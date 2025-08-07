सुरभि गुप्ता

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक बार फिर अपने पुराने नियम को मजबूत किया है, जिसके तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए छात्रों की न्यूनतम 75% उपस्थिति अनिवार्य है.

इस संबंध में 6 अगस्त को जारी एक परिपत्र में, सीबीएसई ने सभी संबद्ध स्कूलों को इन नियमों को लागू करने और उचित रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया है ताकि छात्रों की अयोग्यता और यहां तक कि स्कूल की संबद्धता को भी रोका जा सके.

नियम क्या कहता है?

सीबीएसई परीक्षा उपनियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए सभी छात्रों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है. इसमें छूट केवल असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है (जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करना या कोई बहुत गंभीर कारण), और वह भी केवल तभी जब आवश्यक दस्तावेज पहले से प्रस्तुत किए गए हों.

सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने स्कूलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में कहा, "अनिवार्य 75% उपस्थिति की आवश्यकता के मानदंड और इस मानदंड को पूरा नहीं करने वाले छात्रों के अयोग्य होने के जोखिम के बारे में सभी छात्रों और अभिभावकों को सूचित किया जाना चाहिए."

उन्होंने आगे कहा कि, "यदि कोई छात्र चिकित्सा या किसी अन्य कारण से छुट्टी पर है तो उसे छुट्टी के लिए आवेदन करते समय छुट्टी और उचित चिकित्सा और अन्य दस्तावेजों के साथ स्कूल में आवेदन करना होगा."

अब यह सुदृढ़ीकरण क्यों?

हाल के वर्षों में, खासकर कोविड-19 महामारी के बाद ऑनलाइन शिक्षा और स्व-अध्ययन सामान्य हो जाने के बाद छात्रों द्वारा कक्षाओं को छोड़ने के मामले बढ़ रहे हैं.

कक्षा 10 और 12 के कई छात्र, विशेष रूप से वे जो NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग संस्थानों में नामांकित हैं, अक्सर स्कूल से अनुपस्थित रहते हैं. वह यह मानकर चलते हैं कि स्कूल उनकी उपस्थिति की कमी को पूरा कर देंगे.

दिल्ली के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "उपस्थिति का नियम एक औपचारिकता बनता जा रहा था. छात्र केवल प्री-बोर्ड या प्रैक्टिकल के दौरान ही आते थे. यह सर्कुलर एक चेतावनी है."

सीबीएसई ने चेतावनी दी है कि वह उपस्थिति रिकॉर्ड की जांच के लिए औचक निरीक्षण कर सकता है. अगर कोई विसंगति पाई जाती है, तो स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें उनकी संबद्धता रद्द करना और गंभीर दंड भी शामिल है.

पत्र में कहा गया है, "यदि उपस्थिति रजिस्टर अधूरा पाया गया या उसमें छेड़छाड़ की गई तो बोर्ड छात्रों को परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर सकता है."

छात्र और अभिभावक की प्रतिक्रियाएं

नए निर्देश से छात्रों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई हैं. गुरुग्राम के 12वीं कक्षा के छात्र अर्जुन मल्होत्रा ने कहा, "मैं अपनी जेईई की कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और हफ़्ते में सिर्फ दो बार स्कूल जा रहा था. अब मुझे चिंता है कि शायद मुझे बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति न मिले. मुझे तुरंत स्कूल से बात करनी होगी."

कुछ अभिभावकों के लिए यह नियम कठोर लेकिन आवश्यक लगता है. नोएडा में दसवीं कक्षा के एक छात्र की मां प्रिया शर्मा ने कहा, "बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल जाना वैकल्पिक नहीं मान सकते क्योंकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन मैं चाहती हूं कि स्कूल कोचिंग शेड्यूल के साथ तालमेल बिठाने में ज़्यादा लचीले हों."

अन्य लोग नियम की कठोरता की अधिक आलोचना करते हैं. बेंगलुरु की एक अभिभावक निकिता राव ने कहा, "अगर किसी छात्र को सचमुच स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य के लिए छुट्टी की जरूरत हो, तो क्या होगा? ऐसे मामलों में 75% के नियम में ढील दी जानी चाहिए, खासकर जब अंक और बोर्ड बच्चे का भविष्य तय करते हों."

स्कूलों को क्या करना चाहिए, सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है

दैनिक उपस्थिति रजिस्टर बनाए रखें, उसे अपडेट करें तथा कक्षा अध्यापकों और स्कूल प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित करें.

सुनिश्चित करें कि निरीक्षण के लिए रिकार्ड आसानी से उपलब्ध हों.

उपस्थिति में कमी के बारे में छात्रों और अभिभावकों को लिखित रूप से पहले ही सूचित करें.

बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपस्थिति सारांश प्रस्तुत करें.

कानूनी छूट, लेकिन केवल दस्तावेजों के साथ

बोर्ड 25% तक की छूट देता है, लेकिन केवल तभी जब इसका समर्थन साक्ष्यों से हो. इसमें शामिल हैं

चिकित्सा प्रमाण पत्र

आयोजनों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र

परिवार में मृत्यु या गंभीर बीमारी

अन्य “वास्तविक कारण”, जिनका मूल्यांकन मामले-दर-मामला आधार पर किया जाता है.

