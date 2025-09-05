देहरादून: पौड़ी के सतपुली में भले ही खौफनाक शिकारी का आतंक खत्म हो गया हो, लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं है. क्योंकि इंसानी बस्तियों के पास गुलदार की मौजूदगी का ये कोई एक अकेला मामला नहीं था, बल्कि ऐसी कई बस्तियां है, जहां मासूम आसान शिकार के रूप में इन शिकारियों के निशाने पर रहे हैं. बहरहाल बात सतपुली में रेस्क्यू हुए उस गुलदार की, जिसकी योजनाबद्ध रेकी हर किसी को हैरान कर रही है.

एक शातिर शिकारी की पहचान उसके शिकार करने के तरीके से की जाती है. सतपुली में भी एक ऐसे ही शिकारी से इस बार वन विभाग का आमना सामना हुआ, जिसने ये साबित किया कि कैसे एक गुलदार योजनाबद्ध रणनीति के साथ न केवल अपने शिकार का चयन करता है, बल्कि उस पर नजर भी रखता है. खास बात ये है कि ये शिकारी अपनी इस कोशिश में कामयाब भी होता है और एक मासूम को अपना निवाला बना लेता है.

गुलदार का आतंक: दरअसल, सतपुली के करीब न नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के काम में लगे नेपाली मजदूरों की बस्ती गुलदार के आतंक की गवाह रही है. यहां अगस्त महीने में तीन साल के मासूम को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया. यही नहीं इसके कुछ ही समय बाद एक दूसरे बच्चे पर भी गुलदार ने हमला किया, हालांकि दूसरा हमला कामयाब नहीं हो पाया और गुलदार को बैरंग ही लौटना पड़ा.

इसके बाद फौरन बाद वन विभाग न केवल स्थानीय टीमों को यहां लगाया गया, बल्कि बाहर से भी एक्सपर्ट बुलाए गए. इसी टीम में शामिल डॉ प्रदीप मिश्रा भी सतपुली पहुंचे थे, जिन्होंने गुलदार को ट्रेंकुलाइज किया और फिर इसे पिंजरे में डाला गया.

इसे ट्रेंकुलाइज करना आसान नहीं था, क्योंकि पहले तो ये गुलदार काफी ऊंचाई पर मौजूद था और दूसरा हल्के अंधेरे के वक्त इसको देखा गया था. बावजूद इसके इस गुलदार को पकड़ लिया गया. डॉ प्रदीप मिश्रा, चिकित्सक, देहरादून चिड़ियाघर

मासूमों को बनाया गुलदार ने अपना शिकार: गुलदार ने सतपुली में बड़ी ही समझदारी के साथ आसान शिकार के रूप में नेपाली बस्ती के मासूमों को अपना निशाना बनाया था. इसकी वजह यह थी कि गुलदार को न केवल इन बच्चों को पकड़ने में आसानी होती बल्कि बच्चे गुलदार का विरोध भी नहीं कर पाते. इसके अलावा हमला करने के बाद इन बच्चों को उठाकर ले जाना भी आसान होता है. इन सभी को देखते हुए आसान शिकार के रूप में गुलदार ने नेपाली बस्ती के बच्चों को निशाना बनाया.

बच्चों को आसान शिकार मानते हुए इस गुलदार ने न केवल उन पर निगरानी रखी, बल्कि उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए समय मिलते ही हमला भी किया. पहली बारी में एक बच्चे को उठाने में कामयाब भी रहा. डॉ प्रदीप मिश्रा, चिकित्सक, देहरादून चिड़ियाघर

गुलदार की इस रणनीति से हर कोई हैरान: सतपुली में गुलदार ने एक ऐसी जगह को निगरानी के लिए चुना जहां से वह बस्ती की हर गतिविधि को देख सकता था. खास बात यह है कि यह जगह ऊंचाई पर थी. इसलिए बस्ती के लोग तो इसे नहीं देख पाए, लेकिन वह बस्ती की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए था.

रात में करता था शिकार: बताया जा रहा है कि सड़क किनारे पहाड़ से लगे ऊंचे पुस्ते पर ये गुलदार बैठ जाता और बस्ती के लोगों की हर गतिविधियों पर नजर रखता. इतना ही नहीं इस गुलदार ने अपना समय भी निश्चित किया और हल्का अंधेरा होने पर करीब छह से सात बजे यह इस जगह पर पहुंचता और करीब 11:00 से 12:00 तक अंधेरे में मौके का इंतजार करता.

तीन साल के बच्चे को चिन्हित कर किया शिकार: गुलदार ने घर के बाहर खेलते बच्चों को चिन्हित किया और एक दिन 3 साल के विवेक को उठा ले गया. इसके फौरन बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और खोजबीन शुरू हुई तो 3 साल के मासूम का शव बस्ती के पास ही एक इलाके से बरामद किया गया.

गुलदार को रेस्क्यू करने वाले चिकित्सक बताते हैं कि यह गुलदार कई दिनों से इसी इलाके में बना हुआ था और लोगों को लगातार इसकी गतिविधियां इस क्षेत्र में दिखाई दे रही थी. खास बात यह है कि 3 साल के मासूम को निवाला बनाने के बाद इंसानी बस्ती को यहां से पास में ही दूसरी जगह शिफ्ट किया गया. लेकिन यह गुलदार उस क्षेत्र तक भी पहुंच गया.

यह गुलदार इंसानी बस्ती के साथ दूसरी जगह भी पहुंच चुका था और उसने वहां भी एक बच्चे को निशाना बनाने की कोशिश की. हालांकि शोर शराबा होने के कारण दूसरी बार गुलदार कामयाब नहीं हो पाया और वह मासूम को ऐसे ही छोड़ कर चला गया. डॉ प्रदीप मिश्रा, चिकित्सक, देहरादून चिड़ियाघर

इसके बाद प्रभागीय वन अधिकारी और आसपास के क्षेत्र के अधिकारियों को इस गुलदार के रेस्क्यू के लिए बुलाया गया और इसके बाद कई घंटे की मशक्कत के बाद गुलदार को पकड़ा जा सका.

इस गुलदार ने आसान शिकार के रूप में मासूमों को चिन्हित किया, इन पर नजर रखने के लिए ऊंचे स्थान को चुना, फिर अंधेरे के वक्त को सबसे बेहतर मानते हुए निगरानी भी की और मौका मिलने पर हमला भी कर दिया. रजत कपिल, SDO सतपुली

इंसानी बस्तियों के करीब जाकर इस तरह के हमले से मानव वन्य जीव संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है. उधर यह स्थिति गुलदारों की बदलती प्रवृति और हमले के तरीकों को भी दिखाती है. पशु चिकित्सक डॉ राकेश नौटियाल का कहना है कि प्रदेश में गुलदारों की संख्या बढ़ रही है, उधर इंसान भी पलायन कर रहे हैं, जिसके कारण गुलदारों को ज्यादा बेहतर माहौल मिल रहा है. दूसरी तरफ मवेशियों और इंसानों के बच्चों को गुलदार आसान शिकार मानता है. इसलिए वह भोजन के लिए इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा है. गुलदार बेहद खतरनाक वन्य जीव है, जो कि आसान शिकार की खोज करते हुए उस पर हमला कर देता है.

पढ़ें-