नई दिल्ली: इस कमरे में कभी आज़ादी के मतवालों की आखिरी सांसें गूंजी थीं, या सिर्फ पुली से खाना लाया गया ? दिल्ली विधानसभा में फांसी घर है या नहीं, इस सवाल पर इस वक्त राजधानी में सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है. दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में मौजूदा सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी ने फांसी घर का मुद्दा छेड़ा और इसकी मौजूदगी की नींव को निराधार, अप्रमाणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ वाला बताया.

मंगलवार को खबर आई कि दिल्ली विधानसभा के बेसमेंट में मौजूद अंधेरी जगह जिसे AAP कार्यकाल में फांसी घर का नाम दिया गया था उसे हटाने की तैयारी की जा रही है. बुधवार को दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल पर सवाल उठाए और कहा कि फांसी घर जैसी कोई जगह कभी विधानसभा में थी ही नहीं. उन्होंने AAP पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने और गलत इतिहास पेश करने के आरोप लगाए. अब जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए 'फांसी घर' की कहानी आखिर है क्या. देखिए ईटीवी भारत के संवाददाता आशुतोष झा की ये खास रिपोर्ट

अचानक कैसे उठा 'फांसी घर' का मुद्दा

हालांकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी एजेंडा में इसका कोई जिक्र नहीं था. सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को अचानक विधानसभा के मुख्य सचेतक व बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने परिसर के एक हिस्से में पिछली सरकार द्वारा बनाए गए फांसी घर को लेकर एतराज जताया. उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी इस इमारत में नहीं था. ना ही कहीं भी इसके निर्माता (अंग्रेजों) ने जिक्र किया है. दूर-दूर तक इसका कोई सबूत नहीं है. ऐसे में पिछली सरकार ने क्यों इस ऐतिहासिक इमारत से जुड़ें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है. इस पर सदन को फैसला लेना चाहिए. बस फिर क्या था सत्ता पक्ष की तरफ से अन्य विधायकों ने भी इस पर दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग कर डाली. नतीजा रहा की विधानसभा की इमारत में जिस हिस्से को फांसी घर बताया जा रहा है सुर्खियों में बन गई.

दिल्ली में नई पॉलिटिकल वॉर-फांसी घर या टिफिन रूम? (SOURCE: ETV Bharat)

इतिहास की परतें: दावा और उद्घाटन

दिल्ली विधानसभा के एक पुराने तहखाने में मौजूद कमरे को लेकर आज दिल्ली की राजनीति, इतिहास और धरोहर की सोच आमने-सामने खड़ी है. सवाल है क्या यह कमरा ब्रिटिश हुकूमत के दौर का 'फांसी घर' था, या महज एक ‘टिफिन रूम’, जहां से ऊपर बैठे अधिकारियों को खाना भेजा जाता था?.

दिल्ली विधानसभा में 'फांसी घर' (SOURCE: ETV Bharat)

AAP सरकार ने किया था दावा-विधानसभा में मौजूद है एक 'फांसी घर'

साल 2021 में जब दिल्ली आम आदमी पार्टी की सत्ता थी तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने दावा किया कि विधानसभा परिसर में एक ब्रिटिश-कालीन सुरंग और फांसी घर मिला है. उनका कहना था कि इस सुरंग का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त रूप से लाने के लिए होता था और तहखाने में उन्हें फांसी दी जाती थी. उन्होंने सदन में प्रस्ताव लाकर इसे फांसी घर का नाम दिया और विधानसभा सचिवालय द्वारा स्वीकृत फंड से इस हिस्से का सौंदर्यीकरण किया गया. साल 2022 में 9 अगस्त को इस ‘फांसी घर’ का तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने औपचारिक उद्घाटन किया गया और इसे “शहीदों का फांसी घर” घोषित कर दिया.

पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था 'फांसी घर' का उद्घाटन (SOURCE: ETV Bharat)

ETV भारत को पूर्व स्पीकर रामनिवास गोयल ने दिया था इंटरव्यू

14 दिसंबर 2021 को ETV भारत की टीम ने तत्कालीन विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने फांसी घर की खोज के बारे में बताया. पूरा इंटरव्यू.

रामनिवास गोयल ने बताया था कि दिल्ली विधानसभा परिसर में एक पुरानी सुरंग के बाद अब एक फांसी घर मिला है. कहा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को यहां क्रूरता के साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था. उन्होंने बताया कि इसकी और तफ्तीश करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि लोग अक्सर चर्चा करते थे कि दिल्ली विधानसभा में एक फांसी घर भी है. उन्होंने कहा कि जब यहां पर पिछले दिनों सुरंग मिली तो इस बात को और बल मिला कि यहां पर फांसी घर भी है. फांसी घर को ढूंढने के लिए पिछले कई महीनों से प्रयासरत थे लेकिन पिछले दिनों चुनाव, कोविड-19 के कारण इस सब में विलंब हुआ.

