गुरुग्राम : हरियाणा की मिलेनियम सिटी यानि सपनों का शहर गुरुग्राम जो अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है लेकिन यहां कि एक कड़वी हक़ीक़त ऐसी भी है जो इस खूबसूरत शहर के नूरानी चेहरे पर किसी बदनुमा दाग से कम नहीं है.

मानसून में "वेनिस" बन जाता है गुरुग्राम ! : इटली के वेनिस शहर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पानी के बीच बसा हुआ है और जहां की नावों पर बैठकर इसे घूमने का सपना लगभग हर किसी का होता है लेकिन अगर भारत में वेनिस देखना हो तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. बस मानसून के सीज़न में गुरुग्राम चले आइए, यहां आने पर आपको वेनिस शहर की अनुभूति ना हो तो बताइएगा. मानसून में गुरुग्राम में बारिश हुई नहीं कि शहर की सड़कों पर लबालब पानी भर जाता है. सड़कों पर पानी की लहरें उठती रहती है और सड़कों पर फर्राटे से दौड़ने वाली तमाम गाड़ियां हिचकोले खाते हुए नज़र आती है.

क्यों ज़रा सी बारिश में डूबने लगता है गुरुग्राम? (Etv Bharat)

डिज्नीलैंड का ख्वाब, तैर रहे सपने : गुरुग्राम में पिछले दिनों अमेरिका, फ्रांस की तर्ज पर डिज्नीलैंड बनाने की तैयारी चल रही है. गुरुग्राम को वो शहर कहा जाता है जहां सपने ऊंची-ऊंची उड़ान भरते हैं, लेकिन मानसून के मौसम में यहां जनाब सपने तैरने भी लग जाते हैं. मानसून के मौसम में यहां स्विमिंग पूल की कोई कमी नहीं होती है क्योंकि बारिश होते ही यहां की सड़कों पर जगह-जगह स्विमिंग पूल जितना पानी आपको जरूर दिख जाएगा जिसमें आप चाहे तो तैर भी सकते हैं. अगर आसमान से बरखा रानी बरस रही हो और अगर आप गुरुग्राम में गाड़ी चला रहे हैं तो मानिए कि आपकी शामत आ गई है. ऐसा लगेगा कि मानो सारी झीलें अचानक कहीं से सड़क पर प्रकट हो गई हो और उसकी लहरें आपकी गाड़ी को कहीं फेंक देने पर आमादा हो. बस आप को किसी तरह से लहरों से मुकाबला करते हुए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है.

गड्ढों से बचिएगा : वहीं अगर आप ज्यादा बहादुरी दिखाने लगे तो सावधान हो जाइए जनाब क्योंकि सड़कों पर पानी ही नहीं कई बार गड्ढे भी इस दौरान बन जाते हैं और सड़कें ऐसी धंस जाती है कि मानों आप किसी पहाड़ी इलाके में हो और भारी-भरकम ट्रक भी बीच सड़क पर इन गड्ढों में पलट जाता है. ऐसे में आम लोगों की क्या बिसात, गुरुग्राम वासी कई बार ऐसे हादसों के शिकार बन चुके हैं. कई लोग तो गुरु"ग्राम" को गुरु"ड्राउन" भी कहने लगे हैं क्योंकि जरा सी बारिश में ये डूबने जो लग जाता है.

गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क में बने गड्ढे में गिरा ट्रक (Etv Bharat)

शहर बढ़ता गया, पानी के स्त्रोत खत्म होते गए : गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत 500 से ज्यादा बड़ी देसी-विदेशी कंपनियों के कॉर्पोरेट दफ्तर भी इस शहर में हैं. इसलिए इसे साइबर सिटी भी कहा जाता है. लेकिन कांच की इमारतों से चकाचौंध होते गुरुग्राम शहर में ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं, इसकी वजहों पर आते हैं. तेज़ी से होते शहरीकरण ने गुरुग्राम में तालाबों पर असर डाला है जिसके चलते जल निकासी की व्यवस्था प्रभावित हुई है. गुरुग्राम जिला प्रशासन की साल 2018 की रिपोर्ट बताती है कि गुरुग्राम जिले में जहां साल 1956 में 640 जलनिकाय (WaterBody) थे, वहीं साल 2018 में ये संख्या घटकर 251 हो गई. साफ है कि गुरुग्राम शहर लगातार बढ़ता चला गया और पानी के सोर्स ख़त्म होते चले गए.

