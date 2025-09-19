झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक का भव्य उद्घाटन, स्वदेशी निर्मित सैन्य संसाधनों की अदभुत प्रदर्शनी
रांची के खेलगांव में शुक्रवार को तीन दिवसीय ईस्ट टेक सिम्पोजियम शुभारंभ हुआ. जिसमें स्वदेशी निर्मित सैन्य संसाधनों की प्रदर्शनी लगाई गई.
Published : September 19, 2025 at 6:10 PM IST
रांची: यदि आपको भारतीय सैन्य शक्ति को देखना है तो आप भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सहयोग से आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव को जरूर देखने चाहिए. रांची के खेलगांव में आयोजित ईस्ट टेक की शुरुआत राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तीनों सेना के प्रमुख अनिल चौहान की मौजूदगी में भव्य रूप से हुआ.
झारखंड में पहली बार आयोजित हो रहे ईस्ट टेक 2025 की थीम आत्मनिर्भरता से संप्रभुता है. वैसे तो यह ईस्ट टेक तीन दिनों तक चलेगा लेकिन अंतिम दिन यानी 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे से आम लोगों को फ्री इंट्री दी गई है. डिफेंस सेक्टर में एमएसएमई और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड में पहली बार आयोजित ईस्ट टेक में स्वदेशी निर्मित सैन्य संसाधनों का अदभुत प्रदर्शनी की गई है. सेना के बंकर से लेकर गोला-बारुद रखने, जवानों के बंकर, मिसाइल, स्ट्रेचर, हथियार आदि यह बताने के लिए काफी है कि सैन्य उपकरण तैयार करने में भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है.
ईस्ट टेक का हुआ उदघाटन, सीएम- राज्यपाल ने किया भ्रमण
ईस्ट टेक 2025 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने खेलगांव टाना भगत स्टेडियम में लगे डिफेंस एक्सपो प्रदर्शनी का भ्रमण किया. इस मौके पर राज्यपाल ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के दिशा में सैन्य क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्टअप के योगदान को प्रोत्साहित करने का काम किया है.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमएसएमई द्वारा तैयार सैन्य उपकरण के बारे में एक्सपर्ट से बातचीत भी की. डिफेंस एक्सपो में देशभर से रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ, औद्योगिक संस्थाएं, तकनीकी संस्थान तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों के प्रतिनिधिगण शामिल हुए हैं.
आज का दिन झारखंड के लिए महत्वपूर्ण दिन है. रांची की स्थित वीर टाना भगत इंडोर स्टेडियम परिसर खेलगांव में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से ईस्ट टेक सिम्पोजियम 2025 का ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है. ये आयोजन अपने आप में एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसमें रक्षा क्षेत्र के कई नए आयाम जोड़ने की पहल की जा रही है: हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
देश को झारखंड ने बहुत कुछ दिया: सीएम
झारखंड के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन के उद्देश्य को पूरा करने में हमें जरूर सफलता मिलेगी. उन्होंने कहा कि झारखंड ने देश को बहुत कुछ दिया है, इस राज्य में डिफेंस सेक्टर से जुड़े उद्योग क्षेत्र के विस्तार की भी प्रबल संभावनाएं हैं. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र के साथ पूरा सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है.
रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल झारखंड में मौजूद: सीएम हेमंत सोरेन
मुख्यमंत्री ने आगे बताया कहा कि झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है. यहां रक्षा सेक्टर में उपयोग होने वाले रॉ मटेरियल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. यहां पर्याप्त मात्रा में यूरेनियम की भी उपलब्धता है. उन्होंने कहा कि झारखंड में कई बड़े-बड़े उद्योग संस्थान स्थापित हुए है. उद्योग के विस्तार में भी इस राज्य का देश में अलग पहचान रहा है. कई छोटे-बड़े उद्योग यहां पले-बढ़े हैं लेकिन कई बार गलत नीति निर्धारण के कारण कुछ चीजें समाप्त होती नजर आती है. हम सभी लोग ये जानते हैं कि एचईसी जैसी उद्योग संस्थान रांची में स्थापित है. इस संस्थान के सहयोग से देश के भीतर कई अन्य औद्योगिक संस्थाएं आगे बढ़े हैं.
