संतु दास

नई दिल्ली: वन्यजीव विशेषज्ञों ने सरकार से वन्यजीवों के लिए देश में और अधिक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि इससे वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी. साथ ही लुप्तप्राय प्रजातियों सहित उनकी संख्या में भी वृद्धि होगी. विशेषज्ञों ने देश में संरक्षित क्षेत्रों की कुल संख्या बढ़ाने के लिए सरकार की सराहना भी की.

भारत में संरक्षित क्षेत्र, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व बनाए गए हैं, जो लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके आवास सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण आवासों को कवर करते हैं.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, कंजर्वेशन रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की अधिसूचना का प्रावधान है. सरकार ने देश में जैव विविधता के संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं.

वन्यजीव विशेषज्ञ की यह मांग देश में संरक्षित क्षेत्रों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बयान के मद्देनजर आई है. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा, "देश में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 2014 में 745 से बढ़कर फरवरी 2025 में 1134 हो गई है. पिछले दशक के दौरान देश में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत 18,324.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है."

देश में संरक्षित क्षेत्रों में वृद्धि का उल्लेख करते हुए वन्यजीव विशेषज्ञ जलपान रूपापरा (Jalpan Rupapara) ने सरकार की सराहना की और लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा के लिए अधिक संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा पर जोर दिया.

ईटीवी भारत से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब हम किसी वन भूमि को संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं तो दो प्रमुख लाभ होते हैं. व्यावसायिक गतिविधियों द्वारा इस भूमि के भविष्य के विनाश को रोका जा सकता है. इसलिए, आवास स्वयं संरक्षित रहता है. इसलिए, किसी भी वन्यजीव को अपनी मूलभूत आवश्यकता के रूप में आवास की आवश्यकता होती है. आवास भविष्य के लिए संरक्षित रहेगा."

रूपापरा ने कहा, "दूसरा लाभ उस वन भूमि पर वन्यजीव कानूनों का प्रभाव है, क्योंकि जब हम संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हैं तो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानून प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं. इसलिए, ये दो प्रमुख लाभ हैं जो लुप्तप्राय प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण के साथ-साथ उनकी संख्या में वृद्धि में योगदान करते हैं."

गुजरात का जिक्र करते हुए वन्यजीव विशेषज्ञ रूपापरा ने कहा, "गुजरात में और अधिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने चाहिए. एशियाई शेरों की आबादी में बड़ी वृद्धि हुई है. इसलिए, और अधिक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है."

भारत की समृद्ध जैव विविधता के प्रतीक एशियाई शेरों की संख्या में गुजरात में 32.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. संरक्षण और प्रबंधन में यह वृद्धि गुजरात सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई कई रणनीतिक पहलों का परिणाम है.

वन्यजीव विशेषज्ञ ने कहा, "हमें देश में और भी अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारा वन क्षेत्र कम है. हालांकि, हमारे पास वन्यजीवों और जैव विविधता की अच्छी संख्या है, लेकिन साथ ही हमारा हरित क्षेत्र कम है."