गुरुग्राम में सिकुड़ते वॉटर बॉडी (Etv Bharat)

ड्रेनेज सिस्टम पर सवाल : गुरुग्राम शहर में बारिश के चलते सड़कों पर जलजमाव होने की बड़ी वजह यहां का ड्रेनेज सिस्टम भी है. क्लाइमेट चेंज के चलते पूरी दुनिया पर असर पड़ा है, क्या गुरुग्राम इससे अछूता रह सकता है, जवाब है नहीं. बारिश दिनों-दिन तेज़ होती जा रही है. ऐसे में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम की काफी ज्यादा अहमियत है. साफ है कि अगर शहर में ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होगा तो सड़कों पर दिखने वाला पानी कहीं नज़र नहीं आएगा. लेकिन सरकार अपने लेवल पर लाख दावे करे, ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिशें करे लेकिन पूरे सिस्टम में प्रशासनिक लापरवाही घुन की तरह ऐसी रच-बस गई है कि क्या मजाल जो सरकार की मंशा को कामयाब कर डाले. नतीजा बारिश के बाद आज दिखने वाले गुरुग्राम के मौजूदा हालात.

गुरुग्राम में गायब ड्रेनेज ! (Etv Bharat)

ड्रेनेज इस इलाके में हो जाता है गायब : आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर का एक इलाका ऐसा है जहां तो ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है. जी हां सुनकर हैरानी हुई ना आपको लेकिन ये बिलकुल शाश्वत सत्य है. गुरुग्राम के सेक्टर 68 से सेक्टर 80 में ड्रेनेज नेटवर्क ही अभी तक नहीं है. वहीं सेक्टर 81 से 112 में 60 से 70 प्रतिशत एरिया में ही ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है. वहीं जहां कई इलाकों में ड्रेनेज नेटवर्क है भी, तो वहां घरों के निर्माण के चलते फेंके गए मलबे या अवैध अतिक्रमण के कारण ब्लॉकेज है.

गुरुग्राम के कई इलाकों में ड्रेनेज नहीं मौजूद (Etv Bharat)

हर साल एक जैसी तस्वीर : गुरुग्राम के नरसिंहपुर का इलाका ऐसा है जहां हर साल मानसून के सीज़न में ऐसा लगता है कि आप किसी तालाब के बीच से गुजर रहे हो. यहां ज़रा सी बारिश में पानी भर जाना आम बात है. इस बार भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जब नरसिंहपुर में बारिश होने से बीच सड़क दरिया बन गया और लोग वहां से गुज़रते नज़र आए. ऐसे में लग गया ट्रैफिक जाम जिसके चलते लोगों का दफ्तर आना-जाना मुश्किल हो गया. लेकिन लोगों को हो रही इस परेशानी की किसको क्या फिक्र. जनता है जनता का क्या, चुनाव का टाइम आने दीजिए देखा जाएगा. वैसे भी जनता की याददाश्त कमज़ोर होती है, चुनाव आते-आते सब भूल जाएगी.

सरकार का एक्शन प्लान : अब अगर सरकार के एक्शन प्लान की बात करें तो सरकार ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 से 75 के बीच स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बनाए जाने की बात कही गई है. वहीं द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी 112 से 115 स्टॉर्म वॉटर ड्रेन बनाने की बात कही गई है. नरसिंहपुर, ताऊ देवी लाल स्टेडियम, खांडसा चौक पर मास्टर स्टॉर्म ड्रेन बनाने का प्लान है. वहीं गुरुग्राम में जिन पॉइंट्स पर फ्लडिंग की शिकायत आती है, वहां पर इमरजेंसी वॉटर पंपिंग के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की योजना है. साथ ही जिन इलाकों में जलजमाव सबसे ज्यादा होता है, वहां पर हैवी ड्यूटी वॉटर पंप तैनात करने की योजना बनाई गई है. इसके अलावा 1 से 2 लाख लीटर कैपेसिटी वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को पार्कों और ग्रीन बेल्ट इलाकों में बनाने का प्लान है जिससे सड़कों पर जमा पानी ज़मीन के अंदर चला जाए और ग्राउंड वॉटर लेवल को रिचार्ज करे.

