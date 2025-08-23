ETV Bharat / bharat

वन भूमि पर अतिक्रमण ने बढ़ायी चिंता, विशेषज्ञों ने सरकार से नए दिशानिर्देश की मांग की - FOREST LANDS ENCROACHMENT

विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से वन भूमि पर अतिक्रमण से निपटने के लिए एक नया दिशानिर्देश जारी करने की मांग की.

सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 23, 2025 at 7:42 PM IST

संतू दास.

नई दिल्ली: भारत में वन भूमि पर अतिक्रमण एक बड़ी चिंता का विषय है. वन भूमि पर अतिक्रमण से जैव विविधता में कमी आने के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है. इससे वनों का क्षरण होता है, जिससे मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण होता है. इससे मानव-पशु संघर्ष भी बढ़ता है. विशेषज्ञों ने शनिवार को मांग की कि केंद्र सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में वन भूमि पर अतिक्रमण से निपटने के लिए एक नया दिशानिर्देश जारी करे.

विशेषज्ञों द्वारा कड़े कदम उठाने का आह्वान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा देश भर में वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जारी आंकड़ों के मद्देनजर किया गया है. मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 31 मार्च, 2024 तक अतिक्रमण के तहत वन भूमि का क्षेत्रफल 13,14688.53 हेक्टेयर बताया गया है. मंत्रालय के अनुसार, उक्त अवधि तक वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का क्षेत्रफल 56,287.152 हेक्टेयर था.

उल्लेखनीय है कि वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की ज़िम्मेदारी है. प्राधिकारियों को भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा राज्य वन अधिनियमों/नियमों, जो भी लागू हों, के अंतर्गत वन क्षेत्रों पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार है.

मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कानून के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए परामर्श जारी किया है कि आगे अतिक्रमण न हो. अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य वन विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन सीमा पर खंभे लगाना और क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त शामिल है.

राज्य वन विभाग वन क्षेत्रों में अतिक्रमणों की जांच के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली, सुदूर संवेदन और वैश्विक स्थिति निर्धारण प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग करते हैं. वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियां भी स्थापित की गई हैं.

विशेषज्ञों के विचार

ईटीवी भारत से बात करते हुए वन्यजीव विशेषज्ञ जलपान रूपापारा ने देश भर में वन भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की. कहा कि यह वन्यजीवों और जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा है. उन्होंने कहा, "अतिक्रमण हर जगह व्याप्त है. न केवल वन भूमि में, बल्कि यह हर जगह व्याप्त है. अतिक्रमण करने वाले लोग भी जानते हैं कि वे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं. वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं."

रूपापारा ने कहा, "भारत जैसे अधिक आबादी वाले देशों में मेरा मानना ​​है कि वन भूमि पर अतिक्रमण वन्यजीवन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए बड़ा खतरा है. सरकार को ऐसे अतिक्रमणों को कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है." वन्यजीव विशेषज्ञ ने कहा, "अगर राजनीतिक हस्तक्षेप न हो तो अतिक्रमण हटाना मुश्किल नहीं है. हमारे नौकरशाह और अधिकारी ऐसा करने में सक्षम हैं. मुख्य बाधा राजनीतिक हस्तक्षेप है."

पर्यावरण विशेषज्ञ दीपक रमेश गौड़ ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और सख्ती से निपटना चाहिए. उन्होंने कहा, "व्यापक जागरूकता समय की मांग है. लोगों को पता होना चाहिए. सरकार को इस मामले में लोगों को जागरूक करना चाहिए."

