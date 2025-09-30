'पराली जलाने' पर कैसे लगेगी रोक? विशेषज्ञ ने सुझाये उपाय
पर्यावरण विशेषज्ञ ने पराली जलाने को समाप्त करने के लिए एक किसान-केंद्रित और स्थायी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा.
Published : September 30, 2025 at 4:37 PM IST
संतू दास.
नई दिल्ली: हर साल उत्तर भारत में, खासकर मानसून के बाद, वायु प्रदूषण बढ़ जाती है. एनसीआर में, खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत गिर जाता है. इसका कारण पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर भारत में धान की पराली जलाने की घटनाओं को बताया जाता है. पर्यावरण विशेषज्ञ ने मंगलवार को पराली जलाने को समाप्त करने के लिए एक किसान-केंद्रित और स्थायी दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा.
पर्यावरण विशेषज्ञ ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन किसानों को पर्यावरणीय रूप से अन्य उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे. पर्यावरण विशेषज्ञ का यह सुझाव वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा उत्तर भारत में आगामी धान की कटाई के मौसम के दौरान पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की तैयारियों की समीक्षा के कुछ दिनों बाद आया है.
आयोग ने किसानों और नागरिकों सहित सभी हितधारकों से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए स्वच्छ वायु के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया है.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जैसे प्रमुख हितधारकों के साथ मिलकर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं के दस्तावेज़ीकरण और निगरानी तथा जले हुए धान के क्षेत्रों के आकलन के लिए मानक प्रोटोकॉल स्थापित किए हैं. इस पहल का उद्देश्य आग की घटनाओं और गणनाओं का एक सुसंगत आकलन सुनिश्चित करना है.
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, इसरो मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, धान की पराली जलाने की घटनाओं में साल-दर-साल उल्लेखनीय कमी आई है. पंजाब में पराली जलाने के 2022 में कुल 48,489 मामले सामने आये थे. 2023 में 33,719 और 2024 में 9,655 दर्ज की गईं. हरियाणा में 2022 में 33,80 मामले सामने आये थे. 2023 में 2,052 और 2024 में 1,118 दर्ज की गईं.
पर्यावरण कार्यकर्ता बी.एस. वोहरा ने कहा कि पराली जलाना, खासकर मॉनसून के बाद, उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है. किसान धान की फसल के अवशेषों को जलाते हैं ताकि खेत को अगली बुवाई के लिए जल्दी तैयार किया जा सके, क्योंकि उनके पास समय कम होता है और सस्ते विकल्पों की कमी है. इससे PM2.5, CO और VOC जैसे हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं, जिससे दिल्ली और NCR में गंभीर स्मॉग की स्थिति बनती है.
पर्यावरण विशेषज्ञ वोहरा के सुझावः
- पराली जलाने को रोकने के लिए तकनीक, नीति समर्थन और किसान शिक्षा का मिश्रण जरूरी है
- 'हैप्पी सीडर' और 'बायो-डीकंपोजर' जैसे उपकरणों को बढ़ावा देना
- 'फसल विविधीकरण' को प्रोत्साहित करना ताकि पराली जलाने की जरूरत कम हो
- 'आर्थिक प्रोत्साहन' और मशीनरी सब्सिडी देना
- किराए पर मशीनें उपलब्ध कराने और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत
- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों के बीच समन्वय और निजी-सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना
वोहरा ने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद, हैप्पी सीडर मशीन, बायो-डीकंपोजर और फसल विविधीकरण जैसे विकल्पों की कमी के कारण पराली जलाना जारी है. इसे रोकने के लिए सख्त नियमों के साथ-साथ आर्थिक सहायता, तकनीकी पहुंच और किसानों को जागरूक करने की जरूरत है.
