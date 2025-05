ETV Bharat / bharat

एडटेक बूम छात्रों के लिए कितना कारगर, जानें एक्सपर्ट की राय... - HOW USEFUL EDTECH BOOM FOR STUDENTS

एडटेक बूम छात्रों के लिए कितना कारगर. ( Etv Bharat (Representative Image) )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 21, 2025 at 11:29 AM IST 5 Min Read

नई दिल्ली: भारत शिक्षा में एआई और एडटेक नवाचारों को तेजी से अपना रहा है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हम बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं या फिर वास्तविक शिक्षा के स्थान पर नवीनतम आकर्षक विकर्षणों को लाकर बच्चों को न सीखने के लिए खर्च कर रहे हैं? गौर करें तो महामारी से पहले, ऑनलाइन शिक्षा के लिए जोर दिया जा रहा था. हालांकि, महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा को सुर्खियों में ला दिया है. तब से, बायजू, वेदांतु और व्हाइटहैट जूनियर जैसे एआई-संचालित शिक्षण ऐप पूरे देश में लाखों बच्चों के लिए उपलब्ध कराए गए. और ये आज जानेमाने उत्पाद बन गए हैं. वे सीखने के व्यक्तिगत और अनुकूली तरीकों की एक सूची पेश करने का दावा करते हैं. हालांकि, कई मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और बाल विकास विशेषज्ञ बच्चों को स्क्रीन के लंबे समय तक संपर्क में रखने से होने वाले अनपेक्षित परिणामों के बारे में चेतावनी दे रहे हैं. उदाहरण के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (NIMHANS) के शोध के अनुसार, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे डिजिटल थकान के साथ स्क्रीन की लत के कारण व्यवहार संबंधी समस्याओं और ध्यान अवधि में भारी कमी की रिपोर्ट कर रहे हैं. चूंकि छात्र अपने शिक्षकों या साथियों की तुलना में स्क्रीन के साथ अधिक समय बिता रहे हैं, इसलिए बच्चे लेखन, समझ और आलोचनात्मक सोच जैसे मूल संज्ञानात्मक और भावनात्मक कौशल खो रहे हैं. दिल्ली के केआईआईटी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. संगीता भाटिया ने ईटीवी भारत को दिए इंटरव्यू में कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे स्क्रीन पर समय बिता रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सीख रहे हैं. हम अक्सर मान लेते हैं कि ऐप का इस्तेमाल करने का मतलब है विषय को समझना, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता. असली सीख तब होती है जब बच्चे सवाल पूछते हैं, चिंतन करते हैं और जो सीख रहे हैं उससे जुड़ते हैं." भाटिया ने सक्रिय शिक्षण के साथ डिजिटल उपकरणों के सम्मिश्रण के महत्व पर जोर दिया. "कई एडटेक प्लेटफ़ॉर्म बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं, लेकिन रुचि समझ के समान नहीं है. एक बच्चा किसी पाठ पर क्लिक कर सकता है, लेकिन कौन जांचता है कि उसने वास्तव में अवधारणा को समझा है या नहीं? विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, बिना किसी सहायता के स्क्रीन टाइम सीखना और भी कठिन बना सकता है." मानो यह पर्याप्त नहीं था, विशेषज्ञ इस वास्तविकता पर भी चर्चा करते हैं कि डिजिटल विभाजन ने पहले से ही असमान शिक्षा को और बढ़ा दिया है. जबकि विशेषाधिकार प्राप्त परिवार इंटरनेट सेवा या नवीनतम उपकरणों और हाई-टेक उत्पादों की प्रीमियम सदस्यता वहन कर सकते हैं. कम आय वाले और ग्रामीण परिवारों के छात्र अक्सर मोबाइल फोन साझा करते हैं और असंगत इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर होते हैं. लड़कियां असमान रूप से प्रभावित होती हैं. अक्सर सीमित उपकरणों वाले घरों में डिजिटल संसाधनों तक पहुंच खोने वाली पहली लड़कियां होती हैं.

साथ ही, एडटेक का व्यवसाय मॉडल, जो जुड़ाव के मापदंडों और अभिभावकों की चिंता से प्रेरित है. बच्चों की डेटा गोपनीयता के बारे में सवाल उठाता है. मजबूत सरकारी विनियमन के अभाव में, प्लेटफ़ॉर्म अक्सर बिना किसी सूचित सहमति या पर्याप्त सुरक्षा उपायों के व्यक्तिगत और व्यवहार संबंधी डेटा एकत्र करना जारी रखते हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर (डॉ) चारु मल्होत्रा ​​ने कहा, "हमें स्क्रीन टाइम को वास्तविक सीखने से भ्रमित नहीं करना चाहिए." "ऐप पर टैप करना और स्वाइप करना समझ की गारंटी नहीं है. कई एडटेक प्लेटफ़ॉर्म गहराई से ज़्यादा जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सीखना मनोरंजन में बदल जाता है. जबकि तकनीक एक शक्तिशाली सहायता हो सकती है. इसे शिक्षक का समर्थन करना चाहिए, न कि उसकी जगह लेना चाहिए." मल्होत्रा ​​ने शिक्षा में एआई और मशीन लर्निंग की क्षमता पर जोर दिया, लेकिन कुछ सख्त चेतावनियों के साथ. "एआई और मशीन लर्निंग के उचित उपयोग से, हम निष्क्रिय स्क्रीन समय और सार्थक सीखने के बीच अंतर करना शुरू कर सकते हैं. जिससे अधिक लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सकते हैं. लेकिन विनियमन और समान पहुंच के बिना, विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए - हम सीखने की खाई को चौड़ा करने और शिक्षा को लाभ-संचालित एल्गोरिदम को सौंपने का जोखिम उठाते हैं." सरकार ने अब तक एडटेक प्रथाओं के प्रबंधन के लिए स्वैच्छिक आचार संहिता पर भरोसा किया है. इससे प्रवर्तन, डेटा संरक्षण और पाठ्यक्रम संरेखण में महत्वपूर्ण अंतराल रह गए हैं. इस बीच, अभिभावकों और स्कूलों से स्क्रीन टाइम की निगरानी करने, ऐप अनुमतियों का मूल्यांकन करने और वास्तविक दुनिया की बातचीत और अन्वेषण को प्राथमिकता देने का आग्रह किया जा रहा है. डॉ. भाटिया ने इस बात को बड़े मार्मिक ढंग से कहा, "तकनीक मददगार होनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं. अगर हम स्क्रीन टाइम को वास्तविक शिक्षा समझने की भूल करेंगे, तो हम बच्चों को जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन उसे समझने का कौशल नहीं दे सकते."

ये भी पढ़ें - विकल्प नहीं समय की जरूरत बन गई है ऑनलाइन पढ़ाई