रक्षा उद्योग के क्षेत्र में स्वर्णिम अवसर!!— Sanjay Seth (@SethSanjayMP) September 19, 2025
रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा रांची में East Tech Symposium 2025 का भव्य शुभारंभ आज हुआ। झारखंड के माननीय राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी प्रमुख रूप से उपस्थित… pic.twitter.com/N6K59xTaeI
उद्योग स्थापन के लिए केंद्र और राज्य में समन्वय की जरूरत
मुख्यमंत्री ने बताया कि एचईसी सैटेलाइट तथा परमाणु कॉम्पोनेंट्स बनाने में भी अहम भूमिका निभाता रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एचईसी की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं है, यह जानकर काफी तकलीफ होती है आखिर किस वजह से इतना बड़ा उद्योग संस्थान आज उम्मीद के अनुरूप खरा नहीं उतर पा रहा है? मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत है कि केंद्र एवं राज्य सरकार समन्वय स्थापित कर आपसी सहयोग से, उद्योग संस्थाओं को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें ताकि उद्योग के क्षेत्र में राज्य तथा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ सके.
डिफेंस के क्षेत्र में आप कोई नया आयाम जोड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग सरकार की तरफ़ से बिल्कुल अपनी चिंताए छोड़ दीजिए। सरकार के साथ वार्ता कीजिए, हर तरीक़े का, हर तरह से सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं।— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 19, 2025
आज बहुत सौभाग्य की बात भी है कि यहां रक्षा प्रमुख भी उपस्थित है। और मुझे लगता… pic.twitter.com/eUKcu2atRH
रोजगार के साथ सैन्य क्षेत्रों में युवाओं की बढ़ेगी भागीदारी: संजय सेठ
ईस्ट टेक के उदघाटन मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि डिफेंस सेक्टर में हाल के सालों में एमएसएमई और स्टार्टअप ने रुचि दिखाई है. आंकड़ों के मुताबिक करीब 16000 एमएसएमई अपने स्वदेशी उत्पादों के साथ सैन्य उपकरण बनाने में महती भूमिका निभा रहे हैं. इसी तरह से 1000 से अधिक स्टार्टअप, डिफेंस अकादमी से जुड़े हैं.
आत्मनिर्भर भारत के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में हम रक्षा उत्पाद से जुड़े 50 हजार करोड़ तक का एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि सेना में युवाओं की भागीदारी और रुचि भी बढ़ेगी. ऑपरेशन सिंदूर, जिसके जरिए हमारी सेना ने पाकिस्तान को लील डाउन करा दिया था: संजय सेठ, रक्षा राज्य मंत्री
युद्ध को जीतने के लिए स्वदेश हथियारों की जरूरत: सीडीएस अनिल चौहान
वहीं इस अवसर पर सीडीएस अनिल चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई-नई चुनौतियां सामने आ रही हैं. ऐसे में नई सोच नई टेक्नोलॉजी और नए उपकरण की जरूरत है यदि हमें युद्ध में जीत हासिल करनी है, तो अपने देश में निर्मित हथियार का उपयोग करना होगा. उन्होंने डिफेंस क्षेत्र में नए नए उपकरण और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि कल जो है वह कल ही आएगा, इसका मतलब है वह कभी नहीं आएगा इसलिए जो करना है वह अभी करना है.
ये भी पढ़ें- झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक का आयोजन, CDS अनिल चौहान की मौजूदगी में ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव
रांची में दिखेगा भारत का डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग पावर, 17-19 सितंबर के बीच आयोजित होगा
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है भारत : पद्म भूषण डॉ. विजय कुमार सारस्वत