गुरुग्राम के जलजमाव पर एक्शन प्लान (Etv Bharat)

गुरुग्राम के लोगों की राय जानिए : गुरुग्राम शहर में टैक्सी चलाने वाले सरदार जी कहते हैं कि वे कई सालों से गुरुग्राम में टैक्सी चला रहे हैं, ज़रा सी बारिश में पानी भर जाता है. बहुत दिक्कत होती है. दो-दो घंटे के लिए वे फंस जाते हैं. सरकार को इसका कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए. वहीं गुरुग्राम की रहने वाली अनु भी ऐसे ही एक जलजमाव के चलते फंस गई. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गुड़गांव का नाम सही रखा गया है. ये एक तरह से गांव ही है. जिसने भी गुड़गांव का नाम रखा, सही रखा है. वॉटर लॉगिंग के चलते लोग यहां फंसने को मजबूर है.

गुरुग्राम में जलजमाव पर टैक्सी ड्राइवर का दर्द (Etv Bharat)

गुरुग्राम में जलजमाव पर स्थानीय निवासी का तंज (Etv Bharat)

सूरत बदलने की कोशिश करते मेजर जनरल : वहीं गुरुग्राम में रहने वाले मेजर जनरल वाईपीएस मोर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं. गुरुग्राम के मौजूदा हालातों से वे काफी ज्यादा दुखी है और उनकी कोशिश है कि शहर की सूरत बदलनी चाहिए. इसलिए वे जब मॉर्निंग राइड के दौरान सड़कों पर निकलते हैं तो गुरुग्राम की सड़कों पर नजर आने वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर स्थानीय प्रशासन को जगाने की अपने तरफ से कोशिश करते हैं. ऐसे ही एक पोस्ट में उन्होंने बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर हुए जलजमाव के बारे में बताते हुए लिखा कि " ये सड़क का एक ऐसा हिस्सा है, जिसकी पिछले पांच सालों में कभी मरम्मत नहीं हुई. रोमांच, बाधाओं को पार करना और ड्राइविंग का अनुभव एक ही जगह पर. गुड़गांव आपको किसी भी आधुनिक शहर से कहीं ज़्यादा देता है!"

केंद्रीय मंत्री की फटकार : गुरुग्राम से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मानसून सीज़न आने से पहले 21 मई 2025 को गुरुग्राम में होने वाले जलभराव की समस्या को लेकर अफसरों को फटकार लगा चुके हैं. उन्होंने कहा था कि " इस तरह की समस्या के कारण सरकार और शहर कि फज़ीहत इंटरनेशनल लेवल पर होती है लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही तो तब तय करे जब अधिकारियों के यहां से ट्रांसफर नहीं हो. उन्होंने अधिकारियों से मानसून की तैयारी करने के लिए भी कहा था. लेकिन देखिए इस बार भी वही हाल, शायद अफसरों पर केंद्रीय मंत्री की फटकार का भी कोई असर नहीं होता है.

केंद्रीय मंत्री की फटकार (Etv Bharat)

देश की संसद तक पहुंचा मामला : गुरुग्राम में ज़रा सी बारिश में जलभराव की समस्या ने जब सुर्खियां बटोरी तो सियासत भी इस मामले में एक्टिव हो गई और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस मामले को संसद में उठा दिया. दीपेंद्र हुड्डा ने गुरुग्राम में जलभराव की समस्या का जिक्र करते हुए केंद्रीय शहरी और आवास मंत्री मनोहर लाल से सवाल पूछे. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक प्रमुख कॉर्पोरेट केंद्र है, जहां के नागरिक जलभराव, सीवरेज और साफ-सफाई जैसी गंभीर शहरी समस्याओं का सामना करते हैं, सरकार इसके बारे में क्या कर रही है.

खट्टर के जवाब पर साधा निशाना : इस पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जवाब आया कि गुरुग्राम में भारी बारिश के दौरान जलभराव के अलावा बुनियादी ढांचे की कोई समस्या नहीं है. खट्टर ने हरियाणा सरकार की दी गई जानकारी का हवाला देते हुए ये बातें कही. साथ ही उन्होंने कहा कि जल एवं स्वच्छता राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं. उन्होंने शायर अदम गोंडवी की शायरी का जिक्र करते हुए कहा कि "तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है". उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि मिलेनियम सिटी को बीजेपी सरकार ने सिंक सिटी बना डाला है जहां जरा सी बारिश में जलभराव होता है और लोगों की मौतों की ख़बरें भी आती है.