दिल्ली विधानसभा में AAP सरकार के कार्यकाल में फांसी घर का हुआ सौंदर्यीकरण (SOURCE: ETV Bharat)

यह फांसी घर एक सदी पुराना ढांचा लग रहा है. उन्होंने बताया कि इसमें एक साथ दो लोगों को लटकाए जाने के लिए गरारी लगी हुई है. साथ ही कहा कि फांसी घर की और तफ्तीश करने के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी. जिससे इस पूरे जगह की सटीक जानकारी मिल सके. विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि पूरी विधानसभा में यही एक इमारत दो मंजिला है. दूसरी मंजिल पर जाने के लिए गोल काफी पतली लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है.

मानसून सत्र में बीजेपी की एंट्री, पुरानी फाइलें और नया तर्क

अब तीन साल बाद वर्ष 2025 में विधानसभा अध्यक्ष बने बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मामले की जांच करवाई. नेशनल आर्काइव्स से प्राप्त नक्शों और दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने बताया कि यह कोई फांसीघर नहीं, बल्कि एक टिफिन रूम था. उसमें लगी पुली का प्रयोग खाना ऊपर-नीचे भेजने के लिए होता था, कैदियों को नहीं. साथ ही सुरंग भी महज़ एक वेंटिलेशन डक्ट थी, न कि कोई गुप्त मार्ग. नक्शे में ये जगह टिफिन रूम है. इस कमरे में लकड़ी की लिफ्ट को फांसी का फंदा और ट्रेप डोर बताया गया जबकि वह भोजन लाने-ले जाने के लिए बनाई गई थी.

दिल्ली विधानसभा में पेश नक्शे में दिखाया गया टिफिन रूम (SOURCE: ETV Bharat)

सीएम रेखा गुप्ता ने की FIR की मांग

विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि मौजूदा डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट का कमरा नक्शे में वायसराय रूम के नाम से दर्ज है और बाकी कमरे मेंबर्स रूम और स्मोकिंग रूम जैसे नामों से हैं. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तो विधानसभा परिसर के जिस हिस्से को फांसी घर करार दिया गया, ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग कर दी है.

दिल्ली विधानसभा के नीचे सुरंग के रास्ता का दावा (SOURCE: ETV Bharat)

दिल्ली विधानसभा के नीचे से लालकिले तक सुरंग का किया गया था दावा (SOURCE: ETV Bharat)

आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत मिटा रही है. AAP नेता व विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी का कहना है कि दिल्ली विधानसभा दिल्ली के लोगों की परेशानी और समस्या हल करने के लिए है, ना कि विधानसभा के स्पीकर और बीजेपी के व्यर्थ के मुद्दों पर समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, जिस पर विधायकों के पास कोई योग्यता ही नहीं है. अगर सरकार को 'फांसी घर' पर चर्चा करनी है तो एक कमेटी बनाए. उस कमेटी में इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट को शामिल करे. वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का "राजनीतिक ड्रामा" करार देती है और कहती है कि ऐतिहासिक तथ्यों के बिना जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह किया गया.इतिहासकार इस मामले में स्पष्ट राय रखते हैंऐसे ऐतिहासिक दावों की पुष्टि केवल गहराई से की गई शोध और पुरातात्विक सर्वेक्षण से ही की जानी चाहिए.

दिल्ली विधानसभा के पूर्व सचिव और संविधान विशेषज्ञ एसके शर्मा ने ETV Bharat से बातचीत में कहा कि विधानसभा जिस इमारत में है इसका निर्माण नक्शे के अनुसार हुआ है. ब्रिटिश वास्तुकार ई. मोंटेग्यू थॉमस द्वारा अर्द्ध चंद्रकार डिज़ाइन इसकी खूबसूरती है. इस इमारत का जो नक्शा है वह नेशनल आर्काइव में सुरक्षित है. नक्शे में हर हिस्से को चिन्हित किया गया है. राजनीतिक इच्छाओं के आधार पर कोई भी स्थान "शहीद स्थल" नहीं बन सकता.

