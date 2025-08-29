रोहित कुमार सोनी, देहरादून: हिमालयी क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति देखने को मिल रही है. जहां एक ओर हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा ने बड़ी तबाही मचाई, तो वहीं उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदा का एक व्यापक असर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी प्राकृतिक आपदा का कहर बरप रही है. ईटीवी भारत पर जानिए आखिर क्या है इसके पीछे की असल वजह? क्यों हिमालय राज्यों में लगातार प्राकृतिक आपदा बन रही है एक गंभीर समस्या, क्या कहते हैं वैज्ञानिक?
पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार: पूरे भारत में इस समय बाढ़ और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. पहाड़ों से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है. बारिश के चलते सबसे ज्यादा तबाही हिमालयी राज्यों में देखने को मिल रही है. हिमालयी क्षेत्रों में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें जनहानि के साथ ही हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है.
हिमालयी राज्यों में भारी तबाही: जैसे-जैसे मानसून अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे-वैसे अधिकांश राज्यों में आपदा की स्थिति देखी जा रही है. यानी मानसून का अंतिम दौर पूरे देश में कहर बरपा रहा है. मैदान हो या पहाड़, हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है, लेकिन इस साल मानसून सीजन की शुरुआत से ही बारिश का सबसे ज्यादा असर हिमालयी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है.
इस साल मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ. जहां एक दिन में कई बार बादल फटने की घटना हुई. जिसके चलते अभी तक अनुमानित 3000 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और अब टिहरी गढ़वाल जिलों में भी बादल फटने समेत अन्य प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं.
इसके चलते जान माल का काफी नुकसान हुआ है. उत्तराखंड में अनुमानित एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी इस साल मानसून ने बड़ी आपदा लाई है. जिसके चलते जम्मू कश्मीर में भी हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है.
इस मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड में कई बड़ी प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं. जिसने सरकार से लेकर जनता को हिलाकर रख दिया. 29 अगस्त को भी रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी में अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है.
उत्तराखंड में 2025 में अब तक बड़ी प्राकृतिक आपदाएं-
पहली प्राकृतिक आपदा मानसून के शुरुआत में उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे के सिलाई बैंड पर हुई, जिसमें 9 मजदूर बह गए. बाद में 2 के शव बरामद हुए, लेकिन 7 अभी भी लापता हैं.
दूसरी घटना उत्तरकाशी के धराली में हुई. इस आपदा की वजह से पूरा कस्बा तबाह हो गया. इस घटना में 2 लोगों के शव मिले तो 66 लोग अभी भी लापता हैं.
तीसरी घटना पौड़ी के थलीसैंण विकासखंड के ग्राम सारसों चौथान में हुई, जहां पर 2 सगी बहनों की मौत हो गई. जबकि, कई लोग घायल हो गए. साथ कई घर भी तबाह हो गए.
चौथी घटना चमोली जिले के थराली में हुई, जहां पर 2 व्यक्तियों की मौत हो गई. जबकि, एसडीएम आवास समेत दर्जनों घर इसकी जद में आ गए.
पांचवीं घटना भी चमोली जिले में देखने को मिली. यहां देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव मोपाटा में भूस्खलन से आए मलबे में पति-पत्नी दब गए. जिसमें उनकी मौत हो गई. जबकि, 2 अन्य लोग घायल हो गए.
छठवीं घटना रुद्रप्रयाग के बसुकेदार में बादल फटने के रूप में हुई. इसमें अभी तक 1 महिला की मौत हो गई. जबकि, अभी 8 लोग लापता चल रहे हैं. सबसे ज्यादा नुकसान बड़ेथ डुंगर तोक क्षेत्र में हुआ है.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे हिमालयी राज्यों में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदाएं सामने आ रही हैं. हिमालयी क्षेत्रों में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं ने वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. साथ ही सरकारों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले जान-माल दोनों को कैसे बचाया जाए?
बहरहाल, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ दोनों ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सरकारों को अब इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि वो प्रकृति के साथ समन्वय में बनाते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में विकास की गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाएं. उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों का अध्ययन करने वाले भूगोल शास्त्री डॉ. अनिल पाल ने अहम पहलू और कारणों से रूबरू करवाया.
हिमालयी राज्यों में आपदाओं के पीछे प्राकृतिक कारण जिम्मेदार-
"देश के तमाम हिमालयी राज्यों में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदाओं के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं. जिसमें पहले प्राकृतिक और दूसरा मानवीय कारण शामिल है. प्राकृतिक कारणों में जलवायु परिवर्तन, स्थानीय रूप से हवा का दबाव कम ज्यादा होना. साथ ही जब पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून नीचे से ऊपर की तरफ उठाती है, उसकी वजह से बे-मौसम बरसात और बादल फटने की घटना ज्यादा हो रही है."- डॉ. अनिल पाल, भूगोल शास्त्री
हिमालयी राज्यों में आपदाओं के पीछे मानवीय कारण भी जिम्मेदार-
"इसके अलावा मानवीय कारण भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. जिसमें वनों की कटाई (Deforestation), पहाड़ों पर अनियंत्रित विकास के काम शामिल हैं. ऐसे में प्राकृतिक कारणों से जहां एक ओर प्राकृतिक घटनाएं बढ़ रही हैं तो वहीं मानवीय कारणों की वजह से जान-माल का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है."- डॉ. अनिल पाल, भूगोल शास्त्री
नदियों के रास्ता बदलने और उसके रास्ते में निर्माण से भी तबाही: भूगोल शास्त्री अनिल पाल ने बताया कि पहले के समय में नदियां काफी ज्यादा चौड़ी हुआ करती थी और उनमें पानी भी काफी ज्यादा रहता था. वर्तमान समय में नदियों की धारा पतली हो गई है और उन्होंने अपना रास्ता भी बदल लिया है. ऐसे में नदियों के रास्ता बदलने के बाद उन नदियों के छोड़े हुए रास्तों पर डेवलपमेंट के कार्य तेजी से हुए हैं या फिर यूं कहें लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं.
उनका कहना है कि इसके चलते जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका असर मानवीय कारणों पर पड़ता है और फिर जान माल का काफी ज्यादा नुकसान होता है. इस तरह की घटना हाल ही में उत्तराखंड के धराली में देखा गया है. जहां पर प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरा धराली बाजार ही जमींदोज हो गया.
वरिष्ठ हिमनद वैज्ञानिक डॉ. डीपी डोभाल आपदाओं के पीछे कई वजह मानते हैं. उनका कहना है कि पर्वतीय इलाकों में अनियंत्रित तरीके से विकास की गतिविधियां भी आपदा के कारणों की वजह बन रही हैं.
"आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर काफी ज्यादा देखा जा रहा है. हालांकि, ये चीजें प्राकृतिक हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ गया है. जिसकी मुख्य वजह यही है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नए टाउन का विकसित होना, अनियंत्रित तरीके से विकास की गतिविधियां होना शामिल है."- डॉ. डीपी डोभाल, वरिष्ठ हिमनद वैज्ञानिक
"पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े-बड़े डैम और टनल का निर्माण किया जा रहा है और इससे न ही उत्तराखंड और ना ही हिमाचल अछूता है. लिहाजा, बिना किसी प्लानिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास करने से जान-माल को नुकसान पहुंचता है. जब शिमला शहर बसाया गया था, तब उस दौरान इस शिमला को 10,000 लोगों के लिए बसाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में उस शहर में दस हजार से ज्यादा लोग बसे हुए हैं."- डॉ. डीपी डोभाल, वरिष्ठ हिमनद वैज्ञानिक
प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए अंग्रेजों ने बसाए थे हिल टाउनशिप: वरिष्ठ हिमनद वैज्ञानिक डीपी डोभाल ने कहा कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने जितने भी हिल टाउनशिप बसाए, उस दौरान उन्होंने प्रकृति के साथ समन्वय बनाते हुए टाउनशिप को विकसित किया. जिसमें शिमला, मसूरी, नैनीताल समेत अन्य पर्वतीय शहर शामिल हैं.
अंग्रेजों ने हिमालय और प्राकृतिक सौंदर्य से नहीं की कोई छेड़छाड़: इसका जीता जाता उदाहरण यही है कि अंग्रेज चाहते तो वो इन सभी पर्वतीय शहरों तक रेलवे लाइन पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हिमालय और प्राकृतिक सौंदर्य से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की. लेकिन बाद में विकास के नाम पर पर्वतीय क्षेत्रों में मनमाने तरीके से विकास की गतिविधियों की गई.
प्रकृति से छेड़छाड़ ठीक नहीं: जिस वजह से ही इन प्राकृतिक घटनाओं के चलते जान-माल का काफी नुकसान हो रहा है. ऐसे में अगर प्रकृति के साथ खेलेंगे तो प्रकृति कभी भी माफ नहीं करेगी. यही वजह है कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम समेत अन्य पर्वतीय राज्यों के साथ ही पड़ोसी देश नेपाल में आपदा देखी जा रही है.