दीपेंद्र हुड्डा ने कसा तंज (Etv Bharat)

सीएम ने किए सुधार के दावे : वहीं गुरुग्राम में जल भराव की स्थिति को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि गुरुग्राम में पहले से काफी ज्यादा सुधार हुआ है. गुड़गांव एक डेवलपिंग शहर है. बहुत सारे ऑफिस गुरुग्राम में आ गए हैं. गुरुग्राम में कोई मकान बना रहा है तो वेस्ट भी वहीं डाल देता है. जब कोई शहर डेवलपिंग सिटी होता है तो वहां हमें कुछ समय के लिए दिक्कतें होती है, क्योंकि वो बढ़ रहा है. हरियाणा का हार्ट है गुरुग्राम. विश्व के मानचित्र पर ये एक अच्छी सिटी बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं. समय लगता है. सुधार है धीरे-धीरे. कुछ लोग टीका-टिप्पणी करते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि क्या-क्या सुधार हुए हैं. उन्हें गहराई में जाकर देखना चाहिए. हमारे अधिकारी लगे हुए हैं. पहले जहां बारिश का पानी 15 दिन तक रुका रहता था लेकिन अब महज तीन-चार घंटे में ही पानी उतर जाता है. बारिश अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता. प्राकृतिक आपदा को तो कोई रोक नहीं सकता है.

गुरुग्राम के जलभराव पर क्या बोले नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

बढ़ता गया कॉन्क्रीट जंगल, घटता गया पानी : ईटीवी भारत ने इस समस्या को समझने के लिए हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर डॉ. शिवसिंह रावत से बात की. उन्होंने गुरुग्राम में जलभराव पर बोलते हुए कहा कि 1980 से पहले गुरुग्राम एक गांव था, जहां वर्षा का जल घाटा लेक और बादशाहपुर ड्रेन के जरिए यमुना नदी तक पहुंचता था. लेकिन साल 1990 के बाद शहर का बेतरतीब विकास हुआ, जिससे पारंपरिक जल निकासी प्रणाली समाप्त हो गई. बिल्डर्स और HSVP (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण) द्वारा अनियोजित निर्माण के चलते प्राकृतिक झीलों पर अतिक्रमण हुआ और ड्रेनेज सिस्टम की अनदेखी की गई. इसके साथ ही कॉन्क्रीट के बढ़ते जंगल ने वर्षा जल को धरती में समाने से ही रोक दिया, जिससे भूजल स्तर में भारी गिरावट आई.

गुरुग्राम में आखिर क्यों बढ़ा जलजमाव ? (Etv Bharat)

रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए : उन्होंने गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए समाधान बताते हुए कहा कि सरकार को जगह-जगह और खास तौर पर जलजमाव वाले पॉइंट्स पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना चाहिए जिससे बारिश का पानी सीधे ज़मीन में जा सकेगा, वहीं सड़कों पर जमा होने वाले पानी से लोगों को निजात मिल सकेगी. इसके अलावा पुराने जलाशयों का पुनर्विकास करने की जरूरत है ताकि बारिश के पानी को इन जलाशयों में स्टोर किया जा सके और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के साथ ये गर्मी के दिनों में लोगों की प्यास को भी बुझा सके. उन्होंने आगे कहा कि जहां तक शहर में ड्रेनेज प्रॉब्लम्स का सवाल है तो इसके लिए नगर निगम और GMDA (Gurugram Metropolitan Development Authority) में ड्रेनेज एक्सपर्ट्स की नियुक्ति होनी चाहिए और अनुभवी अफसरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपकर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मानसून की जोरदार बरसात के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए.

जागरुकता है जरूरी : इसके अलावा शहर में बढ़ते कॉन्क्रीट के जंगल के बीच ग्रीन ज़ोन और ओपन एरिया को भी बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए जिससे शहर का संतुलित विकास हो सके. वहीं शहर के लोगों को भी जागरुक करने की जरूरत है जिससे जिससे वे जगह-जगह पर कूड़ा ना फेंके और निगम की ओर से घर से रोजाना निकलने वाले कचरे को कलेक्ट करने के इंतज़ाम हो क्यों कई बार कूड़ा ज्यादा जमा होने से भी नालियों के ब्लॉकेज होने की समस्या होती है जिससे सड़कों पर जलजमाव की समस्या भी बढ़ सकती है. साथ ही बारिश से पहले नालियों और ड्रेनेज में जमे गाद की वक्त रहते सफाई हो ताकि बारिश के दिनों में पानी नालियों/ड्रेनेज में रुके नहीं. साथ ही शहर के जिन इलाकों में ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, वहां ड्रेनेज बनाए जाने की दरकार है. लेकिन सबसे ज्यादा इच्छाशक्ति की जरूरत है क्योंकि अगर इच्छाशक्ति होगी तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है और गुरुग्राम को जलजमाव और कूड़े की समस्या से आज़ादी दिलाई जा सकेगी.

अब अप्रैल 2026 तक समाधान का दावा : वहीं गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा ने 11 अगस्त को बैठक की और शहर के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. मेयर ने इस दौरान कहा कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज प्रबंधन के लिए निगम ठोस कदम उठा रहा है. वहीं गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा कि शहर की नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार जारी है. उन्होंने बताया कि सीवरेज मॉनिटरिंग सेल ने 40 क्षेत्रों की पहचान की है, जहां चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2026 तक सीवरेज समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा. इसके साथ ही, नागरिकों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक और मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है.

गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनेगी : गुरुग्राम में ज़रा सी बारिश से मौजूदा हालात तो आपने देखे और सियासतदानों के बोल वचन भी आपने सुने. इस बीच हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और डिज्नीलैंड बनाने की तैयारी है. गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे के किनारे दुबई और सिंगापुर वाली सुविधाओं के साथ 1003 एकड़ में गुरुग्राम ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी जिसका दायरा सेक्टर 36B, 37A और 37B तक फैला हुआ है. पहले चरण में सिटी के लिए 587 एकड़ में काम हो रहा है. गुरुग्राम ग्लोबल सिटी के पहले चरण का काम जनवरी 2026 तक पूरा होने का अनुमान है. दावा किया गया है कि इससे 5 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा.

गुरुग्राम ग्लोबल सिटी की खासियत (Etv Bharat)

गुरुग्राम में डिज्नीलैंड थीम पार्क बनेगा: वहीं गुरुग्राम के पास मानेसर में डिज्नीलैंड थीम पर आधारित पार्क बनाने की योजना है जिसके लिए 500 एकड़ ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया है. माना जा रहा है कि इस परियोजना से मानेसर, धारूहेड़ा, भिवाड़ी और रेवाड़ी के रियल एस्टेट में तेजी आएगी. साथ ही ये पार्क रोज़गार के मौके पैदा करेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. पूरे एनसीआर से लोग आसानी से यहां आ सकेंगे. दिल्ली हवाई अड्डे से भी ये पार्क नज़दीक होगा. साथ ही ये पार्क अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा. दोनों प्रोजेक्ट्स हरियाणा सरकार के लिए काफी ज्यादा अहम है लेकिन गुरुग्राम की मौजूदा तस्वीरें बताती है कि जिन वजहों से शहर की साख पर बट्टा लग रहा है, उन्हें भी जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है वर्ना कितने ही अच्छे प्रोजोक्ट्स शहर में क्यों ना आ जाए, चकाचौंध के बीच शहर की सुंदरता पर एक काला दाग़ हमेशा बना रहेगा.

गुरुग्राम में बनेगा डिज्नीलैंड (Etv Bharat)

क्या कभी बदलेगी गुरुग्राम की तस्वीर ? : गुरुग्राम नगर निगम का वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 1571 करोड़ का बजट है लेकिन गुरुग्राम के हालात ऐसे हैं जो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते. साल दर साल यहां पर एक जैसी तस्वीरें ही देखने को मिलती है. गुरुग्राम आज जो है, वो एक दिन में नहीं बना है. जब ऊंची-ऊंची गगनचुंबी इमारतें आसमान छूने को बेताब होने लगी, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे ज़मीन पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास मानो थम सा गया जिसके चलते आज सड़कों पर स्विमिंग पूल वाले हालात बन रहे हैं. आकाश छूती कांच की गगनचुंबी इमारतें तो अपनी हाइट पर इतरा रही होती हैं और देखने वाले बस देखते रह जाते हैं, वहीं यहां का सीवरेज सिस्टम शहर की खूबसूरती को डुबोने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है. नेताओं के वादों और हकीकत के बीच फिलहाल इतना ज्यादा गैप है कि गुरुग्रामाइट्स उस दिन का वेट कर रहे हैं जब उन्हें यूं डूबते-डूबते अपनी मंज़िल तक ना पहुंचना पड़े.

"मिलेनियम सिटी" की राह में रोड़े (Etv Bharat)