क्या है दिल्ली विधानसभा का इतिहास

विधानसभा आज जिस इमारत में स्थित है इसका इतिहास 11 दिसंबर 1911 का है, जब किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक दरबार में, भारत के तत्कालीन वायसराय ने शाही राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी. इस कारण 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों के तहत पुनर्गठित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए एक नए सचिवालय और परिषद कक्ष का निर्माण आवश्यक हो गया था. वर्तमान विधानसभा कक्ष का निर्माण 1912 में हुआ था और ठेकेदार फ़कीर चंद की देखरेख में रिकॉर्ड आठ महीने की अवधि में पूरा हुआ था. ब्रिटिश वास्तुकार ई. मोंटेग्यू थॉमस द्वारा डिज़ाइन किया गया यह भवन शुरू में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था और बाद में 1919 के बाद इसमें केंद्रीय विधान सभा का कार्यालय स्थापित किया गया.

टिफिन रूम के नीचे ही बताया गया 'फांसी घर' (SOURCE: ETV Bharat)

इतिहास और सियासी प्रतिष्ठा का मुद्दा बना 'फांसी घर'

कुल मिलकर अब यह विवाद अब केवल एक कमरे का नहीं रहा, यह इतिहास और राजनीति की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है. जवाब शायद तहखाने की उन दीवारों में है जो अब भी मौन हैं, लेकिन विवाद कोलाहल में घिरी हैं.

AAP ने की इतिहास के साथ छेड़छाड़- मंत्री सिरसा

'आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में दिल्ली विधानसभा के इतिहास को बदलने की कोशिश की है विधानसभा परिसर में जिस हिस्से में टिफिन घर था वहां लगी लिफ्ट को फैंसी घर बढ़कर उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है जबकि दस्तावेज में स्पष्ट है कि यह टिफिन घर के रूप में यहां पर लकड़ी के छोटे से लिफ्ट के जरिए तब ब्रिटिश काल में ऊपर खाना पहुंचाने का काम किया जाता था इतना ही नहीं आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान कई दफा इस विधानसभा के बारे में कहा गया कि यहां पर भगत सिंह ने इसी असेंबली में बम फेंका था या सरासर गलत है उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ की है- - मनजिंदर सिंह सिरसा, मंत्री दिल्ली सरकार

" यह विषय मेरे ध्यान में तब आया जब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि इस विधानसभा में फांसी घर भी है. वह ले जाकर उन्हें दिखाया भी था. बल्कि कई सदस्यों को भी दिखाया था और बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस फांसी घर का उद्घाटन हुआ था. इसे एक स्मारक के रूप में दिखाया गया. तो हम उत्सुक हुए कि विधानसभा परिसर में फांसी घर भी है. लेकिन पिछले दिनों जब इस विधानसभा के सभी कागजात देखे गए, पड़ताल चल रही थी तो वर्तमान अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को एक नक्शा हाथ लगा, जो वर्ष 1911 का तैयार किया हुआ है. विभाग के द्वारा पास किया हुआ नक्शा और इस नक्शा के आधार पर इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था. उस नक्शे में उस फांसी घर में की जो बात कर रहे थे वह टिफिन रूम था और वह जो पतली सीढ़ी बनी हुई है और एक लिफ्ट लकड़ी की बनी हुई है. जिसमें टिफिन रखकर ऊपर खिंचा जाता था. उसे उन्होंने फांसी घर बता दिया. इसलिए हमें लगा इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए और हमने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया- अभय वर्मा, मुख्य सचेतक दिल्ली विधानसभा



दिल्ली विधानसभा में फांसी घर की प्रमाणिकता पर बुधवार को सदन में खूब घमासान हुआ. स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायकों से फांसी घर पर प्रमाण मांगे. विधायक संजीव झा ने दावा किया कि फांसी घर विधानसभा परिसर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो तीन मंजिला है. इस पर स्पीकर ने उनसे इतिहासकारों के प्रमाण मांगे. संजीव झा का दावा है कि इस कमरे को खुलवाने में कुछ कंचे, कुछ जूते कुछ रस्सियां मिली, जो साबित करती है कि वहां फांसी हुई है. इस मुद्दे पर सदन में लंबी बहस छिड़ी रही. हो हल्ले के बीच नेता प्रतिपक्ष आतिशी को मार्शल आउट कर दिया गया. जिसके बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन में विधानसभा का नक्शा पेश ये बताया कि आम आदमी पार्टी ने जिसे फांसी घर बताया था दरअसल वो एक तरह से इतिहास के खिलवाड़ था.

आज तय होगा 'फांसी घर' सही या केवल मनगढंत कहानी

आज दिल्ली विधानसभा में बीजेपी सरकार फांसी घर पर फैसला करने जा रही है कि विधानसभा में मौजूद इस जगह को फांसी घर कहा जाए या टिफिन रूम या कुछ और फिलहाल सभी की नजरें सदन की कार्यवाही पर है. आज 'फांसी घर' पर फैसला है.

