदड़ की परिस्थितियों की जांच करेगा और एक रिपोर्ट पेश करेगी.
सीएम स्टालिन ने दिए आदेश
राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने घटनास्थल का दौरा किया और आदेश देते हुए कहा कि अस्पताल घायलों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा.